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भारत के इस मंदिर में नहीं बजाई जाती हैं घंटियां और न ही जोर से गाई जाती है आरती, जानिए क्यों?

भारत के इस मंदिर में नहीं बजाई जाती हैं घंटियां और न ही जोर से गाई जाती है आरती, जानिए क्यों? ( CANVA )