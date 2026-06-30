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भारत के इस मंदिर में नहीं बजाई जाती हैं घंटियां और न ही जोर से गाई जाती है आरती, जानिए क्यों?

मंदिर में घंटियों का न होना, हर कुछ मिनटों में पर्दा डालना, मंदिर के अंदर लगातार होने वाला भजन-कीर्तन और भी बहुत कुछ शामिल है...

Bells are not rung and the Aarti is not sung loudly in this Indian temple, find out why.
भारत के इस मंदिर में नहीं बजाई जाती हैं घंटियां और न ही जोर से गाई जाती है आरती, जानिए क्यों? (CANVA)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 30, 2026 at 5:12 PM IST

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भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण, एक ऐसे देवता हैं जो इच्छाएं पूरी करते हैं. कृष्ण के बचपन की कहानियां पूरे भारत में सुनाई और सुनी जाती हैं, चाहे वह उनका चंचल स्वभाव हो, गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना के दौरान उनकी वीरता हो, या फिर राधा और गोपियों के साथ उनकी बाल-लीलाएं हों. कृष्ण ने अपना शुरुआती जीवन वृंदावन में बिताया था, इसलिए स्वाभाविक है कि वहां उनके कई मंदिर हैं. हालांकि, बांके बिहारी मंदिर इनमें से एक ऐसा मंदिर है जो खास तौर पर उल्लेखनीय है...

भारत के प्राचीन मंदिर अपनी अनोखी रीति-रिवाजों और परंपराओं से भक्तों को आकर्षित करते हैं. हालांकि, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित 'बांके बिहारी मंदिर' अपनी एक खास परंपरा के लिए पूरे देश में मशहूर है. जहां मंदिरों में आरती के दौरान घंटी बजाने और वाद्य यंत्र बजाने की परंपरा आम है, वहीं बांके बिहारी मंदिर में आरती के समय घंटियां नहीं बजाई जाती हैं. इस परंपरा के पीछे की दिलचस्प वजह है.

बांके बिहारी मंदिर कई रहस्यों और अनोखी परंपराओं से जुड़ा है, इनमें घंटी न बजाना, हर कुछ मिनटों में पर्दा डालना और गर्भगृह के अंदर लगातार भजन-कीर्तन होना शामिल है. मंदिर की एक खास बात यह है कि यहां न तो घंटियां बजाई जाती हैं और न ही जोर-जोर से आरती गाई जाती है. जरा सोचिए, अगर कोई छोटा बच्चा सो रहा हो और आप अचानक पास में ही घंटियां बजाने और जोर-जोर से गाने लगें, तो क्या होगा? बच्चा रोते हुए जाग जाएगा और बाकी दिन परेशान रहेगा. यही मुख्य कारण है कि बांके बिहारी मंदिर में घंटियां नहीं बजाई जाती हैं.

माना जाता है कि घंटी की आवाज या जोर-जोर से आरती गाकर कृष्ण के बाल रूप (बाल कृष्ण) को चौंकाना या परेशान करना ठीक नहीं होता है. भक्त और पुजारी दोनों ही कृष्ण के बाल रूप के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं, उनका मानना ​​है कि घंटी बजाने से वे जाग सकते हैं या परेशान हो सकते हैं. यह परंपरा भगवान के प्रति भक्तों के प्रेम को दर्शाती है, जो कृष्ण को केवल भगवान के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे बच्चे के रूप में देखते हैं जिसे देखभाल और शांति की जरूरत होती है.

वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित सबसे पवित्र स्थलों में से एक है. भक्तों का मानना ​​है कि भगवान यहां बाल कृष्ण (दिव्य बालक) के रूप में निवास करते हैं. इसलिए, मंदिर में की जाने वाली हर सेवा और रस्म ऐसे की जाती है जैसे किसी बच्चे के लिए की जा रही हो. बांके बिहारी मंदिर सदियों से आस्था का प्रतीक रहा है. वृंदावन में स्थित यह मंदिर, वह जगह जिसने भगवान विष्णु के आठवें अवतार, भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं को देखा है. एक ऐसी जगह है जहां भक्तों का मानना ​​है कि उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं और जिन्हें भगवान की कृपा मिलती है, उनके जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं.

बांके बिहारी मंदिर में होने वाले रीति-रिवाज सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, इन्हें भक्त और भगवान के बीच आध्यात्मिक रिश्ते का प्रतीक माना जाता है. भगवान कृष्ण के साथ प्यार से, बच्चों जैसी देखभाल करना और उनकी शांति में खलल न पड़े, इसलिए घंटियां नहीं बजाना जैसी प्रथाएं इस मंदिर को दूसरों से अलग बनाती हैं. हर साल, लाखों भक्त मंदिर आते हैं और बांके बिहारी स्वामी के दिव्य दर्शन से आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं.

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