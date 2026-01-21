ETV Bharat / lifestyle

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सफर करने से पहले जरूर जान लें कि आपको इस TRAIN में कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी

ट्रेन नंबर 27575, हावड़ा-कामाख्या (गुवाहाटी) वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अपनी यात्रा सिर्फ 14 घंटे में पूरी करती है, इस ट्रेन की खासियतों को जानें...

Before traveling on the Vande Bharat sleeper train, make sure you know what amenities will be available on this train.
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सफर करने से पहले जरूर जान लें कि आपको इस TRAIN में कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी (INSTAGRAM)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 21, 2026 at 4:46 PM IST

भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा में क्रांति ला दी है. देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने से, यात्री अब रात भर की यात्रा में भी हाई स्पीड, बेहतर सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं का अनुभव कर सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई यह हाई-स्पीड स्लीपर ट्रेन (ट्रेन नंबर 27576) हावड़ा और गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच नियमित रूप से चलेगी. खास बात यह है कि यह ट्रेन राजधानी और दूसरी सुपरफास्ट ट्रेनों के मुकाबले कम समय में दूरी तय करेगी, जिससे यात्रियों को एक शानदार लेकिन किफायती यात्रा का विकल्प मिलेगा.

यह ट्रेन 22 जनवरी को शुरू होगी और इसके लिए बुकिंग 19 जनवरी से ही शुरू हो गई है. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की पहली कमर्शियल यात्रा 22 जनवरी 2026 से कामाख्या स्टेशन से शुरू होगी. वहीं, हावड़ा से इसका संचालन 23 जनवरी 2026 से किया जाएगा. पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के बीच रेल कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने वाली इस ट्रेन का उद्घाटन 17 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था.

बता दें, हावड़ा और गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच चलने वाली इस ट्रेन (ट्रेन नंबर 27576) की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. खास बात यह है कि इस ट्रेन में 'फर्स्ट क्लास प्राइवेट कूप' यात्रियों को हैरान कर रहा है, जो किसी हवाई जहाज के केबिन जैसा दिखता है.

'फर्स्ट क्लास प्राइवेट कूप' क्या होता है
'फर्स्ट क्लास प्राइवेट कूप' इंडियन रेलवे की सबसे प्रीमियम ट्रैवल सुविधा है, जो AC फर्स्ट क्लास में दो यात्रियों के लिए पूरी तरह से प्राइवेट, एयर-कंडीशन्ड कम्पार्टमेंट देती है. इसमें एक लॉक करने वाला दरवाजा और दो बर्थ (नीचे और ऊपर) होते हैं, जो इसे कपल्स या प्राइवेसी चाहने वालों के लिए बहुत आरामदायक और सुरक्षित ऑप्शन बनाता है, और इसमें बेहतर सर्विस और खाना भी शामिल है.

कपल्स के लिए स्पेशल प्राइवेट कूप
पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर देवराज दीवान ने इंस्टाग्राम पर इस लग्जरी ट्रेन का अंदर का नजारा शेयर किया, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से फर्स्ट क्लास AC कोच में 'दो सीटों वाले कूप' पर फोकस किया. देवराज ने अपने वीडियो में कहा कि अगर आप कपल के तौर पर यात्रा करना चाहते हैं, तो यह सबसे आरामदायक ऑप्शन है. पुराने खुले केबिन के मुकाबले, यह पूरी तरह से बंद प्राइवेट कमरा है. यह यात्रियों को लग्जरी अनुभव के साथ-साथ पूरी प्राइवेसी देता है.

उन्होंने कहा कि ट्रेन का इंटीरियर डिजाइन बहुत एलिगेंट और सुंदर है, और छोटी-छोटी डिटेल्स पर खास ध्यान दिया गया है, जैसे कि दो लोगों के लिए आरामदायक सीटें और पानी की बोतलें रखने के लिए स्टैंड है. इसके साथ ही बताया कि यह स्लीपर ट्रेन बहुत एडवांस्ड है, न सिर्फ प्राइवेसी के मामले में बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी.

देवराज दीवान के अनुसार, इस ट्रेन और भी कई दूसरे एडवांस फीचर्स जैसे कि...

  • चार्जिंग पॉइंट: यात्रियों द्वारा लाए जाने वाले अलग-अलग तरह के गैजेट्स के लिए तीन अलग-अलग चार्जिंग ऑप्शन उपलब्ध हैं.
  • इंडिविजुअल AC कंट्रोल: मॉडर्न AC वेंट लगाए गए हैं, जिससे यात्री अपनी पसंद के अनुसार AC का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं.
  • अटेंडेंट कॉल सिस्टम: अपनी सीट छोड़े बिना मदद मांगने के लिए एक मॉडर्न कॉल बटन उपलब्ध है.
  • काफी स्टोरेज और लेगरूम: डिजाइन में काफी लेगरूम और सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह है.
  • ट्रेन में तेज इंटरनेट के लिए हाई-स्पीड Wi-Fi, सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे, ऑटोमैटिक दरवाजे, आग लगने पर फायर अलार्म की सुविधा दी गई है

विमान यात्रा के लिए कड़ी टक्कर
केंद्र सरकार लंबी दूरी की यात्राओं के लिए हवाई यात्रा के विकल्प के तौर पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू कर रही है. इन ट्रेनों में अत्याधुनिक लाइटिंग, साफ-सुथरा इंटीरियर और हाई-स्पीड क्षमताएं हैं. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पूरी तरह से एयर-कंडीशन्ड होगी और पैसेंजर को एयरलाइन जैसा अनुभव देगी, साथ ही किराया भी आम पैसेंजर की पहुंच में रहेगा. इसकी मैक्सिमम स्पीड 180 kmph होगी, जिससे हावड़ा और गुवाहाटी के बीच सफर का समय लगभग 3 घंटे कम हो जाएगा सफर में अब लगभग 12 से 14 घंटे लगेंगे, जो अभी की ट्रेनों से काफी तेज है. यह ट्रेन हफ्ते में छह दिन चलेगी.

टिकट की कीमतें कैसी हैं?

  • हावड़ा से कामाख्या (गुवाहाटी) जाने वाले यात्रियों के लिए, AC 3-टियर टिकट की कीमत 5 प्रतिशत GST को छोड़कर 2,299 रुपये होगी. इसी कैटेगरी में न्यू जलपाईगुड़ी और मालदा टाउन के लिए किराया क्रमशः 1,334 रुपये और 960 रुपये होगा.
  • AC 2-टियर कैटेगरी में, हावड़ा-गुवाहाटी का किराया 2,970 रुपये तय किया गया है, जबकि न्यू जलपाईगुड़ी और मालदा टाउन के टिकट की कीमत क्रमशः 1,724 रुपये और 1,240 रुपये होगी.
  • हावड़ा से गुवाहाटी तक फर्स्ट AC का किराया 3,640 रुपये तय किया गया है. न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाले यात्रियों से 2,113 रुपये और मालदा टाउन जाने वाले यात्रियों से 1,520 रुपये लिए जाएंगे.
  • कामाख्या और मालदा टाउन के बीच AC 3-टियर का किराया 1,522 रुपये, AC 2-टियर का किराया 1,965 रुपये और फर्स्ट AC का किराया 2,409 रुपये तय किया गया है. इसी तरह, कामाख्या और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच AC 3-टियर का किराया 962 रुपये, AC 2-टियर का किराया 1,243 रुपये और फर्स्ट AC का किराया 1,524 रुपये होगा.

उम्मीद है कि ट्रेन 14 घंटे में 966 किलोमीटर की दूरी तय करेगी
हावड़ा-गुवाहाटी रूट पर चलने वाली नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मौजूदा सबसे तेज सर्विस, सरायघाट एक्सप्रेस (12345/12346) की तुलना में यात्रा का समय काफी कम कर देगी. सरायघाट एक्सप्रेस को हावड़ा और गुवाहाटी/कामाख्या के बीच लगभग 966 किमी की दूरी तय करने में लगभग 17 घंटे लगते हैं. इसके उलट, वंदे भारत स्लीपर से उसी यात्रा को लगभग 14 घंटे में पूरा करने की उम्मीद है, जिससे इस रूट पर लगभग 3 घंटे की बचत होगी. यात्रा के समय में इस कमी से क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन, रोजगार और सामाजिक कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा. कुल मिलाकर, ये स्लीपर ट्रेनें भारतीय रेलवे में एक नई क्रांति लाने वाली हैं. इन्हें आम यात्रियों को भी प्रीमियम अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है.

