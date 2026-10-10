इन नवरात्रि मां दुर्गा को घर लाने से पहले इन 7 चीजों को अपने घर से जरूर हटा दें
बंद घड़ी राहु का असर बढ़ाती है, तरक्की रोकती है और मां दुर्गा को नाराज करती है. नवरात्रि से पहले इसे ठीक कर लें या...
Published : October 10, 2026 at 3:10 PM IST
शारदीय नवरात्रि को भारत के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक माना जात है, यह देवी दुर्गा को समर्पित है. इस साल नवरात्रि का त्योहार 11 अक्टूबर, 2026 को शुरू होगी और 20 अक्टूबर, 2026 (विजयादशमी/दशहरा) को खत्म होगी. आम मान्यता के अनुसार, नवरात्रि के दौरान भक्त न केवल पूजा-पाठ और व्रत रखते हैं, बल्कि देवी का आशीर्वाद और पॉजिटिव एनर्जी पाने के लिए अपने घरों की साफ-सफाई भी करते हैं. परंपराओं और वास्तु के नियमों के अनुसार, घर में कुछ चीजें रखने से खुशहाली में रुकावट आ सकती है और नेगेटिव एनर्जी पैदा हो सकती है. नवरात्रि के दौरान उन्हें हटाने से खुश किस्मत, प्रसन्नता और शांति आती है. यहां इस खबर में वे चीजें बताई गई हैं जिन्हें आपको इस शारदीय नवरात्रि 2026 में अपने घर से हटा देना चाहिए...
खंडित या खराब मूर्तियां और फोटो
नवरात्रि के दौरान देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां या फटी हुई तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है. घर में देवी दुर्गा को लाने से पहले ऐसी चीजों को हटा देना सबसे अच्छा होता है. जानकारों का कहना है कि देवी दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए इन चीजों की जगह नई मूर्तियां या तस्वीरें रखना सबसे सही तरीका है.
पुराने या फटे कपड़े
सभी हिंदू त्योहारों की तरह, घर में फटे, खराब या इस्तेमाल न होने वाले कपड़े रखने या पहनने से सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट आ सकती है. वास्तु शास्त्र में भी इसे महत्वपूर्ण माना गया है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ऐसी चीजों को जरूरतमंदों को दान कर दिया जाए और बेकार सामान हटाकर जगह खाली की जाए, ताकि नई शुरुआत के लिए जगह बन सके.
एक्सपायर हो चुके फूड्स और दवाइयां
एक्पर्ट्स का कहना है कि किचन या दवा की अलमारी में एक्सपायर या खराब हो चुकी चीजें रखने से नेगेटिव एनर्जी आती है और यह हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है. इसलिए, देवी दुर्गा के आगमन से पहले अपनी अलमारियों को साफ करें और सिर्फ ताजी चीजें रखें, इससे अच्छी सेहत बनी रहती है और नकारात्मकता दूर रहती है.
टूटी या खराब घड़ियां
वास्तु के अनुसार, घर में टूटी हुई या खराब कलाई घड़ियां, दीवार घड़ियां या ऐसी ही दूसरी चीजें रखने से जीवन और घर में ठहराव आता है. इससे राहु का प्रभाव बढ़ जाता है. इसलिए, घर में देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापित करने से पहले उन्हें ठीक करवा लें. पक्का करें कि घर की सभी घड़ियां चल रही हों, या जो ठीक नहीं हो सकतीं, उन्हें हटा दें.
जंग लगे या टूटे हुए बर्तन
नवरात्रि के दौरान खराब या जंग लगे बर्तनों का इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है. ऐसे में, सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें साफ बर्तनों से बदल दें ताकि आपके घर में शांति बनी रहे.
तेज या नुकीली चीजों को खुला छोड़ना
जैसा कि हमारे माता-पिता हमेशा कहते हैं, घर में चाकू, कैंची या दूसरी तेज चीजों को खुला छोड़ने से नकारात्मक एनर्जी आती है. नकारात्मकता और झगड़ों की संभावना को कम करने के लिए, आपको इन्हें हमेशा ढककर रखना चाहिए; वास्तु भी इस बात को मानता है. इसलिए, देवी मां के आगमन से पहले ऐसी चीजों को हटाकर रख दें.
बेकार और बिना इस्तेमाल की चीजें
अक्सर कहा जाता है कि घर के किसी भी कोने में बेकार या इस्तेमाल न होने वाली चीजें (जैसे कपड़ों या जूतों का ढेर) रखने से धन और शांति का प्रवाह रुकता है. इसलिए, इस नवरात्रि इन फालतू चीजों को जरूर हटा दें. ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा के लिए जगह बनेगी और आपका घर खुशियों से भर जाएगा.
(डिस्क्लेमर: धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई आदि पर आधारित यह लेख केवल पाठकों की जानकारी के लिए है. इससे जुड़ी किसी भी प्रक्रिया को आजमाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है. हमारा मकसद सिर्फ पाठकों को जानकारी देना है, ETV भारत इन तथ्यों की पुष्टि नहीं करता है.)