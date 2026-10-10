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इन नवरात्रि मां दुर्गा को घर लाने से पहले इन 7 चीजों को अपने घर से जरूर हटा दें

इन नवरात्रि मां दुर्गा को घर लाने से पहले इन 7 चीजों को अपने घर से जरूर हटा दें ( ETV Bharat )

शारदीय नवरात्रि को भारत के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक माना जात है, यह देवी दुर्गा को समर्पित है. इस साल नवरात्रि का त्योहार 11 अक्टूबर, 2026 को शुरू होगी और 20 अक्टूबर, 2026 (विजयादशमी/दशहरा) को खत्म होगी. आम मान्यता के अनुसार, नवरात्रि के दौरान भक्त न केवल पूजा-पाठ और व्रत रखते हैं, बल्कि देवी का आशीर्वाद और पॉजिटिव एनर्जी पाने के लिए अपने घरों की साफ-सफाई भी करते हैं. परंपराओं और वास्तु के नियमों के अनुसार, घर में कुछ चीजें रखने से खुशहाली में रुकावट आ सकती है और नेगेटिव एनर्जी पैदा हो सकती है. नवरात्रि के दौरान उन्हें हटाने से खुश किस्मत, प्रसन्नता और शांति आती है. यहां इस खबर में वे चीजें बताई गई हैं जिन्हें आपको इस शारदीय नवरात्रि 2026 में अपने घर से हटा देना चाहिए...

खंडित या खराब मूर्तियां और फोटो

नवरात्रि के दौरान देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां या फटी हुई तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है. घर में देवी दुर्गा को लाने से पहले ऐसी चीजों को हटा देना सबसे अच्छा होता है. जानकारों का कहना है कि देवी दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए इन चीजों की जगह नई मूर्तियां या तस्वीरें रखना सबसे सही तरीका है.