ETV Bharat / lifestyle

इस तरह करें चुकंदर का इस्तेमाल, चेहरे से दाग-धब्बे और मुंहासे हो जाएंगे दूर

विशेषज्ञों का कहना है कि चुकंदर का विभिन्न तरीकों से उपयोग करके त्वचा की सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है. आइये इस खबर में जानते...

Beetroot For Skin Benefits: Using Chukandar in this way will remove acne and blemishes!
इस तरह करें चुकंदर का इस्तेमाल, चेहरे से दाग-धब्बे और मुंहासे हो जाएंगे दूर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 3, 2026 at 4:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

चुकंदर को अपने दैनिक आहार में शामिल करना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी6, आयरन, फाइबर, फोलेट, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज और जिंक लोगों को कई बीमारियों से बचाते हैं. इतना ही नहीं इतने सारे पोषक तत्वों से भरपूर चुकंदर न सिर्फ हमारी सेहत बल्कि हमारी त्वचा की खूबसूरती के लिए भी फायदेमंद है. कहा जाता है कि इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण त्वचा संबंधी समस्याओं से बचाते हैं. इस खबर में जानिए चुकंदर से कैसे बढ़ाएं अपनी खूबसूरती...

चुकंदर से ऐसे बढ़ाएं अपनी खूबसूरती

मुहांसों से छुटकारा पाने के लिए,
दो चम्मच दही में दो चम्मच चुकंदर का रस मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें. इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और आधे घंटे तक सूखने दें. फिर गुनगुने पानी से चेहरा धो लें. विशेषज्ञों का कहना है कि इस पैक को हफ्ते में तीन बार लगाने से मुहांसे और उनके निशान दूर हो जाते हैं.

त्वचा से मृत कोशिकाएं हटाएं
रोजाना चुकंदर का रस चेहरे पर लगाएं और दस मिनट तक मसाज करें. इससे चेहरे से मृत कोशिकाएं हट जाएंगी और त्वचा चमकदार हो जाएगी. इसके अलावा एक चम्मच चावल के आटे में एक चम्मच सेब का गूदा, दो चम्मच चुकंदर का रस और एक चम्मच तिल का तेल डालकर अच्छी तरह मिला लें. नहाते समय इसे शरीर पर लगाने से मृत कोशिकाएं भी निकल जाएंगी और त्वचा चमक उठेगी.

चेहरे पर मौजूद काले धब्बों से छुटकारा पाएं
चेहरे पर काले धब्बे कई कारणों से होते हैं. इस समस्या से पीड़ित लोगों को चुकंदर और टमाटर के रस का मिश्रण कॉटन बॉल से दागों पर लगाना चाहिए. लगाने के बाद इसे चेहरे पर पूरी तरह सूखने दें, फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो लें. विशेषज्ञों का कहना है कि इससे दाग त्वचा के रंग में मिल जाएंगे.

डार्क सर्कल्स को कम करें
तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं के कारण कई लोग आंखों के नीचे काले घेरे की समस्या से परेशान रहते हैं. ऐसे लोगों को चुकंदर के रस में रुई भिगोकर पलकों और आंखों के आसपास लगाना चाहिए. लगाने के 5 मिनट बाद अपना चेहरा धो लें. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप लगातार ऐसा करते रहेंगे तो डार्क सर्कल दूर हो जाएंगे.

गुलाबी होठों के लिए ऐसे करें इस्तेमाल
अपने होठों को प्राकृतिक रूप से होठों को गुलाबी और मुलायम बनाने के लिए लोगों को सप्ताह में दो बार चुकंदर के रस में थोड़ी सी चीनी मिलाकर होठों पर धीरे-धीरे मालिश करनी चाहिए. ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे.

चुकंदर जेल के फायदे
आधा कप छिले हुए चुकंदर के टुकड़ों को आधे गिलास पानी में 5 मिनट तक उबालें. इसमें आधा चम्मच सौंफ डालें और ठंडा होने दें. फिर पानी को छान लें और इसमें दो चम्मच एलोवेरा जेल और एक चम्मच गुलाब जल डालकर अच्छी तरह मिला लें. आप इस मिश्रण को कांच की बोतल में भरकर फ्रिज में रख दें. इस जेल को रात को सोने से पहले चेहरे पर लगाने से मुंहासे और दाग-धब्बे दूर हो जाएंगे और चेहरा चमक उठेगा.

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

त्वचा के लिए चुकंदर के फायदे
BEETROOT FOR SKIN BENEFITS
SKIN BENEFITS BEETROOT IN HINDI
BEETROOT FOR SKIN USES
BEETROOT FOR SKIN BENEFITS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.