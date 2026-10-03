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इस तरह करें चुकंदर का इस्तेमाल, चेहरे से दाग-धब्बे और मुंहासे हो जाएंगे दूर

इस तरह करें चुकंदर का इस्तेमाल, चेहरे से दाग-धब्बे और मुंहासे हो जाएंगे दूर ( ETV Bharat )

चुकंदर को अपने दैनिक आहार में शामिल करना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी6, आयरन, फाइबर, फोलेट, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज और जिंक लोगों को कई बीमारियों से बचाते हैं. इतना ही नहीं इतने सारे पोषक तत्वों से भरपूर चुकंदर न सिर्फ हमारी सेहत बल्कि हमारी त्वचा की खूबसूरती के लिए भी फायदेमंद है. कहा जाता है कि इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण त्वचा संबंधी समस्याओं से बचाते हैं. इस खबर में जानिए चुकंदर से कैसे बढ़ाएं अपनी खूबसूरती...