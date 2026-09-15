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मनोकामना पूर्ति के लिए जरूर करें तेजपत्ता का यह अचूक उपाय, जानें इसे रोजाना जलाने के फायदे

ज्योतिषियों का मानना ​​है कि रोजमर्रा की जिंदगी में तेजपत्ते का इस्तेमाल करने से कई शुभ परिणाम मिल सकते हैं...

Be sure to try this surefire bay leaf remedy to fulfill your wishes; learn about the benefits of burning it daily.
मनोकामना पूर्ति के लिए जरूर करें तेजपत्ता का यह अचूक उपाय (CANVA)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 15, 2026 at 7:25 PM IST

4 Min Read
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तेजपत्ते का महत्व सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, इसका महत्व भक्ति और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी है. हालांकि, बहुत से लोग इसे मुख्य रूप से भारतीय व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाला एक खास मसाला मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही वैदिक और आयुर्वेदिक परंपराओं में इसकी अहम भूमिका के बारे में जानते हैं.

ज्योतिषियों का मानना ​​है कि तेजपत्ते का खास तरीकों से इस्तेमाल करने पर घर में शुभ फल मिल सकते हैं और नकारात्मकता दूर हो सकती है. यह भी माना जाता है कि इससे लोगों की इच्छाएं पूरी करने में मदद मिलती है...

तेजपत्ते का इस्तेमाल क्यों किया जाता है?
आम तौर पर, इनका इस्तेमाल खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए किया जाता है. कई धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, तेजपत्ता पवित्रता और सुरक्षा का प्रतीक माना है. मान्यता है कि इसमें व्यक्ति के संकल्प और इच्छाओं को मजबूत करने और उन्हें पूरा करने में मदद करने की शक्ति होती है.

प्राचीन धर्मग्रंथों में धार्मिक रीति-रिवाजों और समारोहों में तेज पत्ते के इस्तेमाल का जिक्र मिलता है. हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि सिर्फ इस पत्ते से ही कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ सकता है. बल्कि, यह उन दैवीय ऊर्जाओं को जगाने में मदद करता है जो नकारात्मक शक्तियों को बेअसर करती हैं, बाधाओं को दूर करती हैं और इच्छाओं को पूरा करने का रास्ता बनाती हैं.

ऊर्जा को शुद्ध करने वाले गुण
तेज पत्ता जलाने पर निकलने वाला खुशबूदार धुआं आपके आस-पास की रुकी हुई एनर्जी को बेअसर करने में मदद करता है. यह आध्यात्मिक अगरबत्ती की तरह काम करता है, और धन को आकर्षित करने और झगड़ों को रोकने में काफी मदद करता है. यह यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया पिछले कर्मों से जुड़ी सूक्ष्म बाधाओं को दूर करती है और व्यक्ति की मूल किस्मत को बदले बिना सकारात्मक बदलाव के लिए अनुकूल माहौल बनाती है.

सफलता और शांति माना जाता है
भारतीय परंपराओं के अनुसार, तेजपत्ता सफलता और शांति का प्रतीक है. इसलिए, समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों में अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा, घर के पवित्र कोनों में तेजपत्ता रखने से 'बुरी नजर' से बचा जा सकता है और छोटी-मोटी परेशानियों को बड़ी मुसीबत बनने से रोका जा सकता है. ज्योतिषियों का कहना है कि इसके खास गुण कुंडली में बृहस्पति और शुक्र ग्रहों को मजबूत बनाते हैं.

जल्द इच्छा पूरी होती है
तेजपत्ता किसी व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक माध्यम का काम करता है और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं. आपको बस तेजपत्ते पर अपनी इच्छा लिखनी है, उसे कपूर के साथ जलाना है और उसका धुआं हवा में छोड़ देना है. ज्योतिषियों का कहना है कि ऐसा करने से आपकी इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है.

पाठकों के लिए जरूरी बातें: इस लेख में दी गई जानकारी कुछ विशेषज्ञों की राय और अलग-अलग पारंपरिक ग्रंथों में दिए गए संदर्भों पर आधारित है. पाठकों को ध्यान देना चाहिए कि इन सभी दावों का समर्थन करने के लिए शायद कोई आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद न हो. इस जानकारी पर कितना भरोसा किया जाए, यह पूरी तरह से व्यक्तिगत निर्णय का मामला है.

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