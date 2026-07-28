सर्दी, खांसी और गले की खराश से राहत पाने के लिए जरूर आजमाएं काली मिर्च का यह उपाय, जानें इस्तेमाल करने का तरीका
मानसून के मौसम में अक्सर सर्दी, खांसी और इन्फेक्शन जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं. हालांकि इन बीमारियों से राहत पाने के लिए ये घरेलु उपाय...
Published : July 28, 2026 at 8:02 PM IST
मानसून शुरू होते ही, ठंडा मौसम, बढ़ी हुई नमी और वायरल इन्फेक्शन के तेजी से फैलने से अक्सर सर्दी, खांसी और गले में खराश जैसी दिक्कतें होती हैं. ये दिक्कतें बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए खास तौर पर गंभीर हो सकती हैं. घरेलू नुस्खे सर्दी, गले में खराश और उससे जुड़ी परेशानी को कम करने में असरदार होते हैं. BMJSTR की एक स्टडी में काली मिर्च को ऐसे ही एक उपाय के तौर पर बताया गया है. यह ज्यादातर रसोईघरों में आसानी से मिलने वाली चीज है. मसाले के तौर पर इस्तेमाल होने के अलावा, आयुर्वेद में भी काली मिर्च का अहम स्थान है.
इसमें पिपेरिन नाम का एक नेचुरल कंपाउंड होता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. इसमें मैग्नीशियम, आयरन, पोटैशियम, फाइबर और विटामिन C और K जैसे न्यूट्रिएंट्स भी भरपूर होते हैं. इसके अलावा, इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीवायरल गुण भी होते हैं. मानसून के मौसम में सर्दी और गले में खराश से राहत दिलाने में काली मिर्च कितनी असरदार है, इस खबर में विस्तार से जानिए...
गले की खराश से राहत- मानसून में सर्दी-जुकाम में गले में जलन, दर्द और खुजली जैसे लक्षण आम हैं. इससे राहत पाने के लिए एक चुटकी काली मिर्च पाउडर को गर्म पानी या शहद में मिलाकर पीने से गले की खराश से राहत मिलती है. इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण गले की जलन को शांत करते हैं और कफ को ढीला करने में मदद करते हैं, जिससे आराम मिलता है.
सर्दी-जुकाम और खांसी से राहत- काली मिर्च में पिपेरिन होता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है. इसके अलावा, इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण गले की खराश, खांसी और नाक बंद होने को कम करने में मदद करते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, काली मिर्च में शरीर में जमा कफ को घोलने की क्षमता होती है. इससे बलगम बाहर निकलने में आसानी होती है और सीने में भारीपन का एहसास कम होता है. राहत के लिए, काली मिर्च पाउडर को शहद या अदरक की चाय में मिलाकर पिएं.
इम्यूनिटी बढ़ाता है- काली मिर्च में विटामिन C, विटामिन A, फ्लेवोनॉयड्स और कैरोटीनॉयड जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. पिपेरिन कंपाउंड भी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है. काली मिर्च का रेगुलर सेवन इम्यूनिटी बढ़ाता है और इन्फेक्शन और बीमारियों को रोकने में मदद करता है. काली मिर्च के एंटीमाइक्रोबियल गुण आपके शरीर को नमी वाले मानसून के मौसम में पनपने वाले नुकसानदायक बैक्टीरिया और जर्म्स से बचाते हैं.
इसे कैसे इस्तेमाल करें
- एक चुटकी काली मिर्च पाउडर को शहद में मिलाएं और रोजाना खाएं, एक चम्मच शुद्ध शहद में एक चुटकी काली मिर्च पाउडर मिलाकर खाने से सर्दी-खांसी से राहत, पाचन में सुधार और वजन नियंत्रण में मदद मिलती है.
- काली मिर्च, अदरक और तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करके हर्बल काढ़ा बनाएं.
- दूध में एक चुटकी काली मिर्च पाउडर मिलाएं और इसे पिएं.
- काली मिर्च का रसम बनाकर पिएं.
काली मिर्च इस्तेमाल करते समय सावधानियां
कुछ लोगों को काली मिर्च ज्यादा खाने से सीने में जलन या परेशानी हो सकती है. छोटे बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाओं और अल्सर या गैस्ट्रिक की समस्या वाले लोगों को इसे डॉक्टर की सलाह पर ही खाना चाहिए. इसके अलावा, अगर आपको बुखार, सांस लेने में दिक्कत या तीन दिन से ज्यादा खांसी जैसे लक्षण महसूस होते हैं, तो घरेलू इलाज पर भरोसा करने के बजाय डॉक्टर से सलाह लें.