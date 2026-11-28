बर्तनों से जिद्दी पीले दागों को कुछ ही मिनटों में हटाने के लिए जरूर आजमाएं ये आसान तरीके
बहुत से लोग बर्तनों पर लगे जिद्दी पीले दागों को स्टील वूल से रगड़कर हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे शायद ही कभी कोई...
Published : November 28, 2026 at 3:15 PM IST
भारतीय घरों में लगभग हर खाने में हल्दी डाली जाती है, खासकर सब्जियों या दालों में. समय के साथ, हल्दी में मौजूद 'करक्यूमिन' की वजह से बर्तनों पर पीले दाग पड़ जाते हैं. यह पदार्थ पानी में आसानी से नहीं घुलता. बल्कि, तेल और गर्मी के संपर्क में आने पर यह बर्तनों की सतह पर मजबूती से चिपक जाता है, जिससे बर्तन अंदर से पीले हो जाते हैं. इससे बर्तनों की चमक फीकी पड़ जाती है और वे देखने में खराब लगने लगते हैं.
बहुत से लोग इन दागों को स्टील वूल (तार वाली जाली) से रगड़कर हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे शायद ही कभी कोई फायदा होता है. क्या आप भी इन जिद्दी दागों से छुटकारा पाने के उपाय ढ़ूढ़ रहे हैं? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए है. विशेषज्ञों का सुझाव है कि कुछ आसान तरीकों को अपनाकर आप इन पीले जिद्दी दागों को हटा सकते हैं और अपने बर्तनों की चमक वापस ला सकते हैं, जानिए क्या हैं ये तरीके...
बर्तनों पर लगे पीले दाग हटाने के उपाय
ग्लिसरीन और लिक्विड डिश सोप: एक कटोरे में दो कप पानी, एक चौथाई कप ग्लिसरीन और एक चौथाई कप लिक्विड डिश सोप डालकर अच्छी तरह मिला लें. इस मिश्रण में एक कपड़ा डुबोएं और जिस बर्तन में पीले दाग हैं, उसके अंदरूनी हिस्से को रगड़ें. 15 मिनट बाद, डिशवॉशिंग लिक्विड का इस्तेमाल करके बर्तन को एक बार फिर रगड़ें और गर्म पानी से धो लें. दाग-धब्बे हट जाएंगे और बर्तन नए जैसे चमकने लगेंगे.
नींबू: नींबू में मौजूद अम्लीय गुण जिद्दी दागों को हटाने में बहुत असरदार होते हैं, इसलिए इसे एक प्राकृतिक सफाई एजेंट माना जाता है. थोड़े गर्म पानी में थोड़ा नींबू का रस मिलाएं और इस घोल का इस्तेमाल दाग वाले बर्तन को साफ करने के लिए करें. इस मिश्रण को रात भर बर्तन में रहने दें और अगली सुबह बर्तन को धो लें. इससे बर्तन बिल्कुल नए जैसा चमकने लगेगा. विशेषज्ञों का सुझाव है कि नींबू के रस की जगह सिरके का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.
बेकिंग सोडा का पेस्ट: बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें. इस पेस्ट को दाग लगे बर्तन के अंदरूनी हिस्से पर लगाएं. आधे घंटे बाद, इसे एक स्क्रबर (scouring pad) से रगड़ें और फिर बर्तन धोने वाले लिक्विड (dishwashing liquid) से धो लें. इससे पीले दाग हट जाएंगे. 2019 में जर्नल ऑफ कंज्यूमर साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, शोधकर्ताओं ने पाया कि बर्तनों से पीले दागों को प्रभावी ढंग से हटाने के लिए बेकिंग सोडा का पेस्ट सबसे अच्छा विकल्प है. इस शोध में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के डॉ. जॉन स्मिथ शामिल थे. उन्होंने बताया कि स्टेनलेस स्टील और पॉलिश किए गए एल्युमिनियम के बर्तनों से पीले दाग हटाने में बेकिंग सोडा का पेस्ट बहुत असरदार होता है.
हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल: आप बर्तनों से पीले दाग हटाने के लिए इस केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं. पीले दागों पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड घोल की कुछ बूंदें डालें और इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर, अच्छे नतीजों के लिए इसे अच्छी तरह धो लें.
ब्लीच का घोल: थोड़ा ब्लीच का घोल लें और इसे दाग वाले बर्तनों में डालें. कुछ मिनट बाद, एक स्क्रबर की मदद से उस जगह को अच्छी तरह रगड़ें और धो लें. इससे सारे पीले दाग हट जाएंगे.
टूथपेस्ट: क्या आप जानते हैं कि पीले दाग हटाने के लिए टूथपेस्ट भी बहुत असरदार होते है? बर्तनों के अंदर जहां दाग हैं, वहां टूथपेस्ट की एक मोटी परत लगा दें. 30 मिनट बाद, सतह को सूखे कपड़े से रगड़ें और फिर बर्तन धोने वाले लिक्विड से साफ कर लें.
सिरका: एक कप सिरका (या ब्लीच) को दो कप गर्म पानी में मिलाएं. इस मिश्रण को दाग वाले बर्तनों में डालें. इसे रात भर के लिए छोड़ दें और अगली सुबह सामान्य साबुन से धो लें. जानकारों का मानना है कि यह तरीका कांच या सिरेमिक की चीजों के लिए भी काफी अच्छा है.
(डिस्क्लेमर: ऊपर दिए गए पॉइंट्स अलग-अलग एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने दिए हैं. इन्हें मानना है या नहीं, यह आपकी अपनी पसंद है. लेकिन, इन सुझावों को मानने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें.)