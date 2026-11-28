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बर्तनों से जिद्दी पीले दागों को कुछ ही मिनटों में हटाने के लिए जरूर आजमाएं ये आसान तरीके

बर्तनों से जिद्दी पीले दागों को कुछ ही मिनटों में हटाने के लिए जरूर आजमाएं ये आसान तरीके ( GETTY IMAGES )

भारतीय घरों में लगभग हर खाने में हल्दी डाली जाती है, खासकर सब्जियों या दालों में. समय के साथ, हल्दी में मौजूद 'करक्यूमिन' की वजह से बर्तनों पर पीले दाग पड़ जाते हैं. यह पदार्थ पानी में आसानी से नहीं घुलता. बल्कि, तेल और गर्मी के संपर्क में आने पर यह बर्तनों की सतह पर मजबूती से चिपक जाता है, जिससे बर्तन अंदर से पीले हो जाते हैं. इससे बर्तनों की चमक फीकी पड़ जाती है और वे देखने में खराब लगने लगते हैं.

बहुत से लोग इन दागों को स्टील वूल (तार वाली जाली) से रगड़कर हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे शायद ही कभी कोई फायदा होता है. क्या आप भी इन जिद्दी दागों से छुटकारा पाने के उपाय ढ़ूढ़ रहे हैं? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए है. विशेषज्ञों का सुझाव है कि कुछ आसान तरीकों को अपनाकर आप इन पीले जिद्दी दागों को हटा सकते हैं और अपने बर्तनों की चमक वापस ला सकते हैं, जानिए क्या हैं ये तरीके...