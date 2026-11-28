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पीरियड के दर्द को कम करने के लिए ये घरेलू उपाय जरूर आजमाएं

पीरियड के दर्द को कम करने के लिए ये घरेलू उपाय जरूर आजमाएं ( GETTY IMAGES )

हर महीने, जब महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, तो कई महिलाएं इस बात को लेकर चिंतित रहती हैं कि इस दौरान होने वाला तेज दर्द, थकान और कमर दर्द उनके रोजमर्रा के जीवन और काम-काज पर बुरा असर डाल सकता है. पेट दर्द, कमर दर्द और थकान की वजह से ऑफिस का काम, पढ़ाई या घर के कामकाज जैसे काम भी एक भारी बोझ लगने लगते हैं. जहां कुछ महिलाओं को पेट में हल्की-फुल्की परेशानी ही होती है, वहीं कुछ अन्य महिलाओं को पेट, कमर और पैरों में बहुत तेज दर्द होता है, जो अक्सर पीरियड्स के शुरुआती दो दिनों में सबसे ज्यादा होता है.

असल में, पीरियड्स के दौरान, यूट्रस की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं ताकि यूट्रस की परत निकल जाए. इस प्रोसेस में, प्रोस्टाग्लैंडीन नाम के केमिकल निकलते हैं, जो यूट्रस के इन सिकुड़नों को और तेज कर देते हैं, जिससे पेट में दर्द और ऐंठन होती है. हालांकि, इस दर्द से शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है. आप कुछ आसान आदतों और घरेलू नुस्खों से आराम पा सकती हैं. आइए जानते हैं कि ये नुस्खे क्या हैं...