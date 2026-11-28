पीरियड के दर्द को कम करने के लिए ये घरेलू उपाय जरूर आजमाएं
कुछ प्राकृतिक घरेलू उपाय, सही खान-पान और तनाव कम करने वाली आदतें, पीरियड्स के दर्द को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकती...
Published : November 28, 2026 at 7:32 PM IST
हर महीने, जब महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, तो कई महिलाएं इस बात को लेकर चिंतित रहती हैं कि इस दौरान होने वाला तेज दर्द, थकान और कमर दर्द उनके रोजमर्रा के जीवन और काम-काज पर बुरा असर डाल सकता है. पेट दर्द, कमर दर्द और थकान की वजह से ऑफिस का काम, पढ़ाई या घर के कामकाज जैसे काम भी एक भारी बोझ लगने लगते हैं. जहां कुछ महिलाओं को पेट में हल्की-फुल्की परेशानी ही होती है, वहीं कुछ अन्य महिलाओं को पेट, कमर और पैरों में बहुत तेज दर्द होता है, जो अक्सर पीरियड्स के शुरुआती दो दिनों में सबसे ज्यादा होता है.
असल में, पीरियड्स के दौरान, यूट्रस की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं ताकि यूट्रस की परत निकल जाए. इस प्रोसेस में, प्रोस्टाग्लैंडीन नाम के केमिकल निकलते हैं, जो यूट्रस के इन सिकुड़नों को और तेज कर देते हैं, जिससे पेट में दर्द और ऐंठन होती है. हालांकि, इस दर्द से शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है. आप कुछ आसान आदतों और घरेलू नुस्खों से आराम पा सकती हैं. आइए जानते हैं कि ये नुस्खे क्या हैं...
गर्म पानी की थैली या बॉटल का इस्तेमाल (हीट थेरेपी)- JPHS के एक अध्ययन से पता चलता है कि मासिक धर्म के दौरान पेट दर्द से राहत पाने के लिए गर्म पानी की थैली का इस्तेमाल करना बहुत असरदार होता है. अपने पेट पर हॉट बैग या वॉटर बॉटल रखें. ऐसा 15 से 20 मिनट तक करने से गर्भाशय के आसपास की मांसपेशियों को आराम मिलता है, जिससे दर्द और ऐंठन कम हो जाती है. इसी तरह, जिन्हें पीठ के निचले हिस्से में दर्द है, वहां पर गर्मी देने (हीट थेरेपी) से मांसपेशियों को आराम मिल सकता है और अकड़न कम हो सकती है. हालांकि, ध्यान रहें कि हॉट वॉटर बॉटल या बैग को सीधे त्वचा पर नहीं रखना चाहिए. इसके बजाय, हॉट वॉटर बॉटल या बैग और अपनी त्वचा के बीच एक पतला कपड़ा रख लें. साथ ही, बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करने से बचें।
गुनगुने पानी से स्नान करें- पीरियड्स के दौरान जिन महिलाओं को पेट दर्द, कमर दर्द या थकान महसूस होती है, उन्हें गर्म पानी से नहाने पर आराम मिल सकता है. गर्म पानी शरीर की मांसपेशियों को आराम देता है, जिससे पेट की ऐंठन और कमर दर्द कम हो सकता है. इसके अलावा, नहाने से शरीर तरोताजा महसूस करता है. इस गलत धारणा पर विश्वास न करें कि पीरियड्स के दौरान नहीं नहाना चाहिए, आप हमेशा की तरह नहा सकती हैं. अपनी साफ-सफाई (पर्सनल हाइजीन) बनाए रखना बहुत जरूरी है.
सांस लेने के व्यायाम और ध्यान (मेडिटेशन) करें- पीरियड्स के दौरान शारीरिक दर्द के अलावा, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और घबराहट भी महसूस हो सकती है. ऐसे समय में, कुछ मिनटों तक सांस लेने के व्यायाम करना फायदेमंद हो सकता है. किसी शांत जगह पर बैठें, अपनी नाक से धीरे-धीरे सांस अंदर लें, और फिर और भी धीरे-धीरे सांस बाहर छोड़ें. ऐसा कुछ मिनटों तक दोहराएं. ध्यान (मेडिटेशन) करना, अपना पसंदीदा संगीत सुनना या किताबें पढ़ना जैसे काम भी मन को शांत रखने में मदद कर सकते हैं. तनाव कम होने से दर्द को सहना आसान हो जाता है.
अपने पेट की हल्के हाथों से मालिश करें- पीरियड्स के दौरान, आपको पेट में दर्द या ऐंठन महसूस हो सकती है. ऐसे में, आप हल्के हाथों से मालिश करके देख सकती हैं. अपने हाथों पर थोड़ा नारियल का तेल लगाएं और पेट के निचले हिस्से पर छोटे-छोटे गोलाकार (सर्कुलर) मोशन में मालिश करें. इससे शरीर को आराम मिल सकता है और कुछ मामलों में दर्द से राहत भी मिल सकती है. हालांकि, ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा दबाव न डालें. अगर मालिश करते समय दर्द बढ़ जाए, तो तुरंत रुक जाएं.
पौष्टिक भोजन लें और भरपूर पानी पिएं- पीरियड्स के दौरान अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है. ताजे फल, हरी सब्जियां, दालें और साबुत अनाज जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें. विशेष रूप से, अपने आहार में आयरन से भरपूर चीजें शामिल करें, जैसे कि पालक, मेथी, रागी और चने. इसके अलावा, विटामिन C से भरपूर फलों (जैसे आंवला, नींबू और अमरूद) का सेवन करने से शरीर में आयरन को बेहतर तरीके से सोखने (एब्जॉर्ब करने) में मदद मिल सकती है.
अलसी और अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होते हैं. अध्ययनों से पता चलता है कि ये मासिक धर्म के दर्द को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकते हैं. इसके अलावा, आपको दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए. आप नारियल पानी, छाछ और नींबू का रस भी ले सकते हैं. आपको बहुत अधिक चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स पीने से बचना चाहिए. ये कुछ लोगों में सूजन और बेचैनी बढ़ा सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)