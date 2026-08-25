कर्ज से मुक्ति पाने और मंगल दोष के प्रभाव को कम करने के लिए आज जरूर करें ये खास उपाय
कर्ज से मुक्ति पाने, मंगल ग्रह को प्रसन्न करने और मंगल दोष के प्रभाव को कम करने के लिए आज ये उपाय जरूर करें...
Published : August 25, 2026 at 2:27 PM IST
जब त्रयोदशी तिथि (चंद्रमा का तेरहवां दिन) मंगलवार को पड़ती है, तो 'भौम प्रदोष' का शुभ संयोग बनता है. यह शुभ संयोग आज, मंगलवार, 25 अगस्त 2026 को श्रावण महीने में पड़ रहा है. इसी दिन 'मंगला गौरी व्रत' भी रखा जा रहा है. यह दिन सिर्फ व्रत रखने के लिए नहीं है. यह अटूट आस्था को परखने और भगवान महादेव, माता पार्वती और संकटमोचन भगवान हनुमान की असीम कृपा पाने का अवसर भी है.
ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि मंगला गौरी व्रत को 'ऋण विमोचन प्रदोष' (कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला व्रत) भी कहा जाता है. जब मंगला गौरी व्रत और मंगलवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत (जिसे भौम प्रदोष कहते है) एक साथ आते हैं, तो यह विशेष संयोग 'ऋण विमोचन प्रदोष' के रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर कर्ज और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाने के संदर्भ में.
ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि यह व्रत व्यक्ति को हर तरह के कर्ज से मुक्ति दिलाता है. जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है या मंगल ग्रह नीच अवस्था में होता है, उनके लिए यह व्रत एक असरदार उपाय का काम करता है. ग्रहों के दोषों को कम करके, यह व्रत शादी में आने वाली बाधाओं को दूर करता है. यह भगवान शिव और मंगल ग्रह की ऊर्जाओं में संतुलन बनाता है, जिससे व्यक्ति के स्वभाव में आक्रामकता कम होती है और धैर्य बढ़ता है.
माना जाता है कि भौम प्रदोष के दिन 'ऋणमोचक मंगल स्तोत्र' का पाठ करने से पुराने से पुराने कर्ज से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है. मंगल को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है. इस व्रत को रखने से गहरे बैठे डर दूर होते हैं और व्यक्ति चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार होता है. शास्त्रों के अनुसार, प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आनंदमयी मुद्रा में नृत्य करते हैं. इस समय की गई पूजा न केवल शारीरिक कष्टों को दूर करती है, बल्कि अंततः मोक्ष की प्राप्ति भी कराती है.
कर्ज से मुक्ति के पक्के उपाय
ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा के मुताबिक, सावन के पवित्र महीने में 'भौम प्रदोष' (मंगलवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत) का दुर्लभ संयोग कर्ज से मुक्ति पाने, धन बढ़ाने और जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. भगवान शिव और मंगल देव की कृपा से भक्त को जल्द ही कर्ज से राहत मिल सकती है. इन उपायों को अपनाएं...
- ऋणमुक्तेश्वर महादेव की पूजा: प्रदोष काल (शाम के समय) में, थोड़े से लाल चंदन के पेस्ट और गुड़ मिले पानी से शिवलिंग का अभिषेक करें. इसके बाद, शिवलिंग पर 21 मदार (आक) के फूल चढ़ाएं और भगवान शिव से कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें.
- मंगल ग्रह के उपाय और दान: पूजा के बाद, एक तांबे का सिक्का, लाल मसूर की दाल, गुड़ और लाल फूल को एक लाल कपड़े में बांधें और इसे किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें.
- ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ: प्रदोष काल की पूजा के दौरान, चमेली के तेल का दीपक जलाएं, भगवान शिव के सामने बैठें और ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें. इससे पुराने से पुराने कर्ज को भी चुकाने का रास्ता बनता है.
- भगवान हनुमान की विशेष पूजा: भौम प्रदोष के दिन, भगवान हनुमान को चमेली के तेल और सिंदूर का लेप लगाएं और हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पांच बार पाठ करें.
पूजा की सरल विधि
- शाम को दोबारा स्नान करें और साफ लाल या पीले कपड़े पहनें
- उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें और उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए भगवान शिव की पूजा करें.
- पानी, दूध और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करें.
- बेलपत्र, धतूरा, भस्म और लाल चंदन का पेस्ट चढ़ाएं. अगरबत्ती और दीपक जलाएं, 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और अंत में, प्रदोष व्रत कथा सुनें और फिर आरती करें.