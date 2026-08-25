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कर्ज से मुक्ति पाने और मंगल दोष के प्रभाव को कम करने के लिए आज जरूर करें ये खास उपाय

जब त्रयोदशी तिथि (चंद्रमा का तेरहवां दिन) मंगलवार को पड़ती है, तो 'भौम प्रदोष' का शुभ संयोग बनता है. यह शुभ संयोग आज, मंगलवार, 25 अगस्त 2026 को श्रावण महीने में पड़ रहा है. इसी दिन 'मंगला गौरी व्रत' भी रखा जा रहा है. यह दिन सिर्फ व्रत रखने के लिए नहीं है. यह अटूट आस्था को परखने और भगवान महादेव, माता पार्वती और संकटमोचन भगवान हनुमान की असीम कृपा पाने का अवसर भी है.

ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि मंगला गौरी व्रत को 'ऋण विमोचन प्रदोष' (कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला व्रत) भी कहा जाता है. जब मंगला गौरी व्रत और मंगलवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत (जिसे भौम प्रदोष कहते है) एक साथ आते हैं, तो यह विशेष संयोग 'ऋण विमोचन प्रदोष' के रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर कर्ज और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाने के संदर्भ में.

ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि यह व्रत व्यक्ति को हर तरह के कर्ज से मुक्ति दिलाता है. जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है या मंगल ग्रह नीच अवस्था में होता है, उनके लिए यह व्रत एक असरदार उपाय का काम करता है. ग्रहों के दोषों को कम करके, यह व्रत शादी में आने वाली बाधाओं को दूर करता है. यह भगवान शिव और मंगल ग्रह की ऊर्जाओं में संतुलन बनाता है, जिससे व्यक्ति के स्वभाव में आक्रामकता कम होती है और धैर्य बढ़ता है.