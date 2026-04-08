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केमिकल से पके आमों की पहचान करने के लिए जरूर जान लें ये आसान तरीके

बाजार में कई तरह के आम आ गए हैं, इसलिए आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कौन से आम कुदरती तौर पर पके हैं...

Be Sure to Learn These Simple Methods to Identify Chemically Ripened Mangoes
केमिकल से पके आमों की पहचान करने के लिए जरूर जान लें ये आसान तरीके (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 8, 2026 at 3:53 PM IST

5 Min Read
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आम का मौसम आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है, और अल्फोंसो (हापुस), केसर और बंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय किस्में बाजार में आ चुकी हैं, जो अपनी सुनहरी चमक और तेज खुशबू से ग्राहकों को लुभा रही हैं. यह कहना गलत नहीं होगा कि हममें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे आम पसंद न हो. अपने स्वादिष्ट स्वाद के अलावा, आम सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं. हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि आजकल बाजार में उपलब्ध ज्यादातर फल केमिकल का इस्तेमाल करके पकाए जाते हैं. आमों के मामले में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है, उन्हें उनके प्राकृतिक मौसम से पहले बाजार में लाने के लिए नुकसानदायक केमिकल का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल रूप से पकाया जाता है. नतीजतन, ये हानिकारक केमिकल लोगों की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे हैं. इसी सिलसिले में, आइए जानें कि केमिकल्स का इस्तेमाल करके पकाए गए आमों की पहचान कैसे करें और रसायनों से पकाए गए आम खाने से कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इसके बारें में जानें...

केमिकल से पके फलों की पहचान के तरीके...

Be Sure to Learn These Simple Methods to Identify Chemically Ripened Mangoes
केमिकल से पके आमों की पहचान करने के लिए जरूर जान लें ये आसान तरीके (GETTY IMAGES)
  • कुदरती तौर पर पके आमों की खुशबू अलग और अनोखी होती है. कुदरती तौर पर पके फलों की खुशबू थोड़ी दूर से ही महसूस की जा सकती है. कार्बाइड से पके आमों में यह खुशबू नहीं होती है.
  • कुदरती तौर पर पके आम पीले और हल्के हरे रंग के मिक्स होते हैं और अंदर से पूरी तरह पके होते हैं. दबाने पर फल थोड़ा नरम होता है और कुछ दिनों तक रखने पर भी यह जल्दी खराब नहीं होता है.
  • कैल्शियम कार्बाइड और एथिलीन जैसे केमिकल से पके आमों में कोई कुदरती खुशबू नहीं होती, लेकिन उनका पूरा रंग चमकीला पीला होता है. जब वे बाहर से पके दिखते हैं लेकिन अंदर से कच्चे होते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं. आम एकदम चिकना और थोड़ा सख्त होता है.
  • कुदरती तौर पर पके आमों का रंग एक जैसा नहीं होता. केमिकल से पके आम बहुत आकर्षक चमकदार होते हैं और उनका रंग एक जैसा हल्का पीला होता है.
  • एक बाल्टी पानी लें और उसमें आम डालें. कुदरती तौर पर पके आम भारी होते हैं और पानी में डूब जाते हैं. केमिकल से पके आम हल्के होते हैं और तैरते हुए दिखते हैं. इसके अलावा, जब आप केमिकल से उगाए गए आम खाते हैं, तो आपको अपनी जीभ में हल्की जलन या गले में थोड़ी तकलीफ महसूस हो सकती है. वहीं, जब आप नेचुरल तरीके से उगाए गए आम खाते हैं, तो इसका स्वाद और मिठास आपके मुंह में घुल जाती है. यह अमृत जैसा होता है.

रसायनों से पकाए गए आम खाने से होने वाली बीमारियां

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केमिकल से पके आमों की पहचान करने के लिए जरूर जान लें ये आसान तरीके (ETV BHARAT)

केमिकल से उगाए गए आम से पेट दर्द, डायरिया, उल्टी, मुंह और गले में छाले, सीने में जकड़न, फेफड़ों की समस्या, चक्कर आना और नींद न आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ये समस्याएं कैल्शियम कार्बाइड से निकलने वाली एसिटिलीन नाम की गैस की वजह से होती हैं. साथ ही, कैल्शियम कार्बाइड में मौजूद आर्सेनिक और फास्फोरस अगर शरीर में लंबे समय तक रहे तो कैंसर का कारण बन सकते हैं.

इससे लिवर और किडनी का काम धीमा हो सकता है, स्किन में खुजली हो सकती है और एलर्जी हो सकती है. प्रेग्नेंट महिलाओं को केमिकल से पके फलों से खास तौर पर सावधान रहना चाहिए. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने कई बार चेतावनी दी है कि बाजार में मिलने वाले केमिकल से पके फल कई हेल्थ प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं. AJNER और IJCRT की स्टडी में भी यही बात कही गई है.

फल पकने संबंधी FSSAI की गाइडलाइंस

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केमिकल से पके आमों की पहचान करने के लिए जरूर जान लें ये आसान तरीके (ETV BHARAT)
FSSAI ने फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड या दूसरे कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. कैल्शियम कार्बाइड की जगह एथिलीन गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है. फलों को नैचुरली पकाने के लिए उन्हें कागज में लपेटना, चावल की भूसी, गेहूं के चोकर वगैरह में रखना और एयरटाइट कंटेनर में रखना भी बेहतर है.

(डिस्क्लेमर:यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी गई है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है)

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