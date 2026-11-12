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मनी प्लांट को हरा भरा और घना बनाने के लिए जरूर अपनाएं ये आसान टिप्स

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बहुत से लोग अपने घरों को पौधों से सजाना पसंद करते हैं. 'मनी प्लांट' एक ऐसा ही पौधा है जिसे उगाना कई लोगों को अच्छा लगता है. घर की सजावट और हरियाली जोड़ने के लिए यह सबसे लोकप्रिय इनडोर पौधों में से एक है. कई घरों में यह अक्सर दरवाजों के पास, बालकनी में या लिविंग एरिया में देखने को मिल जाता है. चीनी परंपरा 'फेंग शुई' के अनुसार, मनी प्लांट को सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है, यही वजह है कि बहुत से लोग इसे अपने पास रखना पसंद करते हैं.

हालांकि, कुछ गलतियों की वजह से यह पौधा मुरझा सकता है और इसकी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं. इससे बचने के लिए, विशेषज्ञ इसकी देखभाल में कुछ खास सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं, जिससे पौधा स्वस्थ और हरा-भरा बना रहे. आइए जानते हैं कि ये सावधानियां क्या हैं...