मनी प्लांट को हरा भरा और घना बनाने के लिए जरूर अपनाएं ये आसान टिप्स
क्या आप चाहते हैं कि आपका 'मनी प्लांट' खूब हरा-भरा हो जाए? इसके लिए आपको ये गुप्त टिप्स जानने होंगे!
Published : November 12, 2026 at 3:56 PM IST
बहुत से लोग अपने घरों को पौधों से सजाना पसंद करते हैं. 'मनी प्लांट' एक ऐसा ही पौधा है जिसे उगाना कई लोगों को अच्छा लगता है. घर की सजावट और हरियाली जोड़ने के लिए यह सबसे लोकप्रिय इनडोर पौधों में से एक है. कई घरों में यह अक्सर दरवाजों के पास, बालकनी में या लिविंग एरिया में देखने को मिल जाता है. चीनी परंपरा 'फेंग शुई' के अनुसार, मनी प्लांट को सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है, यही वजह है कि बहुत से लोग इसे अपने पास रखना पसंद करते हैं.
हालांकि, कुछ गलतियों की वजह से यह पौधा मुरझा सकता है और इसकी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं. इससे बचने के लिए, विशेषज्ञ इसकी देखभाल में कुछ खास सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं, जिससे पौधा स्वस्थ और हरा-भरा बना रहे. आइए जानते हैं कि ये सावधानियां क्या हैं...
- विशेषज्ञों का कहना है कि मनी प्लांट को सही जगह पर रखना बहुत महत्वपूर्ण है. अगर इसे सीधी धूप में रखा जाए, तो इसकी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं और मुरझा सकती हैं. इसलिए, इसे किसी खिड़की के पास या ऐसी जगह पर रखने की सलाह दी जाती है जहां भरपूर प्राकृतिक रोशनी आती हो, लेकिन सीधी धूप न पड़ती हो.
- मनी प्लांट के मुरझाने का एक मुख्य कारण जरूरत से ज्यादा पानी देना भी हो सकता है. इसलिए, इस पौधे को पानी देते समय सावधानी बरतें. अगर आप इसे गमले में उगा रहे हैं, तो सबसे अच्छा यही होगा कि मिट्टी की ऊपरी परत पूरी तरह सूख जाने के बाद ही इसमें पानी दें. इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित करें कि गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद हों, ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके. वरना, जड़ें सड़ सकती हैं और पौधा मर भी सकता है.
- मनी प्लांट की खूबसूरती उसकी पत्तियों में होती है. अगर पत्तियों पर धूल जमा हो जाए, तो पौधा ठीक से सांस नहीं ले पाता. इसीलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हफ्ते में एक बार पत्तियों को एक मुलायम, गीले कपड़े से पोंछ लेना चाहिए.
- मनी प्लांट को न केवल मिट्टी में बल्कि पानी में भी उगाया जा सकता है. विशेषज्ञों का सुझाव है कि इसके लिए पारदर्शी कांच की बोतलें उपयुक्त रहेंगी. हालांकि, वे यह भी कहते हैं कि सप्ताह में एक बार पुरानी बोतल का पानी निकालकर उसमें नया पानी भरना न भूलें.
- मनी प्लांट को ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होती है जो पानी को सोख न सके. विशेषज्ञों का कहना है कि थोड़ी मात्रा में कोकोपीट, रेत और सामान्य मिट्टी का मिश्रण मनी प्लांट को बहुत अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करता है.
- अगर यह बेल की तरह बहुत लंबा हो जाए, तो यह देखने में उतना आकर्षक नहीं लगता. इसलिए, समय-समय पर इसके सिरों को काटते रहने की सलाह दी जाती है. इससे नई शाखाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है और मनी प्लांट अधिक घना हो जाता है. इसके अलावा, आप काटी गई टहनियों को किसी दूसरे गमले में भी लगा सकते हैं.
इन सुझावों को अपनाने से आपके मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी
प्याज के छिलके और चाय की पत्तियों के साथ: प्याज काटते समय हम उसकी ऊपरी दो-तीन परतें हटा देते हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इनका इस्तेमाल मनी प्लांट के लिए खाद के रूप में किया जा सकता है. इसके लिए प्याज की परतों को सुखा लें. फिर उन्हें मिक्सर में डालकर पीसकर पाउडर बना लें. इसके बाद, पाउडर में ताजी चाय की पत्तियां डालकर अच्छी तरह मिला लें. फिर पाउडर को एक प्लास्टिक के डिब्बे में डालें, उसमें पानी डालकर मिला लें. इसे दो दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद, कहा जाता है कि अगर आप मनी प्लांट को पानी देंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)