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मानसून में डेंगू-मलेरिया से बचने के लिए इन आसान उपायों को जरूर अपनाएं

मानसून का मौसम आते ही डेंगू और मलेरिया का खतरा काफी बढ़ जाता है, क्योंकि मच्छर गर्म और नमी वाली जगहों पर पनपते हैं. कंटेनर, गमले, फेंके हुए टायर, कूलर, पानी की टंकियों और कंस्ट्रक्शन साइट पर जमा होने वाला बारिश का पानी मच्छरों के पनपने के लिए अच्छी जगह बन जाता है. डेंगू एक वायरस से होता है जो मुख्य रूप से एडीज मच्छर से फैलता है, जो आमतौर पर दिन में काटता है. दूसरी ओर, मलेरिया प्लास्मोडियम पैरासाइट से होता है और इन्फेक्टेड एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, ये मच्छर आमतौर पर शाम से सुबह तक सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं.

हेल्थ अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि क्लाइमेट चेंज, अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, वॉटर लॉगिंग और वेस्ट मैनेजमेंट की दिक्कतें मच्छरों (जैसे डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छर) के पनपने के मुख्य कारण हैं. इसलिए, इस मौसम में हर परिवार के लिए ये जरूरी बातें जानना जरूरी है. जैसे कि...

हर हफ्ते जमा पानी हटाएं- एडीज जैसे खतरनाक मच्छर, जो डेंगू और चिकनगुनिया फैलाते हैं, बोतल के ढक्कन या बर्तन जितने छोटे पानी में भी पनप सकते हैं. इन मच्छरों के लार्वा को बड़ा होने में सिर्फ 5 से 7 दिन लगते हैं, इसलिए हर हफ्ते जमा पानी को साफ करना सबसे प्रभावी उपाय है. मच्छर बहुत कम मात्रा में जमा पानी में भी पनप सकते हैं. ऐसी स्थिति में, घर के आस-पास उन जगहों की जांच करें जहां पानी जमा हो सकता है, जैसे कि वॉटर कूलर, गमलों की ट्रे, बाल्टियां, पक्षियों के लिए पानी के बर्तन, इस्तेमाल न होने वाले बर्तन, टायर और छत पर पानी जमा होने वाली जगहें, और उनमें से पानी निकाल दें.

पानी जमा करने वाले बर्तनों को ढककर रखें- पानी की टंकियों, ड्रम और पानी जमा करने वाले बर्तनों को कसकर ढककर रखें ताकि मच्छर उनमें अंडे न दे सकें.

बचाव वाले कपड़े पहनें- पूरी आस्तीन वाली शर्ट पहनें, लंबी पतलून (ट्राउजर) चुनें और बाहर जाते समय मोजे पहनें. यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास तौर पर जरूरी है.