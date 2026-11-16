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सर्दियों में अपनी त्वचा को रूखा होने से बचाने के लिए इन जरूरी सुझावों का जरूर करें पालन

सर्दियों में अपनी त्वचा को रूखा होने से बचाने के लिए इन जरूरी सुझावों का जरूर करें पालन ( GETTY IMAGES )

सर्दियों का मौसम आ गया है. इस समय ठंडी हवाएं न सिर्फ मौसम बदलती हैं बल्कि हमारी स्किन से नमी भी छीन लेती हैं, जिससे स्किन ड्राई महसूस होती है. नतीजतन, फटी एड़ियां, फटे होंठ और ड्राई स्किन जैसी समस्याएं काफी आम हो जाती हैं. इन समस्याओं से निपटने के लिए, बहुत से लोग अलग-अलग मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ समय के लिए आराम देती हैं. हालांकि, अगर आप ड्राई स्किन का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें आपको जरूर अपनाना चाहिए, जानें वे तरीके क्या हैं...

सर्दियों में इन टिप्स की मदद से अपनी त्वचा का रखें ख्याल