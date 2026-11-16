सर्दियों में अपनी त्वचा को रूखा होने से बचाने के लिए इन जरूरी सुझावों का जरूर करें पालन
सनस्क्रीन का इस्तेमाल न सिर्फ गर्मियों में बल्कि सर्दियों में भी बहुत जरूरी माना जाता है. यह त्वचा को सूरज की अल्ट्रावायलेट (UV) किरणों से...
Published : November 16, 2026 at 7:46 PM IST
सर्दियों का मौसम आ गया है. इस समय ठंडी हवाएं न सिर्फ मौसम बदलती हैं बल्कि हमारी स्किन से नमी भी छीन लेती हैं, जिससे स्किन ड्राई महसूस होती है. नतीजतन, फटी एड़ियां, फटे होंठ और ड्राई स्किन जैसी समस्याएं काफी आम हो जाती हैं. इन समस्याओं से निपटने के लिए, बहुत से लोग अलग-अलग मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ समय के लिए आराम देती हैं. हालांकि, अगर आप ड्राई स्किन का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें आपको जरूर अपनाना चाहिए, जानें वे तरीके क्या हैं...
सर्दियों में इन टिप्स की मदद से अपनी त्वचा का रखें ख्याल
- क्लींजर: एक्सपर्ट्स दिन की शुरुआत स्किन को साफ करके करने की सलाह देते हैं. स्किन के नेचुरल ऑयल खत्म न हों, इसके लिए क्रीम या ऑयल-बेस्ड फेस वॉश चुनना सबसे अच्छा है. इसके अलावा, रेगुलर डेड स्किन सेल्स हटाने से हेल्दी ग्लो वापस आता है. सेंसिटिव स्किन वालों को महीने में एक बार एक्सफोलिएट करने की सलाह दी जाती है.
- टोनर: विशेषज्ञ अल्कोहल-मुक्त टोनर चुनने की सलाह देते हैं. सर्दियों के लिए ऐसे टोनर बहुत अच्छे होते हैं जिनमें ग्लिसरीन, गुलाब जल या एलोवेरा हो. ये त्वचा को तरोताजा, मॉइस्चराइज्ड और मुलायम बनाए रखते हैं. साथ ही, ये रोमछिद्रों (पोर्स) को कसने में मदद करते हैं और रैशेज व खुजली जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं.
- मॉइस्चराइजर:हममें से कई लोग अक्सर बिना ज्यादा सोचे-समझे मॉइस्चराइजर खरीद लेते हैं, सिर्फ उसकी खुशबू, पैकेजिंग या विज्ञापनों को देखकर. लेकिन, विशेषज्ञ ऐसे उत्पाद चुनने की सलाह देते हैं जिनमें सेरामाइड्स, शिया बटर या फैटी एसिड जैसे तत्व हों. त्वचा विशेषज्ञ (डर्मेटोलॉजिस्ट) इन तत्वों को त्वचा की सुरक्षा परत (स्किन बैरियर) को मजबूत करने और लंबे समय तक नमी बनाए रखने के लिए बहुत असरदार मानते हैं. जहां आम मॉइस्चराइजर केवल त्वचा की ऊपरी सतह को चिकना बनाते हैं, वहीं ये तत्व त्वचा में गहराई तक जाकर रूखेपन की जड़ पर काम करते हैं.
- सनस्क्रीन: सनस्क्रीन का इस्तेमाल न सिर्फ गर्मियों में, बल्कि सर्दियों में भी बहुत जरूरी माना जाता है. यह त्वचा को सूरज की अल्ट्रावायलेट (UV) किरणों से होने वाले नुकसान से बचाता है. इसके अलावा, यह धूप के संपर्क में आने से होने वाली झुर्रियों को रोकने में मदद करता है और बढ़ती उम्र के निशानों को कम करता है. आपको कम से कम 30 SPF वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन चुनना चाहिए.
- अपने खान-पान पर ध्यान दें: सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए हम अक्सर क्रीम पर निर्भर रहते हैं, लेकिन शरीर को अंदर से पोषण देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजीमें 2020 में प्रकाशित एक अध्ययन, जिसका शीर्षक त्वचा के हाइड्रेशन को बनाए रखने में स्किन बैरियर फंक्शन का महत्व है, बताता है कि त्वचा संबंधी समस्याओं से बचने के लिए शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है. रात को सोने से पहले अपने चेहरे को एक माइल्ड (हल्के) क्लींजर से साफ करना चाहिए. इसके बाद, अपनी त्वचा पर एलोवेरा, विटामिन E और बादाम के तेल का मिश्रण लगाएं. इससे रूखापन कम होता है और सुबह आपका चेहरा तरोताजा दिखता है.
इन समस्याओं से निपटने के लिए इन घरेलू उपायों को भी जरूर आजमाएं
- नारियल तेल और नींबू: नारियल तेल और नींबू का मिश्रण लगाना त्वचा को मॉइस्चराइज रखने का एक बेहतरीन प्राकृतिक तरीका है. सोने से पहले, थोड़े गुनगुने नारियल तेल में नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाएं और इसे अपनी एड़ियों पर लगाएं. इसके बाद, मोजें पहन लें. फटी एड़ियों के लिए यह एक असरदार घरेलू उपाय साबित होगा.
- शहद और गुलाब जल: शहद एक प्राकृतिक नमी बनाए रखने वाला पदार्थ है. यानी यह आपके होठों में नमी बनाए रखता है. वहीं, गुलाब जल आपकी त्वचा को मुलायम बनाता है. आधा चम्मच शहद में 4-5 बूंद गुलाब जल मिलाकर होठों पर लगाएं. 10 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें. दिन में दो बार ऐसा करने से होठों की नमी वापस आ जाएगी.
- ग्लिसरीन और गुलाब जल का यह मिश्रण त्वचा की कई समस्याओं के लिए असरदार है, जैसे कि फटी एड़ियां, रूखे हाथ और फटे होंठ. हर रात सोने से पहले, एक चम्मच ग्लिसरीन में कुछ बूंदें गुलाब जल मिलाएं और इसे अपनी त्वचा पर लगाएं। इससे त्वचा में नमी और कोमलता बनी रहेगी.
- देसी घी: हमारे घरों में आसानी से मिलने वाला देसी घी त्वचा की कई समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद है. इसमें मौजूद फैटी एसिड त्वचा को गहराई से नमी देते हैं. रात को सोने से पहले अपनी एड़ियों और होंठों पर घी लगाएं और सुबह गुनगुने पानी से धो लें. इससे आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार हो जाएगी.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)