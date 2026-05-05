हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए इन बेसिक गाइडलाइंस को करें फॉलो
कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा होना (खासकर खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) खतरनाक है. इसे नैचुरल तरीके से मैनेज करने का...
हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए इन बेसिक गाइडलाइंस को करें फॉलो (GETTY IMAGES)
Published : May 5, 2026 at 7:56 PM IST
क्या आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है? तो आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करने की जरूरत है. अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दवा ले रहे हैं, तो भी आपको कुछ बेसिक गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए. यहां कुछ बेसिक गाइडलाइंस दी गई हैं जिन्हें आपको दवा के साथ फॉलो करना चाहिए...
इन बेसिक गाइडलाइंस को फॉलो करें
- वजन कंट्रोल: मेडलाइन प्लस के अनुसार, शरीर का वजन बढ़ने के साथ-साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का खतरा रहता है. हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है. ये ब्लड वेसल की दीवारों को नुकसान पहुंचाते हैं और प्लाक बनने का कारण बनते हैं. इसलिए, वजन को कंट्रोल में रखना जरूरी है. खासकर, मोटापा कम करना बहुत जरूरी है. इससे बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा.
- मछली खाने के फायदे: मछली में ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर होता है. ये ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स और टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं. ये ब्लड वेसल में प्लाक बनने से रोकते हैं. इसलिए, सैल्मन, टूना और सार्डिन जैसी फैटी मछली का रेगुलर सेवन अच्छा होता है. इन्हें कच्चा या उबालकर खाना चाहिए, तेल में तला हुआ नहीं.
- साबुत अनाज: हर सुबह नाश्ते में ब्राउन राइस, बाजरा, ज्वार और ओट्स जैसे साबुत अनाज खाने की आदत डालें. इससे आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होगा और दोपहर में कम खाने में मदद मिलेगी.
- मेवे और बीज: क्या आपको हल्के-फुल्के नाश्ते की इच्छा होती है? तो मुट्ठी भर मेवे, जैसे बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट खाकर देखें. इनमें ऐसे फैट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो 'बैड कोलेस्ट्रॉल' को कम करने में मदद करते हैं. हालांकि, इनका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए. अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग रोजाना 30 ग्राम मेवे और बीज खाते हैं, उनमें दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है.
- अनसैचुरेटेड फैट: खाने में फैट की मात्रा सही अनुपात में होनी चाहिए. अनसैचुरेटेड फैट (जो कमरे के तापमान पर जमते नहीं हैं) जैसे सूरजमुखी, कुसुम, मूंगफली और जैतून का तेल, सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं. ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं. दूसरी ओर, सैचुरेटेड फैट (जैसे कि मीट, स्किम्ड मिल्क, मक्खन और पाम ऑयल में पाए जाने वाले) खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं।
- एक्सरसाइज: ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के अनुसार, दिन में आधे घंटे की एक्सरसाइज भी कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कर सकती है. शरीर की क्षमता के हिसाब से इसे ज्यादा देर तक करना बेहतर हो सकता है. ऐसी एक्सरसाइज जो दिल को एक्टिव रखती है, जैसे तेज चलना, दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा कम कर सकती है. यह वजन घटाने में भी मदद करती है.
- रिलैक्सेशन मंत्र: इसी तरह, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है. इसलिए, रिलैक्सेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए. धीरे-धीरे, गहरी सांसें लेना, मेडिटेशन करना, और दोस्तों के साथ समय बिताना और हंसना, ये सब आपको रिलैक्स करने में मदद कर सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)