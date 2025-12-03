सर्दी, खांसी और गले में खराश बिना दवा के ठीक हो सकती है! बस आजमाएं ये उपाय
बदलते मौसम से लोगों को खांसी, जुकाम और गले में खराश होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, आप आयुर्वेदिक उपाय आजमा सकते हैं.
Published : December 3, 2025 at 7:33 PM IST
सर्दियां शुरू हो गई हैं. इस मौसम में सर्दी, खांसी और गले में खराश जैसी कई दिक्कतें होने का खतरा रहता है. ठंडी, सूखी हवा इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकती है. इन दिक्कतों से बचने के लिए, रेगुलर हाथ धोना, बैलेंस्ड डाइट लेना, गर्म रहना, भीड़ से बचना और रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है. ज्यादातर लोग सर्दी, खांसी और गले में खराश से राहत पाने के लिए कई तरह की दवाइयां आजमाते हैं, लेकिन फिर भी वे काम नहीं करतीं. ऐसे में आप कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे आजमा सकते हैं.डॉ. दीक्सा भावसार सावलिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ आयुर्वेदिक उपाय बताए हैं, वे इस प्रकार हैं...
खांसी, जुकाम और गले की खराश से राहत के लिए आयुर्वेदिक उपाय
पहला तरीका
- सबसे पहले, आधा चम्मच हल्दी लें.
- फिर, आधा चम्मच सूखा अदरक पाउडर,
- 1 काली मिर्च या दो चुटकी काली मिर्च पाउडर,
- 1 बड़ा चम्मच शुद्ध शहद मिलाएं,
- फिर, इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं और दिन में 2-3 बार, खाने से 1 घंटा पहले या बाद में लें.
दूसरा तरीका
- 7-8 तुलसी के पत्ते
- अदरक का एक छोटा टुकड़ा
- लहसुन की कुछ कलियां
- 1 चम्मच अजवाइन
- 1 चम्मच मेथी दाना
- हल्दी
- 4-5 काली मिर्च
- फिर इन सभी चीजों को 1 लीटर पानी में उबालें और सुबह सबसे पहले इसे पिएं
अन्य तरीके
- नहाने या पीने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल न करें.
- डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए गर्म पानी पिएं.
- शहद आपके गले को आराम देने में मदद करता है.
- अदरक, हल्दी और नींबू की चाय पिएं.
- स्टीम लेना: स्टीम लेने के लिए, उबले हुए पानी में थोड़ा अजवाइन, यूकेलिप्टस का तेल या हल्दी मिलाएं.
- हल्दी वाला गर्म दूध पिएं.
- अगर आपके गले में खराश है, तो मुलेठी के काढ़े से गरारे करें या हल्दी और सेंधा नमक वाला गर्म पानी पिएं.
- मुलेठी चबाएं.
इन चीजों से बचें.
- ठंड के मौसम में आपको फैटी, फ्राइड, बासी और दूसरे जंक फूड भी कम खाने चाहिए. हल्का, घर का बना खाना खाने की कोशिश करें.
- कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से बचें
- दही, खासकर जब फलों के साथ मिला हो, ना खाएं
- आइसक्रीम, मीठी चीजें, फ्राइड और भारी खाना खाने से बचें
- दिन में न सोना बेहतर है
- रात में देर तक न जागे
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी सिर्फ आम जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं है. इन गाइडलाइंस को मानने से पहले ज्यादा जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें. ETV भारत इन चीजों का समर्थन नहीं करता है.)