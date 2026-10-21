Gym में एक्सरसाइज करते समय इन आम गलतियों से बचें, वरनारीढ़ की हड्डी को पहुंच सकता है नुकसान
जिम में की जाने वाली कौन सी आम एक्सरसाइज या वर्कआउट की गलतियां रीढ़ की हड्डी पर बेवजह दबाव डाल सकती हैं, खासकर जब एक्सरसाइज...
Published : October 21, 2026 at 5:50 PM IST
रेगुलर एक्सरसाइज से मसल्स मजबूत होती हैं, मोबिलिटी बेहतर होती है और पूरी हेल्थ बनी रहती है. लेकिन, जब एक्सरसाइज में भारी वजन, गलत टेक्निक, या ऐसी एक्टिविटीज शामिल होती हैं जो किसी व्यक्ति की फिजिकल कैपेसिटी से ज्यादा होती हैं, तो इससे स्पाइन पर बेवजह दबाव पड़ सकता है. एक्सरसाइज के दौरान स्पाइन को सुरक्षित रखने और चोट से बचने के लिए, सही फार्म, सही पोस्चर बनाए रखना और पूरी फिजिकल तैयारी पक्का करना जरूरी है. गलत तरीके से वर्कआउट करने या अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वजन उठाने से पीठ दर्द, साइटिका, या स्लिप्ड डिस्क जैसी गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं.
मुंबई के सैफी अस्पताल में सलाहकार स्पाइन सर्जन डॉ. अमित शर्मा का कहना है कि जिम वर्कआउट के दौरान गलत तरीके से एक्सरसाइज करने से रीढ़ की हड्डी पर बहुत अधिक दबाव पड़ सकता है. डेडलिफ्ट, स्क्वैट्स, ओवरहेड प्रेस और भारी वजन उठाने वाली अन्य एक्सरसाइज अगर गलत तकनीक से की जाएं, तो इनमें रीढ़ की हड्डी में चोट लगने का सबसे ज्यादा खतरा होता है. जानिए कैसे...
इस एक्सरसाइज में टेक्निक पर बहुत ध्यान देने की जरूरत
डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें टेक्निक पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है. इसमें कई मसल ग्रुप शामिल होते हैं, जिनमें पीठ और हिप्स को सपोर्ट करने वाले मसल ग्रुप भी शामिल हैं. हालांकि, स्पाइनल अलाइनमेंट को ठीक से बनाए बिना भारी वजन उठाने से स्पाइन पर मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ सकता है. बहुत तेजी से रिपीटिशन करना, लोड के नीचे पीठ को गोल होने देना, या अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वजन उठाने की कोशिश करने से चोट लगने का रिस्क बढ़ सकता है. डेडलिफ्ट अपने आप में नुकसानदायक नहीं है. सही टेक्निक, सही लोड और प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ, कई लोग इसे सेफ तरीके से कर सकते हैं.
सही तकनीक पर करें फोकस
जब लोग सही तकनीक के बजाय केवल वजन उठाने की मात्रा को ज्यादा अहमियत देते हैं, तो भारी वजन उठाना समस्या बन सकता है. बिना पूरी तैयारी, देखरेख या धीरे-धीरे वजन बढ़ाने की प्रक्रिया के भारी बोझ उठाने की कोशिश करने से पीठ पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ सकता है. इसके अलावा, लिफ्टिंग बेल्ट जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करने से भी गलत तकनीक की भरपाई नहीं हो सकती, और न ही यह किसी ऐसे बोझ को उठाना सुरक्षित बना सकता है जिसे उठाना सही नहीं है.
वजन उठाते समय न करें ये काम
वजन उठाते समय शरीर को अचानक झटका देना या मोड़ना आम गलतियां हैं. ऐसी हरकतें रीढ़ की हड्डी पर जोर डाल सकती हैं, खासकर ऐसी एक्सरसाइज के दौरान जिनमें झुकना और घूमना होता है. यह खतरा उन लोगों के लिए और भी ज्यादा होता है जिन्हें पहले से डिस्क से जुड़ी समस्याएं हैं या जिन्हें हाल ही में रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है.
दर्द होने के बावजूद एक्सरसाइज करते रहना
यह एक चिंता का विषय है, कुछ जिम जाने वाले मानते हैं कि दर्द के बावजूद एक्सरसाइज करने से उनकी पीठ मजबूत होगी या ठीक होने में मदद मिलेगी. हालांकि, लगातार या बिगड़ता दर्द किसी ऐसी चोट का संकेत हो सकता है जिसके लिए प्रोफेशनल जांच की जरूरत है. असली कारण का पता लगाए बिना एक्सरसाइज करते रहने से लक्षण बढ़ सकते हैं और ठीक होने में देरी हो सकती है.
ध्यान देने वाली बातें
- एक सुरक्षित तरीके में सही टेक्निक सीखना, अपने मौजूदा फिटनेस लेवल के हिसाब से सही वेट चुनना और धीरे-धीरे रेजिस्टेंस बढ़ाना शामिल है. वार्म-अप करना, हेवी सेशन के बीच आराम करना, और टारगेटेड एक्सरसाइज के जरिए अपने कोर और सपोर्टिंग मसल्स को मजबूत करना भी फायदेमंद हो सकता है. जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें किसी फिटनेस प्रोफेशनल से सलाह लेनी चाहिए, जबकि जिन्हें पहले से स्पाइनल प्रॉब्लम है, उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइज प्लान की जरूरत हो सकती है.
- अगर आपको वर्कआउट के बाद पीठ में दर्द होता है, तो आपको ऐसी एक्टिविटीज से बचना चाहिए जो तकलीफ को बढ़ा दें. अगर दर्द तेज है, लगातार है, या पैरों में दर्द, झुनझुनी या सुन्नपन के साथ है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. अगर आपको अपने पैरों में अचानक कमजोरी महसूस हो, या आपके ब्लैडर या आंतों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो तुरंत मेडिकल मदद लें.
- एक्सरसाइज का मकसद लंबे समय तक सेहत को बेहतर बनाना होना चाहिए, न कि यह देखना कि कोई कितनी शारीरिक तकलीफ सह सकता है. मकसद ताकत बनाना, सही टेक्निक बनाए रखना, और यह पहचानना सीखना है कि आपके शरीर को कब आराम या प्रोफेशनल सलाह की जरूरत है.