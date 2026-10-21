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Gym में एक्सरसाइज करते समय इन आम गलतियों से बचें, वरनारीढ़ की हड्डी को पहुंच सकता है नुकसान

Gym में एक्सरसाइज करते समय इन आम गलतियों से बचें, वरनारीढ़ की हड्डी को पहुंच सकता है नुकसान ( Etv Bharat )

रेगुलर एक्सरसाइज से मसल्स मजबूत होती हैं, मोबिलिटी बेहतर होती है और पूरी हेल्थ बनी रहती है. लेकिन, जब एक्सरसाइज में भारी वजन, गलत टेक्निक, या ऐसी एक्टिविटीज शामिल होती हैं जो किसी व्यक्ति की फिजिकल कैपेसिटी से ज्यादा होती हैं, तो इससे स्पाइन पर बेवजह दबाव पड़ सकता है. एक्सरसाइज के दौरान स्पाइन को सुरक्षित रखने और चोट से बचने के लिए, सही फार्म, सही पोस्चर बनाए रखना और पूरी फिजिकल तैयारी पक्का करना जरूरी है. गलत तरीके से वर्कआउट करने या अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वजन उठाने से पीठ दर्द, साइटिका, या स्लिप्ड डिस्क जैसी गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं.

मुंबई के सैफी अस्पताल में सलाहकार स्पाइन सर्जन डॉ. अमित शर्मा का कहना है कि जिम वर्कआउट के दौरान गलत तरीके से एक्सरसाइज करने से रीढ़ की हड्डी पर बहुत अधिक दबाव पड़ सकता है. डेडलिफ्ट, स्क्वैट्स, ओवरहेड प्रेस और भारी वजन उठाने वाली अन्य एक्सरसाइज अगर गलत तकनीक से की जाएं, तो इनमें रीढ़ की हड्डी में चोट लगने का सबसे ज्यादा खतरा होता है. जानिए कैसे...