ETV Bharat / lifestyle

महज 90 दिन बनाएं चीनी से दूरी, बड़ी बीमारियों से रहेंगे सेफ, शरीर में दिखेंगे गजब के बदलाव

अगर आप महज 90 दिनों चीनी का सेवन करना छोड़ दें तो इससे आपकी बॉडी में क्या बदलाव नजर आने लगेंगे. इस खबर में जानें...

Avoid sugar for just 90 days, you will be safe from major diseases, and you will see amazing changes in your body.
महज 90 दिन बनाएं चीनी से दूरी, बड़ी बीमारियों से रहेंगे सेफ, शरीर में दिखेंगे गजब के बदलाव (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 12, 2025 at 4:16 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कुदरत ने हमें जिंदगी आसान बनाने के लिए बहुत सी चीजें दी हैं. लेकिन, समय के साथ, हमने इन कुदरती चीज़ों को प्रोसेस करना शुरू कर दिया है, जिसमें अक्सर आर्टिफिशियल चीजें और केमिकल मिलाए जाते हैं. आज, हमारा ज्यादातर खाना प्रोसेस्ड होता है, और कुछ, जिनमें ज्यादा एडिटिव्स होते हैं, वे अल्ट्रा-प्रोसेस्ड होते हैं. चीनी इसका एक उदाहरण है.

बहुत से लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है. लेकिन रिफाइंड शुगर से बनी मीठी चीजें बहुत अनहेल्दी होती हैं. इसीलिए चीनी को "सफेद जहर" कहा जाता है. बहुत ज्यादा चीनी खाने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. आपको हर दिन कितनी चीनी खानी चाहिए, यह आपके कुल कैलोरी इनटेक, एक्टिविटी लेवल और दूसरी बातों पर निर्भर करता है. आमतौर पर, जब भी हो सके ज्यादा चीनी से बचना सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें फायदेमंद न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं. बहुत ज्यादा चीनी खाने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती है. बहुत ज्यादा चीनी खाने से आपकी कैलोरी इनटेक काफी बढ़ सकती है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंचा सकती है.

Avoid sugar for just 90 days, you will be safe from major diseases, and you will see amazing changes in your body.
महज 90 दिन बनाएं चीनी से दूरी, बड़ी बीमारियों से रहेंगे सेफ, शरीर में दिखेंगे गजब के बदलाव (CANVA)

हालांकि चीनी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो एनर्जी देते हैं, लेकिन इसका रिफाइंड फॉर्म ऐसे केमिकल से भरा होता है जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं. असल में, हमें पहले से ही कुदरती सोर्स से काफी कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं, जिससे ज्यादा चीनी खाना गैर-जरूरी और खतरनाक भी हो जाता है. लेकिन क्या हो अगर कोई 90 दिनों के लिए पूरी तरह से चीनी छोड़ दें? जानें

Avoid sugar for just 90 days, you will be safe from major diseases, and you will see amazing changes in your body.
महज 90 दिन बनाएं चीनी से दूरी, बड़ी बीमारियों से रहेंगे सेफ, शरीर में दिखेंगे गजब के बदलाव (ETV BHARAT)

चीनी छोड़ने के शुरुआती दिनों में क्या होता है?
गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट सौरभ सेठी के अनुसार, चीनी छोड़ने के शुरुआती कुछ दिनों में, लोगों को अक्सर सिरदर्द, चिड़चिड़ापन, थकान और चीनी की बहुत ज्यादा तलब जैसी दिक्कतें महसूस होती हैं. एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग को चीनी से एनर्जी लेने की आदत हो जाती है. आम तौर पर, नई आदत डालने में लगभग 21 दिन लगते हैं और आदत बनने में लगभग 66 दिन लगते हैं. यह एक टेम्पररी फेज होता है, जो कुछ दिनों या हफ्तों तक चल सकता है, जिसके बाद एनर्जी और दिमागी शांति बेहतर होती है.

90 दिन बिना चीनी के रहने के बाद क्या होता है?
तीन महीने बिना चीनी के रहने के बाद, अच्छे असर दिखने लगते हैं. विशेषज्ञ बताते हैं कि बहुत से लोगों का वजन कम होता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार होता है, जिससे ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद मिलती है. एनर्जी लेवल ज्यादा स्टेबल हो जाता है, हेल्दी गट माइक्रोबायोम की वजह से डाइजेशन बेहतर होता है, और स्किन ज्यादा साफ दिखती है. मूड स्विंग कम होते हैं, और कैविटी का खतरा कम होने से दांतों की हेल्थ बेहतर होती है.

ध्यान देने वाली बात
शुरुआती दिनों में, लोगों को क्रेविंग, मूड स्विंग या थकान महसूस हो सकती है, लेकिन ये लक्षण आमतौर पर कुछ हफ़्तों के बाद कम हो जाते हैं. दूसरे या तीसरे हफ्ते तक, कई लोग बेहतर डाइजेशन, बेहतर नींद और ग्लोइंग त्वचा की बात करते हैं. जैसे-जैसे इंसुलिन लेवल नॉर्मल होता है और फैट जमा होना (खासकर पेट के आस-पास) कम होता है, वजन अक्सर अपने आप कम होने लगता है. मीठा खाने की ललक भी कम हो जाती है. रिफाइंड चीनी के सेवन से ब्लड शुगर लेवल में तेजी से बढ़ोतरी होती है. इसके कारण से आप थका हुआ और सुस्त महसूस कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप शुगर खाना छोड़ देते हैं, तो इससे आपकी एनर्जी से भरपूर रहेंगे.

डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

HEALTH TIPS
QUITE SUGAR FOR 90 DAYS
IMPACT OF QUITE SUGAR
SUGAR QUITTING EFFECTS
QUITE SUGAR FOR 90 DAYS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.