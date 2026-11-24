नहाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना हो सकता है खतरनाक!
हार्ड केमिकल वाले साबुन का इस्तेमाल करने या स्किन को बहुत जोर से रगड़ने से उसकी प्रोटेक्टिव लेयर कमजोर हो सकती है और बैक्टीरिया या....
Published : November 24, 2026 at 8:48 PM IST
शरीर को साफ रखने के लिए रोज नहाना जरूरी है. हालांकि, नहाते समय हममें से कई लोग अक्सर कुछ बातों पर ध्यान नहीं देते. हम कई छोटी-बड़ी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा करने से आगे चलकर कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. मुंबई के सैफी अस्पताल में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉ. प्रवीण बनोडकर बताते हैं कि नहाते समय कुछ गलत आदतें आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं. इतना ही नहीं, इनमें से कुछ गलतियों की वजह से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है. इस खबर में, उन गलतियों के बारे में विस्तार से जानें जिन्हें हममें से कई लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं...
नहाते समय ध्यान रखने योग्य बातें
- पानी का तापमान: मौसम के अनुसार पानी का इस्तेमाल करें. बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म पानी आपकी त्वचा को रूखा बना सकता है. इसलिए, बहुत गर्म पानी की जगह गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, और बहुत ठंडे पानी की जगह सामान्य तापमान (room temperature) वाले पानी का उपयोग करें.
- केमिकल वाले शैम्पू और साबुन से बचें: बाजार में कई तरह के साबुन और शैम्पू मिलते हैं. हालांकि, कुछ में ऐसे रसायन होते हैं जो आपकी त्वचा और बालों के लिए हानिकारक हो सकते हैं. कुछ सस्ते शैम्पू, साबुन या बॉडी वॉश में पैराबेंस, थैलेट्स या फॉर्मेल्डिहाइड जैसे रसायन हो सकते हैं. इन चीजों का लंबे समय तक या बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से हार्मोनल असंतुलन या स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याएं हो सकती हैं, हालांकि इस बात के बहुत कम ठोस सबूत हैं कि इनके सामान्य इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है.
- लंबे समय तक नहाने से बचें: कई लोगों को लगता है कि ज्यादा देर तक नहाने से शरीर ज्यादा अच्छी तरह साफ होता है. यह सच नहीं है, असल में, ज्यादा देर तक नहाने से त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है और त्वचा से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं.
- तौलिए से त्वचा को न रगड़ें: नहाने के बाद तौलिए से अपनी त्वचा को रगड़ने से बचें, क्योंकि इससे त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. इसके अलावा, गीले तौलियों में कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस पनप सकते हैं, जिससे मुहांसे, खुजली और अन्य तरह के संक्रमण हो सकते हैं. ध्यान रखें कि इस्तेमाल के बाद आपका तौलिया पूरी तरह सूख जाए, और इसे हफ़्ते में कम से कम एक बार जरूर धोएं.
- नहाते समय जल्दबाजी न करें: लोग अक्सर नहाने में जल्दबाजी करते हैं, जिससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं। इसलिए, नहाते समय कभी भी जल्दबाजी न करें.
- घावों का ध्यान रखें: अगर शरीर पर कहीं चोट लगी है, तो नहाते समय उसका ख़ास ध्यान रखें। अगर चोट मामूली है, तो आप उसे गुनगुने पानी से साफ कर सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)