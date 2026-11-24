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नहाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना हो सकता है खतरनाक!

शरीर को साफ रखने के लिए रोज नहाना जरूरी है. हालांकि, नहाते समय हममें से कई लोग अक्सर कुछ बातों पर ध्यान नहीं देते. हम कई छोटी-बड़ी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा करने से आगे चलकर कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. मुंबई के सैफी अस्पताल में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉ. प्रवीण बनोडकर बताते हैं कि नहाते समय कुछ गलत आदतें आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं. इतना ही नहीं, इनमें से कुछ गलतियों की वजह से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है. इस खबर में, उन गलतियों के बारे में विस्तार से जानें जिन्हें हममें से कई लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं...