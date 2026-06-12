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बच्चों के दूध के दांत किस उम्र में गिरते हैं? हर माता-पिता को कब सावधान रहना चाहिए?

बच्चों के दूध के दांत किस उम्र में गिरते हैं? हर माता-पिता को कब सावधान रहना चाहिए? ( GETTY IMAGES )