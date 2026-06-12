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बच्चों के दूध के दांत किस उम्र में गिरते हैं? हर माता-पिता को कब सावधान रहना चाहिए?

बच्चों का पहला दांत आमतौर पर 5 या 6 साल की उम्र में गिर जाता है. लेकिन हर बच्चा अलग होता है. कुछ बच्चों का...

At what age do children's milk teeth fall out? When should every parent be alert?
बच्चों के दूध के दांत किस उम्र में गिरते हैं? हर माता-पिता को कब सावधान रहना चाहिए? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 12, 2026 at 5:55 PM IST

5 Min Read
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बच्चों के दूध के दांत छह से तेरह साल की उम्र के बीच गिरते हैं. ज्यादातर बच्चों में, दूध के दांत छह साल की उम्र के आसपास गिरना शुरू हो जाते हैं. कुछ बच्चों में यह प्रक्रिया एक साल बाद, यानी सात साल की उम्र के आसपास शुरू होती है. मेयो क्लिनिक के अनुसार, तेरह साल की उम्र तक सभी दूध के दांत गिर जाते हैं और पक्के दांत निकलने लगते हैं.

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, बच्चों के दूध के दांतों का गिरना एक बहुत ही सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है. जैसे-जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, उसके 20 दूध के दांत गिरने लगते हैं ताकि 32 स्थायी दांतों के लिए जगह बन सके.हालांकि, कुछ बच्चों के दांत जल्दी गिर सकते हैं, जबकि कुछ के दांत देर से गिर सकते हैं. आइए अब देखते हैं कि दूध के खास दांत किस उम्र में गिरते हैं और माता-पिता को क्या पता होना चाहिए...

दूध के दांत कब से निकलने शुरू होते हैं?
आमतौर पर बच्चे का पहला दूध का दांत छह महीने की उम्र में निकलता है. हालांकि, जानकारों का मानना ​​है कि दांत निकलने की उम्र 3 से 14 महीने के बीच हो सकती है. कुछ बच्चों के दांत एक-एक करके निकलते हैं, जबकि कुछ के दांत जोड़ों या समूहों में निकलते हैं. दूध के दांत गिरने के दौरान बच्चों को कई तरह की छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं.

दूध के दांत किस उम्र में गिरने लगते हैं?
क्लीवलैंड क्लिनिक की एक रिपोर्ट के अनुसार, 6 से 7 वर्ष की आयु के सामने के मध्य दांत सबसे पहले गिरते हैं. इन्हें केंद्रीय कृंतक दांत कहा जाता है. 7 से 8 वर्ष की आयु के सामने के दांतों के बगल वाले दांत गिर जाते हैं। आमतौर पर पहले नीचे के दो दांत गिरते हैं, उसके बाद ऊपर के दो दांत गिरते हैं. 9 से 10 वर्ष की आयु के बच्चे नीचे के नुकीले दांत गिरने लगते हैं. 10 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के पहले दाढ़ (जबड़े के दांत) गिर जाते हैं. 12 साल का वे ऊपरी कैनाइन और मोलर दांतों का दूसरा सेट खो देते हैं।

दूध के दांत गिरने के लक्षण
कभी-कभी बच्चों के दांत बिना किसी समस्या के निकल जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में, कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं।

  • मसूड़ों में सूजन, दर्द या लालिमा
  • 38 डिग्री सेल्सियस से कम हल्का बुखार
  • शर्म से लाल हुआ गाल
  • कान को बार-बार छूना या रगड़ना
  • अत्यधिक लार आना
  • चीजों को काटने की आदत
  • चिड़चिड़ापन, अनिद्रा

डॉक्टर से कब परामर्श लेना चाहिए और माता-पिता को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए
बच्चों के दूध के दांत गिरना एक नेचुरल प्रोसेस है. हालांकि, अगर गिरने या दुर्घटना जैसी किसी असामान्य चोट के कारण दूध के दांत गिरते हैं, तो सावधानी बरतनी चाहिए. अगर दांत न भी गिरें, या बच्चे को बार-बार दर्द हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें. कुछ बच्चों के दूध के दांत 4 साल की उम्र से पहले ही गिर जाते हैं, या अगर 8 से 9 साल की उम्र के बाद भी दूध के दांत न गिरें, तो दंत चिकित्सक से परामर्श लें. साथ ही, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड से बच्चों को दूर रखें, क्योंकि ये उनके दांतों के लिए हानिकारक होते हैं. बच्चों को फल, सूखे मेवे, सलाद आदि खाने के लिए प्रोत्साहित करें.

अक्ल दाढ़ किस उम्र में निकलती है?
मायोक्लिनिक के अनुसार, अक्ल दाढ़ आमतौर पर 17 से 25 वर्ष की आयु के बीच निकलती है. ये जबड़े के पीछे स्थित तीन पंक्तियों के दांत होते हैं. हालांकि, आजकल कई लोगों की अक्ल दाढ़ ठीक से नहीं निकलती. अगर ये ठीक से न निकलें, तो इनसे दर्द, संक्रमण और मसूड़ों की समस्या हो सकती है. ये अन्य दांतों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं. इनमें अक्सर दर्द होता है. इसीलिए दंत चिकित्सक इन्हें निकलवाने की सलाह देते हैं. आमतौर पर इनका बनना 7 से 10 वर्ष की आयु के बीच शुरू होता है, लेकिन ये आमतौर पर 17 से 25 वर्ष की आयु के बीच निकलती हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.

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