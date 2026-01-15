ETV Bharat / lifestyle

बच्चों को किस उम्र में अंडे खिलाना शुरू करना चाहिए? EGGS खिलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है जानिए

बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि बच्चों को किस उम्र में और किस तरह से अंडे देने चाहिए. डॉक्टर से जानें जवाब

At what age and in what way should eggs be given to children?
बच्चों को किस उम्र में अंडे खिलाना शुरू करना चाहिए? EGGS खिलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है जानिए
अंडे पोषण का एक अच्छा सोर्स हैं. ये पोषक तत्वों से भरपूर अंडे बच्चों के लिए फायदेमंद होते हैं. हालांकि, हर माता-पिता के मन में ये सवाल उठता है कि उन्हें अपने बच्चे को पहला अंडा कब देना चाहिए. आइए इस खबर में जानते हैं कि बच्चे को अंडा कब से देना शुरू करें और रोजाना कितना देना चाहिए...

डॉ. गौतम ने इस बारे में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि माता-पिता अपने बच्चे को छह महीने का होने के बाद अंडे देना शुरू कर सकते हैं. इस उम्र में बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसे ज्यादा पोषण की जरूरत होती है. अंडे प्रोटीन और विटामिन का अच्छा सोर्स हैं, जो बच्चे की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. बेशक, अगर परिवार में बड़े-बुजुर्ग हैं, तो वे बिना मांगे सलाह जरूर देंगे. लेकिन, बच्चे की डाइट में अंडे शामिल करने से पहले सही जानकारी के लिए डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.

इस वीडियो में, डॉ. गौतम ने उन गलतियों के बारे में भी बात की है जो माता-पिता अक्सर अपने बच्चों को अंडे खिलाते समय करते हैं. आइए जानते हैं कि वे गलतियां क्या हैं

अंडे खिलाने में देरी
ज्यादातर नए माता-पिता को पता नहीं होता कि उन्हें अपने बच्चों को अंडे कब खिलाना शुरू करना चाहिए, और इस जानकारी की कमी के कारण वे बच्चे की डाइट में अंडे शामिल करने में देरी करते हैं. इससे बच्चे को सही पोषण नहीं मिल पाता है. हालांकि, डॉक्टर कहते हैं कि बढ़ते बच्चों को कम उम्र से ही अंडे देने चाहिए. अंडे की जर्दी 6 महीने की उम्र से देना शुरू किया जा सकता है और सफेद भाग 8 महीने के बाद.

अंडे की जर्दी नुकसानदायक नहीं होती
यह एक आम गलतफहमी है कि अंडे की जर्दी में नुकसानदायक फैट होता है, जिसकी वजह से कई माता-पिता अपने बच्चों को यह देने से बचते हैं. हालांकि, डॉक्टर कहते हैं कि अंडे की जर्दी में हेल्दी फैट, विटामिन (A, D, B12) और मिनरल्स होते हैं जो बच्चों के लिए फायदेमंद होते हैं. अंडे की जर्दी दिमाग के विकास के लिए बहुत जरूरी है, और इसे बच्चे की डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है. अंडे बच्चों के दिमाग के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं. अंडे की जर्दी में हेल्दी फैट और कोलीन होता है, जो बच्चों की याददाश्त बेहतर बनाने के लिए जरूरी है. इसलिए, अंडे की जर्दी को बच्चे की डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.

जैसे पंसद हो वैसे ही खालाएं
अंडे बच्चों के लिए फायदेमंद होते हैं, और उन्हें उबालना अक्सर उन्हें बनाने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है. हालांकि, डॉक्टर कहते हैं कि उबालना ही एकमात्र फायदेमंद तरीका नहीं है. डॉक्टरों के अनुसार, आपको बच्चों के लिए अंडे हमेशा ऐसे बनाने चाहिए जैसे उन्हें पसंद हों. आप स्क्रैम्बल्ड अंडे, ऑमलेट, या एग डोसा बना सकते हैं और उनकी पसंद के अनुसार उन्हें खिला सकते हैं.

फार्म के अंडे और देसी ज अंडे: कौन से बेहतर हैं?
कुछ लोगों का मानना ​​है कि फ्री-रेंज अंडे (देसी अंडे) फार्म में पाले गए अंडों से बेहतर होते हैं. हालांकि, डॉक्टर कहते हैं कि दोनों तरह के अंडों में न्यूट्रिशनल वैल्यू एक जैसी होती है.

अंडे से एलर्जी की पहचान करें
कुछ बच्चों को अंडों से एलर्जी होती है. उन्हें अंडे खिलाने से उन्हें कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं. इसलिए, उन पर रेगुलर नजर रखनी चाहिए. अगर स्किन पर रैशेज, खुजली या उल्टी होती है, तो तुरंत पीडियाट्रिशियन से सलाह लेना सबसे अच्छा है. नहीं तो, कई कॉम्प्लिकेशन्स हो सकते हैं.

(डिस्क्लेमर- चीनी के सेवन और डायबिटीज के बारे में यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी के लिए हैं. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन सुझावों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

