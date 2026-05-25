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एशिया के सबसे बड़े रोपवे में अचानक आई तकनीकी खराबी, हवा में फंसे 300 पर्यटक, जानें उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं?

Gulmarg Gondola: जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में बीच हवा में रोपवे खराब, 300 पर्यटक फंसे, सेना रेस्क्यू में शामिल

Asia's Largest Ropeway Suffers Sudden Technical Glitch; several Tourists Stranded Mid-Air
हवा में फंसे 300 पर्यटक, जानें उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 25, 2026 at 7:38 PM IST

4 Min Read
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एशिया के सबसे बड़े रोपवे (गोंडोला) में अचानक तकनीकी खराबी आने से जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में लगभग 300 टूरिस्ट हवा में ही फंस गए. एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस और रेस्क्यू टीम ने तुरंत एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिससे अब तक 130 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. अन्य फंसे लोगों को बचाने की कोशिशें जारी हैं. इस घटना को देखते हुए, इस खबर में जानें कि अगर आप कभी रोपवे या केबल कार में तकनीकी खराबी की वजह से फंस जाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करें और क्या न करें...

आप इन सुझावों का पालन कर सकते हैं...

  • अगर आप कभी रोप-वे या केबल कार में फंस जाएं, तो पूरी तरह शांत रहें और अपने केबिन के अंदर रहें. घबराएं नहीं, जबरदस्ती दरवाजा न खोलें, बाहर न निकलें या कूदेंने की कोशिश न करें. एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रोफेशनल रेस्क्यू और लिफ्ट टीम का इंतजार करते हुए कार के अंदर रहना सबसे सुरक्षित जगह है.
  • केबल कार या रोपवे में सफर करते समय घबराहट होना सामान्य है, लेकिन शांत रहना सबसे ज्यादा जरूरी है. किसी तकनिकी खराबी के कारण यदि रोप वे रूक गई है या उसमें आप फंस गए है, तो अपनी सीट पर मजबूती से और सीधे बैठ जाएं. केबिन के बीच के हिस्से में रहें और खिड़की या किनारों पर वजन डालने से बचें.
  • कभी भी बाहर निकलने या कूदने की कोशिश न करें. ऊंचाई जानलेवा हो सकती है, और कूदने से केबल कार पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे और खराबी का खतरा बढ़ जाता है.
  • ऑपरेटर केबिन के पब्लिक एड्रेस (PA) सिस्टम पर जो भी अनाउंसमेंट करता है, उसे ध्यान से सुनें. चाहे बचाव का तरीका मैनुअल (रस्सी के सहारे उतरना) हो या मैकेनिकल (लाइन को वापस स्टेशन पर लाना), विशेषज्ञों की बात ध्यान से सुनें.
  • चेक करें कि अंदर कोई इमरजेंसी बटन, इंटरकॉम या इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है या नहीं। उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें।
  • इस पोजीशन में, अपनी आंखें बंद करें और 4 से 5 सेकंड के लिए गहरी सांस लें, कुछ सेकंड के लिए रोकें और फिर धीरे-धीरे छोड़ें। यह दिल की धड़कन को नॉर्मल करने में मदद करता है.
  • अपने किसी पसंदीदा गाने के बोल के बारे में सोचें, कोई हल्का गेम खेलें या अपने साथ मौजूद व्यक्ति से बातचीत करें.
  • यदि आपको उंचाई से डर (Vertigo) लगता है, तो नीचे या खिड़की से बाहर देखने के बजाय केबिन के अंदर की तरफ ध्यान केंद्रित करें
  • यदि आप किसी तकनीकी समस्या के कारण अटके हैं, तो केबिन में दिए गए आपातकालीन अलार्म या संपर्क नंबर का उपयोग करें. घबराकर केबिन का दरवाज़ा खोलने या कूदने की कोशिश न करें. बचाव दल अक्सर कुछ ही समय में मदद के लिए पहुंच जाता है.
  • यदि तकनीकी खराबी ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में आती है, तो शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए अपने सबसे गर्म कपड़े पहनें, और अपने पास मौजूद पानी को आपस में बांटकर पिएं मतलब खुद को हाइड्रेटेड और गर्म रखें

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

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