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एशिया के सबसे बड़े रोपवे में अचानक आई तकनीकी खराबी, हवा में फंसे 300 पर्यटक, जानें उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं?

हवा में फंसे 300 पर्यटक, जानें उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ( ETV Bharat )