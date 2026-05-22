अरहर, मूंग, चना, मसूर और कुलथी, इनमें से किस दाल में होता है सबसे ज्यादा प्रोटीन? एक्सपर्ट से जानिए
दालें खाने से प्रोटीन मिलता है. हम जानते हैं कि लेकिन, कितने लोग जानते हैं कि किस दाल में सबसे अधिक प्रोटीन होता है?
Published : May 22, 2026 at 4:16 PM IST
दाल खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. प्रोटीन शरीर के लिए कितना फायदेमंद होता है, यह तो सभी जानते हैं. हालांकि, बहुत से लोगों को यह गलतफहमी है कि प्रोटीन सिर्फ नॉन-वेजिटेरियन डिश में ही पाया जाता है. लेकिन यह सच नहीं है, दालों में भी प्रोटीन होता है. इसके अलावा, दालों में फाइबर, आयरन और कैल्शियम जैसे कई न्यूट्रिएंट्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. लेकिन, यह कहना भी गलत होगा कि सभी दालों में एक जैसे ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि हर दाल में अलग-अलग मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इस खबर में विस्तार से जानिए...
उड़द की दाल
उड़द दाल, जिसे काला चना भी कहते हैं, प्रोटीन का एक बहुत अच्छा और सस्ता शाकाहारी सोर्स है. 100 ग्राम कच्ची उड़द दाल में लगभग 24 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है. हम मुख्य रूप से इडली और डोसा बनाने में उड़द दाल का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा, कई लोग इसका इस्तेमाल करके तड़का दाल भी बनाते हैं. इससे हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है. इस फलीदार अनाज को प्रोटीन का एक प्लांट-बेस्ड (वनस्पति-आधारित) स्रोत माना जाता है. 100 ग्राम उड़द दाल में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होता है. इसके अलावा, इनमें फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. इस अनाज का सेवन करने से हमें एनर्जी मिलती है. साथ ही, यह पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है. यह खून के लिए भी फायदेमंद है. इसमें फोलेट और नियासिन जैसे B विटामिन भी मौजूद होते हैं. इसमें वसा (फैट) की मात्रा भी कम होती है.
कुल्थी की दाल
आमतौर पर, जब हम दालों के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले अरहर (तूर), मूंग, मसूर या चना दाल ही हमारे जहन में आती हैं. हालांकि कुल्थी दाल (हॉर्स ग्राम) भी भारत के कई हिस्सों में बहुत लोकप्रिय है, फिर भी इसे आमतौर पर दूसरी दालों जितना मुख्यधारा का नहीं माना जाता. यदि आपके क्षेत्र या खान-पान में कुलथी का विशेष स्थान है, तो यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि यह सेहत के लिए एक बेहतरीन सुपरफूड है. क्योंकि, ये दालें फाइबर से भरपूर होती हैं, जिससे हमारा पाचन बेहतर होता है. 100 ग्राम दाल में 22 ग्राम प्रोटीन होता है. इसके साथ ही, ये फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होती हैं. वजन घटाने से लेकर ब्लड शुगर कंट्रोल तक , इनके सेवन के कई फायदे हैं. इनका सेवन न केवल पाचन संबंधी अधिकांश समस्याओं से राहत दिलाता है, बल्कि हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है.
लाल मसूर दाल
लाल मसूर दाल को मैसूर दाल भी कहा जाता है. हम इसे अन्य दालों की तरह ही पकाते हैं. यह आयरन से भरपूर होती है. 100 ग्राम लाल मसूर में लगभग 9 ग्राम प्रोटीन होता है. इसमें फाइबर, फोलेट और आयरन भी पाया जाता है. इन दालों के सेवन से ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. ये हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती हैं. ये आसानी से पच जाती हैं और रक्त शर्करा को नियंत्रित करती हैं.
चने की दाल कैल्शियम
चने की दाल में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है. 100 ग्राम चने में 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है. इसके साथ ही इनमें फाइबर, आयरन, बी विटामिन, मैग्नीशियम और जिंक जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं. ये सभी पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. इसके अलावा, ये मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। इनका सेवन करने से वजन कम करने के साथ-साथ ब्लड शुगर जैसी समस्याओं से भी बचा जा सकता है.
मूंग दाल में पोटेशियम
मूंग दाल पोटेशियम का एक बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत है। कच्ची मूंग दाल के प्रति 100 ग्राम में लगभग 1246 मिलीग्राम पोटैशियम होता है, जबकि पकी हुई मूंग दाल में यह मात्रा लगभग 266 से 537 मिलीग्राम तक होती है. मूंग की दाल बनाना बहुत आसान है. हम इसे अपनी पसंद के अनुसार पका सकते हैं. मूंग की दाल खाने से शरीर को ठंडक मिलती है. यही कारण है कि लोग गर्मियों में दाल खाना पसंद करते हैं. मूंग की 100 ग्राम दाल में 24 ग्राम प्रोटीन होता है. इसके साथ ही इसमें कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, वसा, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फोलेट भी मौजूद होते हैं. दाल खाने से मांसपेशियों की मरम्मत में मदद मिलती है.
तूर की दाल में फोलेट
तूर की दाल (अरहर दाल) में फोलेट (विटामिन B9) प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसके साथ ही इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर, फोलेट, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस पाया जाता है. ये सभी पोषक तत्व ऊर्जा भी प्रदान करते हैं. ये सभी दालें मांसपेशियों के विकास और पाचन संबंधी समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं.
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