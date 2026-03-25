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क्या आपकी चांदी की चीजें काली पड़ रही हैं? अगर हां, तो इन आसान घरेलू नुस्खों से चुटकियों में आएगी नई जैसी चमक

क्या आपकी चांदी की चीजें काली पड़ रही हैं? अगर हां, तो इन आसान घरेलू नुस्खों से चुटकियों में आएगी नई जैसी चमक ( GETTY IMAGES )

नमक का पानी: विशेषज्ञों के अनुसार, नमक, जो सब्जियों को स्वादिष्ट बनाता है, चांदी की वस्तुओं को भी चमका सकता है. इसके लिए, एक कटोरी में थोड़ा पानी लें और उसमें थोड़ा नमक मिला लें. कहा जाता है कि अगर आप चांदी की मैली वस्तुओं को कुछ देर के लिए उस पानी में रखें और फिर उन्हें नरम ब्रश से साफ करें, तो उनकी मैल पूरी तरह से गायब हो जाएगी और वे नई जैसी चमकने लगेंगी.

क्या आपकी चांदी की चीजें काली पड़ रही हैं? अगर हां, तो इन आसान घरेलू नुस्खों से चुटकियों में आएगी नई जैसी चमक (GETTY IMAGES)

विशेषज्ञों के अनुसार, हवा में मौजूद नमी के कारण होने वाली एक रासायनिक प्रतिक्रिया की वजह से चांदी काली पड़ जाती है और अपनी चमक खो देती है. इसलिए, वे सलाह देते हैं कि चांदी की वस्तुओं को ऐसी जगह पर रखा जाए जहां हवा और नमी न हो. विशेषज्ञों का सुझाव है कि चांदी के बर्तनों की खोई हुई चमक को नीचे बताए गए उपायों को अपनाकर वापस पाया जा सकता है...

लगभग हर घर में चांदी के गहने, देवी-देवताओं की मूर्तियां और चांदी के बर्तन होते हैं. खरीदते समय तो ये चांदी की चीजें बहुत चमकदार लगती हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये काली पड़ने लगती हैं और इनकी चमक फीकी पड़ जाती है. नतीजतन, इनकी असली खूबसूरती खत्म हो जाती है. इसी वजह से, बहुत से लोग इन्हें साफ करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन अक्सर इन कोशिशों का कोई खास नतीजा नहीं निकलता. क्या आपकी चांदी की चीजें भी काली पड़ गई हैं? तो इन टिप्स को अपनाकर आप उन्हें फिर से बिल्कुल नया जैसा बना सकते हैं

गर्म पानी: कहा जाता है कि चांदी के गहनों और अन्य वस्तुओं पर जमी गंदगी को गर्म पानी से आसानी से साफ किया जा सकता है. इसके लिए, दो कप गर्म पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर मिलाएं. जिन चांदी की वस्तुओं को आप साफ करना चाहते हैं, उन्हें पानी में डालें और कुछ देर के लिए भिगो दें. फिर, उन्हें बाहर निकालें, एक मुलायम ब्रश से धीरे-धीरे रगड़ें और एक सूखे, मुलायम कपड़े से पोंछ लें.

क्या आपकी चांदी की चीजें काली पड़ रही हैं? अगर हां, तो इन आसान घरेलू नुस्खों से चुटकियों में आएगी नई जैसी चमक (GETTY IMAGES)

बेकिंग सोडा: विशेषज्ञों के अनुसार, बेकिंग सोडा चांदी की वस्तुओं में नई चमक ला सकता है. इसके लिए, बेकिंग सोडा को थोड़े से पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें. उनके अनुसार, इस मिश्रण को लेकर किसी मुलायम ब्रश से चांदी की वस्तुओं पर धीरे-धीरे रगड़ें. फिर इसे गर्म पानी से धो लें. विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसा करने से चांदी की वस्तुएं बिल्कुल नई जैसी चमकने लगेंगी.

टूथपेस्ट: ऐसा कहा जाता है कि दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले टूथपेस्ट का उपयोग चांदी की चीजों को साफ करने के लिए भी किया जा सकता है. माना जाता है कि टूथपेस्ट में मौजूद कैल्शियम चांदी की चीजों की चमक वापस ले आता है, जिससे वे बिल्कुल नई जैसी दिखने लगती हैं. थोड़ा सा टूथपेस्ट लें, उसे चांदी की चीज पर एक पतली परत के रूप में लगाएं, और सूखने तक उसे ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद, उसे एक टिश्यू पेपर से पोंछ लें और पानी से धो लें. ऐसा करने से चांदी की चमक वापस आ जाती है. अगर चांदी की चीजों पर लगा कालापन पूरी तरह से नहीं हटा है, तो विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इसी तरीके को दोबारा आजमाने से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं.

क्या आपकी चांदी की चीजें काली पड़ रही हैं? अगर हां, तो इन आसान घरेलू नुस्खों से चुटकियों में आएगी नई जैसी चमक (GETTY IMAGES)

मेहंदी: ज्यादातर महिलाओं को मेहंदी लगाना पसंद होता है. कई महिलाएं मेहंदी की पत्तियां तोड़कर उन्हें अपने हाथों और पैरों पर लगाती हैं. हालांकि, कई लोग मेहंदी लगाने के बाद बची हुई मेहंदी को फेंक देते हैं. लेकिन, अगर आप इस बची हुई मेहंदी को चांदी के बर्तनों पर 15–20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें, और फिर डिटर्जेंट में भिगोए हुए एक मुलायम ब्रश से उन्हें धीरे-धीरे रगड़ें, तो वे चांदी के बर्तन बिल्कुल नए जैसे चमक उठेंगे.