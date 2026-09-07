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क्या आपकी आइब्रो पतली हैं? तो इन आसान उपायों से पाएं घनी और परफेक्ट शेप, आज ही करें ट्राई

अगर आप अपनी भौहों को प्राकृतिक रूप से घना, गहरा और अधिक सुंदर बनाना चाहते हैं, तो नियमित रूप से आर्गन तेल का इस्तेमाल करें...

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क्या आपकी आइब्रो पतली हैं? तो इन आसान उपायों से पाएं घनी और परफेक्ट शेप, आज ही करें ट्राई (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 7, 2026 at 7:51 PM IST

5 Min Read
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चेहरे की खूबसूरती में आइब्रो (भौंहों) की अहम भूमिका होती है. घनी और सही आकार वाली आइब्रो न सिर्फ आपकी आंखों को आकर्षक बनाती हैं, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी बेहतर बनाती हैं. हालांकि, तनाव, हार्मोनल असंतुलन, खराब खान-पान, बार-बार थ्रेडिंग और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से आइब्रो पतली और कमजोर हो सकती हैं. ऐसे में, नेचुरल ऑयल सबसे सुरक्षित और असरदार उपाय साबित होते हैं. ये तेल न सिर्फ बालों की जड़ों को पोषण देते हैं, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर नए बालों को उगने में भी मदद करते हैं. आइए, उन तेलों के बारे में जानते हैं जो आइब्रो की ग्रोथ के लिए बेहतरीन माने जाते हैं...

  • आर्गन ऑयल: आर्गन ऑयल एक ऐसा ही नेचुरल इंग्रीडिएंट है. इसमें मौजूद विटामिन E, फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स आइब्रो की जड़ों को पोषण देते हैं, जिससे आइब्रो घनी और गहरी रंगत वाली बनती हैं.
  • कैस्टर ऑयल: कैस्टर ऑयल में मौजूद प्रोटीन, फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स आइब्रो को भरपूर पोषण देते हैं, जिससे वे घनी बनती हैं. हर रात सोने से पहले अपनी आइब्रो पर कैस्टर ऑयल की दो बूंदें लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें. ऐसा रेगुलर करने से आइब्रो घनी हो जाएंगी.
  • नारियल का तेल: यह कंडीशनर और मॉइस्चराइजर, दोनों की तरह काम करता है. इसमें मौजूद विटामिन E और आयरन बालों की हेल्दी ग्रोथ में मदद करते हैं. सोने से पहले, कॉटन बॉल को नारियल के तेल में डुबोएं और इसे अपनी आइब्रो पर लगाएं. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.
  • ऑलिव ऑयल: ऑलिव ऑयल में पाए जाने वाले विटामिन A और E बालों की ग्रोथ में मदद करते हैं. अपनी आइब्रो पर ऑलिव ऑयल की दो बूंदें लगाएं और मसाज करें. रेगुलर इस्तेमाल से अच्छे नतीजे मिलेंगे.
  • एलोवेरा: एलोवेरा में मौजूद एलोइन आइब्रो को घना और मजबूत बनाता है. इसके जेल जैसे टेक्सचर की वजह से यह स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे आइब्रो की हेल्दी ग्रोथ होती है.
  • दूध: दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन बालों को पोषण देने में मदद करते हैं. कॉटन बॉल को दूध में डुबोएं, इसे अपनी आइब्रो पर लगाएं और पंद्रह मिनट बाद पानी से धो लें. ऐसा रोजाना करना फायदेमंद होता है.

इन बातों का रखें ध्यान
स्ट्रेस कम करें और पौष्टिक डाइट लें. आइब्रो को संवारते समय उन्हें जोर से न खींचें. ध्यान रखें कि आप जो क्रीम इस्तेमाल करते हैं, उनमें ज्यादा केमिकल न हों. साथ ही, अगर आप अपनी आइब्रो को घना बनाना चाहते हैं, तो एक बड़ा चम्मच कैस्टर ऑयल और एक छोटा चम्मच नारियल का तेल मिलाकर हर रात अपनी आइब्रो पर लगाएं.

आइब्रो के पतले होने के कई कारण हो सकते हैं. अगर आपके परिवार में किसी की आइब्रो पतली हैं, तो आपकी आइब्रो भी पतली हो सकती हैं. कुछ लोगों में उम्र बढ़ने के साथ आइब्रो पतली हो जाती हैं. ज्यादा मेकअप, आइब्रो पेंसिल का इस्तेमाल या बार-बार शेप बदलने से भी आइब्रो पतली हो सकती हैं. इसके अलावा, इन्फेक्शन, हार्मोनल बदलाव, पोषण की कमी और स्ट्रेस के कारण भी आइब्रो पतली हो सकती हैं.

यह समस्या आपकी डाइट में पोषक तत्वों की कमी से भी हो सकती है. पक्का करें कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन और मिनरल सही मात्रा में हों. इनमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी से यह समस्या हो सकती है. उदाहरण के लिए, जिंक या विटामिन A की कमी से सेल्स का विकास रुक सकता है और आइब्रो पतली हो सकती हैं. खासकर, बायोटिन, विटामिन C, E, B12 और D, साथ ही आयरन और ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी इस समस्या का कारण बन सकती है.

सोर्स-

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11510224/

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