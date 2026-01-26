ETV Bharat / lifestyle

क्या आपके बच्चे का भी नहीं बढ़ रहा है वेट? तो जानें कारण और अपनाएं ये उपाय

क्या आपका बच्चा अंडरवेट है? क्या आपका बच्चा कमजोर है? तो यह खबर आपके लिए है. जिस तरह ज्यादा वजन होने से कई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, उसी तरह कम वजन होने से भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. यह सिर्फ बड़ों पर ही नहीं, बल्कि बच्चों पर भी लागू होता है. कई माता-पिता इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके बच्चों का वजन उनकी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है. इस बारे में, आइए जानते हैं कि अगर माता-पिता अपने बच्चे का वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और इस मामले में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है...

बच्चे का वजन न बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कैलोरी या पोषक तत्वों का कम सेवन, आयरन की कमी, असंतुलित आहार, स्तनपान में दिक्कतें, या खाने की खराब आदतें. इन कारणों की पहचान करके और सही समय पर जरूरी कदम उठाने से बच्चे की ग्रोथ और इम्यूनिटी दोनों बेहतर हो सकती हैं, इसके साथ ही माता पिता को इस बात का भी खास ख्याल रखना होगा...

अपने बच्चे को जबरदस्ती खाना न खिलाएं

NHS.UK की वेबसाइट के मुताबिक, कुछ माता-पिता, अपने बच्चे के कम वजन को लेकर चिंतित होकर, उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे बच्चों की खाने में दिलचस्पी कम हो सकती है. जबरदस्ती खाना खिलाने से बच्चे ज्यादा खाने के बजाय असल में कम खा सकते हैं. इससे बच्चे ज्यादा जिद्दी भी हो सकते हैं और उन्हें जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते. इसलिए, अपने बच्चे को जबरदस्ती खाना खिलाने से बचें. इसके बजाय, नाश्ते, लंच, डिनर और स्नैक्स के लिए एक मील प्लान बनाएं. इससे हेल्दी ग्रोथ और सही वजन बढ़ाने में मदद मिलेगी. बच्चों को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन नियमित रूप से देना उनके विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे वजन बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं.