क्या आप घुटने के दर्द से हैं परेशान? तो इन आसान उपायों को जरूर आजमाएं
जानकारों का कहना है कि ज्यादा वजन और शुगर के सेवन को कंट्रोल में रखने से जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद मिल...
Published : August 8, 2026 at 3:52 PM IST
सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हमारे घुटने शरीर का पूरा भार उठाते हैं और हर तरह की गतिविधि में मदद करते हैं, जैसे बैठना, खड़ा होना, दौड़ना, कूदना, करवट लेना और वजन उठाना. हालांकि, आजकल खराब जीवनशैली और खान-पान की आदतों के कारण बहुत से लोग घुटने के दर्द से परेशान रहते हैं. जहां कुछ लोग राहत के लिए दवाइयों पर निर्भर रहते हैं, वहीं कुछ लोग सर्जरी का विकल्प चुनते हैं. फिर भी, विशेषज्ञों का कहना है कि घुटने के दर्द से परेशान लोग कुछ आसान उपायों और सावधानियों से राहत पा सकते हैं. आइए जानते हैं कि ये सावधानियां क्या हैं...
वजन कंट्रोल: एक्सपर्ट्स का कहना है कि घुटने के दर्द से परेशान लोगों के लिए अपना वजन कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है. वे बताते हैं कि वजन बढ़ने से जोड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और दर्द बढ़ जाता है.
अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें: अगर आपको डायबिटीज है, तो इसे मैनेज करना जरूरी है. कई स्टडीज से पता चलता है कि जोड़ों की टूट-फूट और डायबिटीज, दोनों से परेशान लोगों को ज़्यादा दर्द होता है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है, तो ज्यादा ग्लूकोज शरीर में प्रोटीन के साथ मिलकर एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड-प्रोडक्ट्स (AGEs) बनाता है. वे कहते हैं कि ये कंपाउंड कनेक्टिव टिशू में अकड़न, इलास्टिसिटी की कमी और सूजन पैदा करते हैं. उनके अनुसार, अगर ये जोड़ों के आस-पास के टिशू में जमा हो जाते हैं, तो दर्द और बढ़ जाता है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट है कि घुटने के दर्द से परेशान और डायबिटीज वाले लोगों को, औसतन, ज्यादा तेज दर्द होता है और उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत भी खराब होती है.
जानकारों का कहना है कि डायबिटीज जोड़ों तक खून की सप्लाई कम करके जोड़ों से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है. इसकी वजह से छोटी-मोटी चोटों का दर्द भी लंबे समय तक बना रह सकता है. वे चेतावनी देते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होने से नसें भी डैमेज हो सकती हैं, जिससे दर्द का एहसास कम हो जाता है. इसमें खतरा यह है कि अक्सर इस समस्या का पता तब तक नहीं चलता जब तक कि जोड़ों को गंभीर नुकसान न हो जाए. मायोक्लिनिक का कहना है कि टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा अधिक होता है .
एक्सरसाइज करना: एक्सपर्ट्स नियमित रूप से एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं. उनका कहना है कि पैदल चलने और तैराकी करने से घुटनों को मजबूत बनाने और उनकी गतिशीलता (mobility) को बेहतर करने में मदद मिल सकती है. rush.edu के अनुसार, घुटने की समस्या वाले लोगों के लिए कम-प्रभाव वाली (low-impact) एरोबिक एक्सरसाइज सबसे अच्छी होती हैं. इनमें समतल जगह पर चलना, एलिप्टिकल मशीन का इस्तेमाल करना, स्टेशनरी बाइक चलाना, तैराकी और वॉटर एरोबिक्स शामिल हैं.
धूप में बिताना बेहद जरूरी: एक्सपर्ट्स रोजाना कुछ समय धूप में बिताने का सुझाव देते हैं। अगर ज़रूरत हो, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार विटामिन D और कैल्शियम सप्लीमेंट लें. ये आपके जोड़ों को और नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं.
इसके साथ ही एक्सपर्ट्स सूजन कम करने वाले (anti-inflammatory) खाद्य पदार्थ जैसे मछली, ताज फल, सब्जियां, पत्तेदार साग, नट्स और हल्दी खाने की सलाह देते हैं. वे ज्यादा रिफाइन किए गए कार्बोहाइड्रेट, तली-भुनी चीजों और ठंडे पेय पदार्थों से बचने की भी सलाह देते हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सलाह आपकी आम समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)