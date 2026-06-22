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आप भी एसिड रिफ्लक्स से परेशान हैं? इन 6 आसान टिप्स से दूर भगाएं

डॉ. सौरभ सेठी ने जीवनशैली की छह आसान आदतों के बारे में बताया है, जो एसिड रिफ्लक्स के लक्षणों को कम करने में मदद कर...

Are you troubled by acid reflux? Then be sure to follow these 6 easy tips recommended by gastroenterologists.
आप भी एसिड रिफ्लक्स से परेशान हैं? इन 6 आसान टिप्स से दूर भगाएं (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 22, 2026 at 3:07 PM IST

5 Min Read
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एसिड रिफ्लक्स या गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GERD) आज की बिजी लाइफस्टाइल और अनियमित डाइट की वजह से एक बहुत आम समस्या बन गई है. जब पेट का एसिड इसोफेगस में वापस चला जाता है, तो यह लाइनिंग पर असर डालता है और कई शारीरिक दिक्कतें पैदा करता है. इसमें पेट का एसिड भोजन नली में वापस आ जाता है, जिससे सीने में जलन, खट्टा स्वाद और बेचैनी होती है, जो आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती है. हालांकि दवाएं लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव भी अक्सर बड़ा फर्क ला सकते हैं.

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी (MD, MPH) ने AIIMS, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग ली है. उन्होंने एसिड रिफ्लक्स को पूरी तरह दवा पर निर्भर हुए बिना मैनेज करने के छह आसान तरीके बताए हैं. एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, उन्होंने रोजाना की उन आदतों के बारे में बताया है जो एसिड के असर को कम करने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं, जो इस प्रकार है...

  1. खाना खाने के बाद शुगर-फ्री गम चबाएं
    डॉ. सेठी की सबसे आसान सलाहों में से एक खाना खाने के बाद शुगर-फ्री गम चबाना है. उनके अनुसार, गम चबाने से लार बनती है और निगलने की प्रक्रिया होती है, जिससे एसोफैगस (खाने की नली) से एसिड तेजी से साफ होने में मदद मिलती है. हालांकि, वे मिंट-फ्लेवर वाले गम से बचने की सलाह देते हैं. डॉ. सेठी बताते हैं कि पिपरमिंट से बचें, यह उल्टा असर कर सकता है क्योंकि यह उस वॉल्व को ढीला कर देता है जो एसिड को नीचे रखने का काम करता है.
  2. खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलें
    आपके दादा-दादी हमेशा रात के खाने के बाद टहलने की जो सलाह देते थे, वह असल में बहुत काम की सलाह होती थी. डॉ. सेठी का कहना है कि खाना खाने के बाद (खासकर रात के खाने के बाद) सिर्फ 10 मिनट टहलने से भी रिफ्लक्स का खतरा काफी कम हो सकता है. टहलने से खाना पाचन तंत्र में आगे बढ़ता है और पेट की चीज़ों के वापस ऊपर आने की संभावना कम हो जाती है.
  3. सिर्फ मसालों पर ही नहीं, चीनी पर भी ध्यान दें
    बहुत से लोग एसिड रिफ्लक्स के लिए मसालेदार खाने को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन डॉ. सेठी का कहना है कि यह समस्या हमेशा मसालों की वजह से नहीं होती है. वे बताते हैं कि रिफ्लक्स मसालों जैसे ट्रिगर करने वाले खाने की चीजों के बजाय चीनी से ज्यादा जुड़ा हुआ है. कुछ लोगों के लिए, सिर्फ मसालों से परहेज करने के बजाय रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और ज्यादा चीनी का सेवन कम करने से लक्षणों को ज्यादा असरदार तरीके से कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.
  4. अपने बिस्तर का सिरा ऊंचा करें
    रात के समय होने वाला रिफ्लक्स काफी तकलीफदेह हो सकता है. इसका एक आसान समाधान अपने सोने के तरीके में बदलाव करना है. डॉ. सेठी के अनुसार, बिस्तर के सिर वाले हिस्से को छह से आठ इंच ऊंचा करने से सोते समय एसोफैगस तक पहुंचने वाले एसिड की मात्रा काफी कम हो सकती है. कभी-कभी, ग्रेविटी (गुरुत्वाकर्षण) सबसे अच्छे उपायों में से एक हो सकती है.
  5. देर रात खाने से बचें
    जब रिफ्लक्स की बात आती है तो खाने का समय बहुत जरूरी होता है. डॉ. सेठी सोने से कम से कम दो से तीन घंटे पहले खाने की सलाह देते हैं. सोने से ठीक पहले खाने से लेटने पर पेट में एसिड बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है.
  6. बाईं करवट सोएं
    आपके सोने का तरीका भी रिफ्लक्स के लक्षणों पर असर डाल सकता है. डॉ. सेठी का कहना है कि पीठ या दाईं करवट सोने की तुलना में बाईं करवट सोने से पेट का एसिड बेहतर तरीके से साफ होता है और एसिड के संपर्क में आने का खतरा कम होता है.

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