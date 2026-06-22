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आप भी एसिड रिफ्लक्स से परेशान हैं? इन 6 आसान टिप्स से दूर भगाएं

एसिड रिफ्लक्स या गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GERD) आज की बिजी लाइफस्टाइल और अनियमित डाइट की वजह से एक बहुत आम समस्या बन गई है. जब पेट का एसिड इसोफेगस में वापस चला जाता है, तो यह लाइनिंग पर असर डालता है और कई शारीरिक दिक्कतें पैदा करता है. इसमें पेट का एसिड भोजन नली में वापस आ जाता है, जिससे सीने में जलन, खट्टा स्वाद और बेचैनी होती है, जो आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती है. हालांकि दवाएं लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव भी अक्सर बड़ा फर्क ला सकते हैं.

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी (MD, MPH) ने AIIMS, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग ली है. उन्होंने एसिड रिफ्लक्स को पूरी तरह दवा पर निर्भर हुए बिना मैनेज करने के छह आसान तरीके बताए हैं. एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, उन्होंने रोजाना की उन आदतों के बारे में बताया है जो एसिड के असर को कम करने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं, जो इस प्रकार है...