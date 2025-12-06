ETV Bharat / lifestyle

क्या आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं? तो अपनी डाइट में करें ये बदलाव, बिना दवा के होगा कंट्रोल!

हरी सब्जियां ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करती हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, हरी सब्जियों के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं. इनमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो ब्लड प्रेशर कम करने में मददगार है. टमाटर, आलू, चुकंदर, शकरकंद, लहसुन, तरबूज, केले, एवोकाडो, कीवी, बेरी, संतरे और आलू बुखारा में लाइकोपीन, पोटेशियम, नाइट्रिक एसिड, मैग्नीशियम, विटामिन C और एंथोसायनिन भरपूर मात्रा में होते हैं. ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करते हैं.

हाई ब्लड प्रेशर से कई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. यह शरीर में कई ऑर्गन के फंक्शन को भी नुकसान पहुंचा सकता है और दूसरी बीमारियों का कारण बन सकता है. इसलिए, ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है. आइए अब उन फूड्स के बारे में जानते हैं जिन्हें आपको हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और हेल्दी ब्लड प्रेशर लेवल बनाए रखने के लिए खाना चाहिए...

आजकल की लाइफस्टाइल में इंसान का जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया है. बहुत से लोग काम के स्ट्रेस और फैमिली प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं. वहीं, बहुत से लोग अपने काम और प्रोफेशनल एक्टिविटीज में बिजी होने की वजह से अपनी सेहत पर ध्यान देना बंद कर देते हैं. नतीजतन, खराब खाने की आदतों और सही डाइट फॉलो न करने की वजह से बहुत से लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं

बीन्स से ब्लड प्रेशर करें कंट्रोल

बीन्स, दालें और फलियां प्रोटीन और फाइबर जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं. इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने से ब्लड वेसल का फंक्शन बेहतर हो सकता है और हाई ब्लड प्रेशर का लेवल कम हो सकता है. इसी तरह, बादाम, पिस्ता और अखरोट जैसे नट्स पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर से भरपूर होते हैं. ये भी ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करते हैं.

साबुत अनाज के फायदे

रोल्ड ओट्स में बीटा-ग्लूकन नाम का फाइबर होता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है. इसके अलावा, पैकेट वाले, प्रोसेस्ड और रिफाइंड खाने की चीज़ों में सोडियम ज़्यादा होता है, इसलिए जितना हो सके उनसे बचना चाहिए.

हाई ब्लड प्रेशर के लिए कैफीन वाली चीजों का सेवन कम करें

कैफीन वाली चीजों का सेवन करना सही नहीं है. कैफीन के सेवन से निकलने वाला एड्रेनालाईन ब्लड प्रेशर को और बढ़ा देता है.

हाई ब्लड प्रेशर के लिए घरेलू उपाय के तौर पर ठंडे पानी से नहाना

सोने से पहले ठंडे पानी से नहाने के कई फायदे हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, यह न सिर्फ शरीर का तापमान कम करता है बल्कि अच्छी नींद लाने में भी मदद करता है. अच्छी नींद ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस दोनों को कम करने में मदद करती है. इसके अलावा, हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि रोजाना एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन और म्यूजिक सुनने से हाई ब्लड प्रेशर कम करने और स्ट्रेस कम करके ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)