क्या आप पहली बार रख रही हैं करवा चौथ का व्रत? तो जानें क्या करें और क्या न करें
करवा चौथ 2026 दो दिलों के बीच के उस मजबूत बंधन का उत्सव है, जो एक-दूसरे के प्रति सम्मान और लंबी उम्र की कामना पर...
Published : October 20, 2026 at 4:39 PM IST
करवा चौथ 2026 गुरुवार, 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा. यह पवित्र त्योहार विवाहित हिंदू महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवसरों में से एक है, जो प्रेम, समर्पण और विवाह के अटूट बंधन का प्रतीक है. मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाने वाला करवा चौथ, सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक 'निर्जला व्रत' (बिना अन्न-जल के रखा जाने वाला उपवास) के रूप में मनाया जाता है. इस दौरान महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं. अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो यह जानना कि आपको इस दौरान क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, आपके अनुभव को आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक और आरामदायक बनाने में मदद कर सकता है।
करवा चौथ 2026 पर क्या करें
'सरगी' से अपने दिन की शुरुआत करें – दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले 'सरगी' के साथ होती है. यह एक विशेष भोजन है जिसे सास बहुत प्यार से तैयार करती हैं. इसमें आमतौर पर फल, मिठाइयां और सूखे मेवे (ड्राई फ्रूट्स) शामिल होते हैं. सरगी खाने से आपको पूरे दिन के व्रत के दौरान ऊर्जा बनाए रखने में मदद मिलती है.
पारंपरिक कपड़े पहनें – करवा चौथ पर पारंपरिक कपड़े पहनना बहुत महत्वपूर्ण है. ज्यादातर महिलाएं लाल, मैरून या गुलाबी रंग के कपड़े चुनती हैं, इन रंगों को प्यार और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. अपने लुक को सिंदूर, चूड़ियों, गहनों और मेहंदी के साथ पूरा करें; इन सभी चीजों को वैवाहिक सुख और सौभाग्य का शुभ प्रतीक माना जाता है.
काले या सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचें – करवा चौथ पर काले या सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि पारंपरिक रूप से इन रंगों को अशुभ माना जाता है. इसके बजाय, लाल, नारंगी, गुलाबी या सुनहरे जैसे चमकीले और उत्सव वाले रंगों का चुनाव करें, जो सकारात्मकता और खुशी का प्रतीक हैं.
अपनी सेहत का ध्यान रखें – माना कि श्रद्धा महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी सेहत सबसे पहले आनी चाहिए. अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, तो कठोर व्रत रखने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें. अगर डॉक्टर सलाह दें, तो आप एक प्हल्का व्रत भी रख सकती हैं. आखिरकार, आपकी सच्ची निष्ठा और आस्था ही सबसे ज्यादा मायने रखती है.
दूसरे शब्दों में, भगवान कभी नहीं चाहते कि हम अपने शरीर को तकलीफ देकर या बीमार पड़कर उनकी पूजा करें. सनातन धर्म में कहा गया है, शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्, जिसका मतलब है कि किसी भी धार्मिक काम को करने के लिए एक हेल्दी शरीर सबसे जरूरी है. अगर कोई व्यक्ति बीमार है, प्रेग्नेंट है, या किसी मेडिकल कंडीशन (जैसे डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर) से जूझ रहा है, तो हेल्थ से जुड़ी गाइडलाइंस को मानना, अपने आप में, पूजा का सबसे बड़ा तरीका है.
करवा चौथ 2026 क्या है?
करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि यह प्रेम और समर्पण की सच्ची अभिव्यक्ति है. हाथों में मेहंदी रचाने से लेकर रात के आकाश में चांद के निकलने का इंतजार करने तक, यह त्योहार हिंदू वैवाहिक परंपराओं के मूल भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाता है. जो लोग पहली बार यह व्रत रख रहे हैं, उनके लिए यह समझना जरूरी है कि यह केवल उपवास रखने तक सीमित नहीं है. यह आस्था, आपसी जुड़ाव और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है. चाहे इसे पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया जाए या गहरी और सच्ची श्रद्धा के साथ, करवा चौथ का मुख्य उद्देश्य एक ही रहता है: एक लंबे, सुखी और स्वस्थ वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करना.
(डिस्क्लेमर: धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई आदि पर आधारित यह लेख केवल पाठकों की जानकारी के लिए है. इससे जुड़ी किसी भी प्रक्रिया को आजमाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है. हमारा मकसद सिर्फ पाठकों को जानकारी देना है, ETV भारत इन तथ्यों की पुष्टि नहीं करता है.)