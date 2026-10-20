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क्या आप पहली बार रख रही हैं करवा चौथ का व्रत? तो जानें क्या करें और क्या न करें

क्या आप पहली बार रख रही हैं करवा चौथ का व्रत? तो जानें क्या करें और क्या न करें ( GETTY IMAGES )

करवा चौथ 2026 गुरुवार, 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा. यह पवित्र त्योहार विवाहित हिंदू महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवसरों में से एक है, जो प्रेम, समर्पण और विवाह के अटूट बंधन का प्रतीक है. मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाने वाला करवा चौथ, सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक 'निर्जला व्रत' (बिना अन्न-जल के रखा जाने वाला उपवास) के रूप में मनाया जाता है. इस दौरान महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं. अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो यह जानना कि आपको इस दौरान क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, आपके अनुभव को आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक और आरामदायक बनाने में मदद कर सकता है।

करवा चौथ 2026 पर क्या करें