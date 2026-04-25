ETV Bharat / lifestyle

Live-in relationship में मर्डर क्यों? क्या आप भी लिव इन रिलेशनशिप में हैं? तो इन बातों पर जरूर दें खास ध्यान

Live-in relationship में मर्डर क्यों? क्या आप भी लिव इन रिलेशनशिप में हैं? तो इन बातों पर जरूर दें खास ध्यान ( GETTY IMAGES )

बेंगलुरु में 21 अप्रैल, 2026 को लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़ा मर्डर का एक बहुत ही डरावना और सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस मामले में, एक 27 साल की लड़की ने 'वेस्टर्न स्टाइल प्रपोजल' के बहाने अपने लवर की बेरहमी से हत्या कर दी. प्रेमी को घर बुलाकर गर्लफ्रेंड ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और रस्सी से उसके हाथ-पैर बांध दिए. फिर गर्लफ्रेंड ने पहले से पेट्रोल और केरोसिन का मिक्सचर तैयार कर रखा था. इस मिक्सचर को बंधे हुए प्रेमी के उपर पर डालकर उसे जिंदा जला दिया.

लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल की यह पहली डरावनी खबर नहीं है, बल्कि ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं. आज की बदलती दुनिया में, 'सहजीवन' या 'लिव-इन रिलेशनशिप' एक नया सोशल ट्रेंड बन गया है. हालांकि, शादीशुदा हों या नहीं, साथ रहने का फैसला करते समय इमोशनल, सेफ्टी और लीगल पहलुओं के बारे में आपको जरूर पता होना जरूरी है.

जो कपल्स 'लिव-इन रिलेशनशिप' में हैं, उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए...

बिना शादी के रिश्ते में रहने को 'लिव-इन रिलेशनशिप' कहते हैं. आज के युवा एक-दूसरे को समझने, पैसे का बोझ बांटने या पर्सनल आजादी के लिए यह रास्ता चुन रहे हैं. हालांकि, इस रिश्ते में कोई सोशल या लीगल डॉक्यूमेंट (मैरिज सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन) नहीं होता, इसलिए यह रिस्की भी होता है. इसीलिए एक्सपर्ट्स लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स, महिलाओं और पुरुषों दोनों को कुछ सेफ्टी नियमों को फॉलो करने की सलाह देते हैं. जिनमें ये शामिल हैं...