Live-in relationship में मर्डर क्यों? क्या आप भी लिव इन रिलेशनशिप में हैं? तो इन बातों पर जरूर दें खास ध्यान
आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत से लोग लिव-इन रिलेशनशिप पसंद करते हैं. लेकिन, शादी करने से पहले, न सिर्फ इमोशनल बातों पर बल्कि फाइनेंशियल और...
Published : April 25, 2026 at 7:03 PM IST
बेंगलुरु में 21 अप्रैल, 2026 को लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़ा मर्डर का एक बहुत ही डरावना और सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस मामले में, एक 27 साल की लड़की ने 'वेस्टर्न स्टाइल प्रपोजल' के बहाने अपने लवर की बेरहमी से हत्या कर दी. प्रेमी को घर बुलाकर गर्लफ्रेंड ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और रस्सी से उसके हाथ-पैर बांध दिए. फिर गर्लफ्रेंड ने पहले से पेट्रोल और केरोसिन का मिक्सचर तैयार कर रखा था. इस मिक्सचर को बंधे हुए प्रेमी के उपर पर डालकर उसे जिंदा जला दिया.
लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल की यह पहली डरावनी खबर नहीं है, बल्कि ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं. आज की बदलती दुनिया में, 'सहजीवन' या 'लिव-इन रिलेशनशिप' एक नया सोशल ट्रेंड बन गया है. हालांकि, शादीशुदा हों या नहीं, साथ रहने का फैसला करते समय इमोशनल, सेफ्टी और लीगल पहलुओं के बारे में आपको जरूर पता होना जरूरी है.
जो कपल्स 'लिव-इन रिलेशनशिप' में हैं, उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए...
बिना शादी के रिश्ते में रहने को 'लिव-इन रिलेशनशिप' कहते हैं. आज के युवा एक-दूसरे को समझने, पैसे का बोझ बांटने या पर्सनल आजादी के लिए यह रास्ता चुन रहे हैं. हालांकि, इस रिश्ते में कोई सोशल या लीगल डॉक्यूमेंट (मैरिज सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन) नहीं होता, इसलिए यह रिस्की भी होता है. इसीलिए एक्सपर्ट्स लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स, महिलाओं और पुरुषों दोनों को कुछ सेफ्टी नियमों को फॉलो करने की सलाह देते हैं. जिनमें ये शामिल हैं...
- जॉइंट अकाउंट न खोलें: रिश्ते में फाइनेंशियल फ्रीडम और खर्च शेयर करना बहुत मॉडर्न और प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन अगर इसे ठीक से हैंडल न किया जाए, तो यह कपल्स के बीच टेंशन की बड़ी वजह बन सकता है. अगर जरूरी हो, तो अपनी सारी सेविंग्स अपने अकाउंट में रखें, भले ही आप खर्चों के लिए जॉइंट अकाउंट खोलें.
- प्रॉपर्टी खरीदना: जब आप साथ में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हों, तो पक्का करें कि रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स में आप दोनों का नाम हो. इससे आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहेगा, भले ही कल आपका रिश्ता टूट जाए.
- कानूनी अधिकारों को समझे- भारत में लिव-इन रिलेशनशिप गैर-कानूनी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के आर्टिकल 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत एक कानूनी बुनियादी अधिकार माना है. कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि बच्चा अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकता है, भले ही समाज इसे मान्यता न दे.
भारत में लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े मुख्य कानूनी पॉइंट इस तरह हैं:
- घरेलू हिंसा एक्ट: घरेलू हिंसा रोकथाम एक्ट (2005)' लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं पर लागू होता है. अगर उनका पार्टनर उन्हें परेशान करता है या शारीरिक रूप से परेशान करता है, तो महिलाओं को इस कानून के तहत शिकायत दर्ज करने का अधिकार है.
- बच्चों के अधिकार: लिव-इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों को कानूनी वारिस माना जाता है. उन्हें पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है.
- खुद को सामाजिक रूप से अलग-थलग न करें: बहुत से लोग साथ रहते हुए भी अपने परिवार या पुराने दोस्तों से दूरी बना लेते हैं. यह बहुत खतरनाक ट्रेंड है. आपके पास एक 'सपोर्ट मैकेनिज्म' होना चाहिए जो आपके पार्टनर के साथ किसी झगड़े या इमरजेंसी में आपकी मदद कर सके. कम से कम किसी भरोसेमंद दोस्त को आपका पता और आपके पार्टनर की जानकारी पता होनी चाहिए.
- इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर तैयार रखें: अपने फोन में हमेशा एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर तैयार रखें, इसके जरिए आप परिवार या दोस्तों के नंबर जोड़ सकते हैं, जो लॉक स्क्रीन पर भी दिखते हैं. इमरजेंसी में मदद पाने के लिए आप SOS फीचर भी सेट कर सकते हैं.
- पर्सनल प्राइवेसी और डिजिटल सिक्योरिटी बनाए रखें: जब आप प्यार में हों तो फोन पासवर्ड और सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी शेयर करना अच्छा लग सकता है. लेकिन, अगर रिश्ते को खतरा हो (और यह न सोचें कि खतरा नहीं होगा), तो ये चीजें हथियार बन सकती हैं. अपनी पर्सनल ईमेल ID और बैंकिंग जानकारी को कॉन्फिडेंशियल रखें. अपने पार्टनर को अपनी प्राइवेट फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करने की इजाजत न दें. ये ब्लैकमेलिंग के मुख्य कारण हैं.
- एग्जिट प्लान जरूरी: जब आपको लगे कि आपका लिव-इन रिलेशनशिप नुकसानदायक होता जा रहा है, तो आपको तुरंत छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, मानसिक और आर्थिक रूप से. अगर आपको अपने पार्टनर में बहुत ज्यादा गुस्सा, शक और कंट्रोल के लक्षण दिखें, तो आपको बिना देर किए छोड़ने फैसला ले लेना चाहिए.
(डिस्क्लेमर: इस खबर में दी गई जानकारी सिर्फ आपकी समझ के लिए है. ज्यादा जानकारी और सुझावों के लिए किसी एक्सपर्ट से सलाह लें.)