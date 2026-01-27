ETV Bharat / lifestyle

क्या आप दुनिया के इस सबसे बड़े फूल के बारे में जानते हैं, वजन 11 किलोग्राम और 3 लंबाई 3 फिट तक होता है?

क्या आप दुनिया के इस सबसे बड़े फूल के बारे में जानते हैं, वजन 11 किलोग्राम और 3 लंबाई 3 फिट तक होता है? ( CANVA )