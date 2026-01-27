ETV Bharat / lifestyle

क्या आप दुनिया के इस सबसे बड़े फूल के बारे में जानते हैं, वजन 11 किलोग्राम और 3 लंबाई 3 फिट तक होता है? (CANVA)
धरती पर फूलों वाले पौधों की लगभग 250,000 से 400,000 प्रजातियां हैं, जिनमें अनोखे रंग, खुशबू और आकार के साथ बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है. इनमें से कई प्रजातियां चमकीले रंग की होती हैं और पॉलिनेशन के लिए कीड़ों को आकर्षित करती हैं. डहलिया, गुलाब, ट्यूलिप, ऑर्किड और कमल जैसे फूल आकार में अलग-अलग होते हैं और प्रकृति की सुंदरता और इकोलॉजिकल संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसा फूल है जिसका वजन 11 किलोग्राम तक होता है? हां, इस फूल को दुनिया का सबसे बड़ा फूल माना जाता है. इस खबर में जानें कि यह कौन सा फूल है..

ये है दुनिया का सबसे बड़ा फूल
रैफलेसिया अर्नोल्डी को दुनिया का सबसे बड़ा फूल माना जाता है. यह अनोखा फूल अपनी खुशबू और आकार दोनों के लिए मशहूर है. इसे आमतौर पर "लाश का फूल" यी 'कॉर्प्स फ्लावर' कहा जाता है क्योंकि, जब यह खिलता है, तो इससे सड़े हुए मांस जैसी बदबू आती है. इसकी सड़े हुए मांस जैसी बदबू, उन मक्खियों को आकर्षित करती है जो सड़े हुए मांस पर पलती हैं, जिससे परागण में मदद मिलती है. कहने का मतलब है कि घने जंगलों में, जहां परागण करने वाले कीड़े कम होते हैं, यह पौधा मक्खियों को आकर्षित करता है और उनका इस्तेमाल अपने पराग को फैलाने के लिए करता है. रैफलेसिया अर्नोल्डी दुनिया का सबसे बड़ा अकेला फूल है, जो इंडोनेशिया के वर्षावनों में पाया जाता है, और इसका व्यास 3 फीट तक हो सकता है और इसका वजन 6 से 11 किलोग्राम के बीच होता है. इस परजीवी पौधे में, जो सिर्फ बेलों पर उगता है, अपनी पत्तियां, जड़ें या तने नहीं होते हैं

बॉटनी में इसकी एक खास जगह है
हालांकि टाइटन एरम या टैलिपॉट पाम जैसे दूसरे पौधे बड़े दिख सकते हैं, लेकिन उनके फूल असल में कई छोटे फूलों से बने होते हैं. इसके उलट, रैफलेसिया अर्नोल्डी सिर्फ एक बहुत बड़ा फूल पैदा करता है, इसीलिए बॉटनी में इसकी एक खास जगह है. फूल का आकार ही प्रभावशाली है, लेकिन इसकी बनावट भी उतनी ही खास है. फूल का रंग लाल-भूरा होता है, अक्सर गहरा लाल या ईंट जैसा लाल, और उस पर हल्के, मस्से जैसे धब्बे होते हैं.

कच्चे-सड़े हुए मांस जैसी बनावट
इसकी मोटी, गूदेदार पंखुड़ियों में झुर्रीदार बनावट होती है जिसकी तुलना अक्सर कच्चे या सड़ते हुए मांस से की जाती है, जिससे इसका विजुअल इम्पैक्ट और भी ज्यादा परेशान करने वाला हो जाता है. जब यह पूरी तरह खिल जाता है, तो फूल जंगल की जमीन पर सपाट पड़ा रहता है, जिससे घने वर्षावन में एक नाटकीय और लगभग दूसरी दुनिया जैसा नजारा बनता है.

यह पौधा उन जगहों पर उगता है जहां कम धूप होती है
रैफलेसिया अर्नोल्डी दक्षिण पूर्व एशिया में सुमात्रा और बोर्नियो के रेनफॉरेस्ट में पाया जाता है. यह प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के रेनफॉरेस्ट में पाया जाता है, हालांकि इसके जीवित रहने के लिए कुछ खास जरूरतें होती हैं. यह पौधा घने, नमी वाले जंगलों में रहने के लिए अनुकूल हो गया है, जहा जंगल की जमीन तक बहुत कम धूप पहुंचती है और तापमान लगभग एक जैसा रहता है. ये छायादार स्थितियां न केवल फूल के लिए बल्कि इसके होस्ट पौधे के लिए भी बहुत जरूरी हैं.

मिट्टी में अपने आप नहीं उगता
दूसरे फूल वाले पौधों की तरह, रैफलेसिया अर्नोल्डी मिट्टी में अपने आप नहीं उगता है. इसके बजाय, यह अपना पूरा जीवन टेट्रास्टिग्मा जीनस की एक बेल के टिशू के अंदर बिताता है. यह करीबी रिश्ता एक वजह है कि इस फूल का फैलाव बेलों और उनके जंगल की कैनोपी के हैबिटेट से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है. ये बेलें अक्सर धूप तक पहुंचने के लिए आस-पास के पेड़ों पर चढ़ती हैं और फैलती हैं, जिससे पौधों की एक घनी परत वाली कैनोपी बन जाती है. रैफलेसिया अर्नोल्डी इस हैबिटेट के सबसे अंधेरे हिस्सों को पसंद करता है. यह पौधा तभी दिखता है जब यह प्रजनन के लिए तैयार होता है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि पूरी तरह से खिला हुआ फूल सिर्फ कुछ दिनों तक ही रहता है.

संपादक की पसंद

