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क्या आप भी फैटी लिवर डिजीज से हैं परेशान? तो इसे नेचुरली कंट्रोल में रखने के लिए ये चीजें खाएं

फैटी लिवर की बीमारी को 'साइलेंट किलर' माना जाता है क्योंकि यह शरीर में बिना किसी लक्षण के बढ़ती रहती है. जानकारों का कहना है...

Are you also troubled by fatty liver disease? Then consume these foods to keep it under control naturally.
क्या आप भी फैटी लिवर डिजीज से हैं परेशान? तो इसे नेचुरली कंट्रोल में रखने के लिए ये चीजें खाएं (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 24, 2026 at 1:38 PM IST

4 Min Read
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डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की तरह ही, आजकल फैटी लिवर की बीमारी पर भी काफी चर्चा हो रही है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुस्त जीवनशैली, खान-पान की आदतें, मोटापा और बहुत ज्यादा शराब पीना इस बीमारी के मुख्य कारण हैं. इस बीमारी का सही समय इलाज न होने पर लिवर को काफी नुकसान पहुंच सकता है. फैटी लिवर की बीमारी को कंट्रोल करने में खान-पान की अहम भूमिका होती है. ऐसे में आइए इस खबर में जानते हैं कि लिवर को स्वस्थ रखने और इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए किस तरह का खाना खाना चाहिए...

नेचुरली कंट्रोल में रखने के लिए ये चीजें खाएं

  • लहसुन: जानकारों का कहना है कि यह लिवर में फैट जमा होने से रोकता है. साइंसडायरेक्ट के अनुसार, रोजाना थोड़ी मात्रा में कच्चा लहसुन खाने या इसे खाने में शामिल करने से लिवर की सेहत अच्छी रहती है. लहसुन में पाया जाने वाला 'एलिसिन' नाम का तत्व लिवर का फैट कम करने में मदद करता है.
  • टोफू: यह पौधों से मिलने वाला प्रोटीन है. जानकारों का कहना है कि इसमें फैट कम होता है और यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में मददगार माना जाता है. टोफू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लिवर की सूजन को कम करने और सेल्स को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं.
  • कॉफी: कई स्टडीज से पता चला है कि कॉफी पीने से लिवर एंजाइम का लेवल कम होता है और सूजन भी घटती है. जानकारों का कहना है कि कॉफी में मौजूद कैफीन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ता है. रोजाना दो से तीन कप कॉफी पीने से लिवर फाइब्रोसिस और सिरोसिस का खतरा कम हो सकता है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, रोजाना दो कप कॉफी पीने से लिवर कैंसर का खतरा 43 फीसदी तक कम हो सकता है.
  • ग्रीन टी: जानकारों का कहना है कि इसमें 'कैटेचिन' (catechins) नाम के शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. ये न सिर्फ लिवर की चर्बी कम करते हैं, बल्कि अपने एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों की वजह से सूजन भी कम करते हैं. मायो क्लिनिक के अनुसार, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी और अखरोट में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण लिवर की चर्बी कम करने में मदद करते हैं.
  • क्रूसिफेरस सब्जियां: ब्रोकली, फूलगोभी और पत्तागोभी जैसी सब्जियां लिवर में डिटॉक्स करने वाले एंजाइम को सक्रिय करती हैं. इनमें मौजूद प्राकृतिक कंपाउंड और एंटीऑक्सीडेंट लिवर की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं.
  • अखरोट: इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. जानकारों का कहना है कि नियमित रूप से अखरोट खाने से फैटी लिवर की समस्या कम हो सकती है. साथ ही, ये लिवर एंजाइम के काम को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं.
  • एवोकाडो: इस फल में ग्लूटाथियोन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है. जानकारों के मुताबिक, यह लिवर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है. एवोकाडो में पाए जाने वाले विटामिन C, B9 और E के साथ-साथ ओलिक एसिड भी लिवर की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं.
  • बेरीज: जानकारों का कहना है कि ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. ये लिवर की सूजन कम करने और सेल्स की मरम्मत में मदद करते हैं. इसके अलावा, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी और फैट मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में भी सहायक होते हैं.

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