क्या आप भी सूखे और फटे होंठों से हैं परेशान? तो तुरंत आराम और राहत के लिए इन टिप्स को करें फॉलो
सर्दियों में बहुत से लोग फटे होंठों से की समस्या से परेशान होते हैं. लेकिन, इन घरेलू उपायों को अपनाकर आप राहत पा सकते हैं...
Published : December 20, 2025 at 3:14 PM IST
सर्दियों में, बदलते मौसम की वजह से होंठ सूखे और फटे हो सकते हैं।. बहुत से लोग इस समस्या से राहत पाने के लिए लिप बाम और पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करते हैं. फटे और सूखे होंठ असहज हो सकते हैं. इस समस्या से निपटने के लिए बाज़ार में कई प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं. लेकिन, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स होंठों को काला कर सकते हैं और दूसरी समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं. ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ घरेलू नुस्खे सूखे होंठों से छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे...
इस उपाय को एक बार जरूर अपनाएं
गुलाब की पंखुड़ियां: कुछ गुलाब की पंखुड़ियों को कच्चे दूध में कुछ घंटों के लिए भिगो दें. फिर उन्हें पीसकर एक चिकना पेस्ट बना लें और इस मिक्सचर को लिप बाम की तरह इस्तेमाल करें. इस पेस्ट को दिन में तीन से चार बार अपने होंठों पर लगाने से वे मुलायम और कोमल रहेंगे.
मिल्क थिसल: मिल्क थिसल में मौजूद फैटी पदार्थ होंठों के लिए नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करते हैं. मिल्क थिसल लगाने से फटे होंठ मुलायम होते हैं. सबसे अच्छे नतीजों के लिए, मिल्क थिसल को अपने होंठों पर लगाएं और थोड़ी देर सूखने दें. 10-15 मिनट बाद, गर्म पानी में भिगोई हुई रुई से इसे पोंछ लें. ऐसा रेगुलर करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे.
नींबू का रस: कुछ लोगों के होंठ काले होते हैं। ऐसे मामलों में, एक चम्मच नींबू का रस और शहद को अच्छी तरह मिला लें. इस मिश्रण को अपने होंठों पर लगाएं और सूखने दें. फिर इसे गीले कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद, अपने होंठों पर पेट्रोलियम जेली या लिप बाम लगाएं. ऐसा रेगुलर करने से आपके होंठ सूखेंगे नहीं और उनके रंग में भी बदलाव दिख सकता है.
अनार का रस: एक चम्मच शहद और आधा चम्मच अनार का रस लें और उन्हें अच्छी तरह मिला लें. इस मिश्रण को अपने होंठों पर लगाएं और 15 से 20 मिनट तक सूखने दें. फिर इसे पानी से धो लें और तुरंत लिप बाम लगाएं. ऐसा करने से आपके होंठ लंबे समय तक मॉइस्चराइज रहेंगे. शहद होंठों को मॉइस्चराइज करता है, जबकि अनार का रस उन्हें गुलाबी चमक देता है. JTIR जर्नल में पब्लिश एक स्टडी के अनुसार, शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो फटे होंठों को ठीक कर सकते हैं.
चीनी: सूखे होंठों पर बहुत सारी डेड स्किन सेल्स होती हैं. उन्हें हटाने के लिए स्क्रबिंग जरूरी है. इसके लिए, एक-एक चम्मच चीनी, शहद, जैतून का तेल और पेट्रोलियम जेली लें. सबसे पहले, एक कटोरी में शहद और चीनी को अच्छी तरह मिलाएं और उसमें जैतून का तेल डालें. फिर पेट्रोलियम जेली डालकर मिलाएं. इसके बाद, इस मिश्रण की थोड़ी सी मात्रा लें और धीरे-धीरे अपने होंठों पर मसाज करें. थोड़ी देर बाद, इसे गुनगुने पानी से धो लें और तुरंत लिप बाम लगाएं. इससे सूखे होंठ मुलायम हो जाते हैं. हफ्ते में दो बार ऐसा करने से अच्छे नतीजे मिलते हैं.
अन्य उपाय:
- छिलके वाले खीरे का एक टुकड़ा मैश करें. इस गूदे को अपने होंठों पर लगाएं, 20 मिनट तक सूखने दें, और फिर ठंडे पानी से धो लें.
- जर्नल एर्गोनॉमिक्स में प्रकाशित हुआ है कि नारियल का तेल सूखे, फटे होंठों को मुलायम और चिकना बनाता है.
- ग्लिसरीन और गुलाब जल को बराबर मात्रा में मिलाएं. बेहतरीन नतीजों के लिए इसे सोने से पहले अपने होंठों पर लगाएं.
- विटामिन E तेल से अपने होंठों पर धीरे-धीरे मसाज करें.
- होंठों को पोषण देने वाले नेचुरल लिप मास्क और लिप बाम का इस्तेमाल करना भी फायदेमंद होता है.