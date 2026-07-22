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क्या आप भी दीमकों की समस्या से हैं परेशान? अगर हां, तो छुटकारा पाने के लिए जरूर आजमाएं ये उपाय

बारिश के मौसम में कीड़े-मकोड़ों और कीटों की समस्या बढ़ जाती है, खासकर दीमक बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है. अगर आप इस उपाय को...

Are you also troubled by a termite (DIMAK) problem? If so, be sure to try these remedies to get rid of them.
क्या आप भी दीमकों की समस्या से हैं परेशान? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 22, 2026 at 7:58 PM IST

4 Min Read
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मानसून के मौसम में, हवा में नमी ज्यादा होने के कारण कई घरों में दीमक लगने की समस्या अक्सर बढ़ जाती है. हालांकि दीमक छोटी दिखती हैं, लेकिन एक बार घर में घुसने के बाद वे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं. उन्हें अक्सर 'साइलेंट डिस्ट्रॉयर' कहा जाता है क्योंकि वे लकड़ी के सामान और दीवारों के अंदर छिपी रहती हैं और बिना किसी चेतावनी के पूरे स्ट्रक्चर को अंदर से खोखला कर देती हैं.

इसके अलावा, ये दीमक घर में रखे जरूरी कागजात और नकदी को भी खा सकती हैं, और इन्हें कंट्रोल करने में काफी खर्च आता है. दीमक की 2,750 प्रजातियां होती हैं, हालांकि वे मुख्य रूप से मरे हुए और सूखे ऑर्गेनिक मैटर को खाती हैं, लेकिन जब भोजन की कमी होती है तो वे लाल मिट्टी में उगाई गई जीवित फसलों को भी नहीं छोड़तीं, लकड़ी खाने वाली प्रजातियां इन फसलों को खा जाती हैं, जिससे काफी नुकसान होता है. गुंटूर में रिसर्च के एसोसिएट डायरेक्टर दुर्गाप्रसाद ने बारिश के मौसम में इन दीमकों को घरों में घुसने से रोकने के लिए कुछ सावधानियां बताई हैं, जानिए क्या है वे सावधानियां...

  • अपने घर के आसपास नमी कम करें, क्योंकि नमी दीमकों को आकर्षित करने वाला एक प्रमुख कारक है. भूमिगत दीमक जीवित रहने के लिए नम वातावरण पर निर्भर करते हैं, इसलिए, नींव के पास, क्रॉल स्पेस में या बाग-बगीचों के आसपास अधिक नमी दीमकों की गतिविधि को बढ़ा सकती है.
  • कार्डबोर्ड बॉक्स, खाना पकाने के बर्तन और पुरानी चीजों का ढेर न लगने देने के लिए, खासकर घर के अंदर, खास ध्यान रखना चाहिए.
  • इसके अलावा, पुराने कागज और डॉक्यूमेंट्स को अलमारी के नीचे नहीं रखना चाहिए.
  • घर के पास मौजूद पेड़-पौधों को जमीन छूने से बचाना चाहिए. अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो वे चींटियों या दीमकों के लिए आसानी से पहुंचने योग्य पुल बन जाते हैं.
  • ड्रेनेज सिस्टम और पाइप का सही रखरा व जरूरी है, किसी भी लीक को तुरंत ठीक करवाना चाहिए.
  • पक्का करें कि दीवारों और लकड़ी के स्ट्रक्चर के बीच हवा का सही सर्कुलेशन हो.
  • घर बनाते समय लिक्विड टर्मिटिसाइड या एंटी-टर्माइट एजेंट के मिक्सचर से ट्रीट किया गया कंस्ट्रक्शन मटीरियल इस्तेमाल करना चाहिए
  • दीमकों को खत्म करने के लिए पेस्ट कंट्रोल करवाएं.

बारिश के मौसम में दीमक ज्यादा क्यों दिखाई देती हैं?
सेल्युलोज दीमकों का मुख्य भोजन है. यह पौधों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है.दीमकें सेल्युलोज से बनी चीजों, जैसे कार्डबोर्ड के डिब्बे, कागज, किताबें और फर्नीचर पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं. यह उनके भोजन का सोर्स है. वर्कर दीमकें पूरी कॉलोनी को खिलाने के लिए ये चीजें इकट्ठा करती हैं. उनके लिए नमी बहुत जरूरी होता है. क्योंकि वे सूखे मौसम में ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकतीं.

असल में, दीमकों का शरीर बहुत नाज़ुक होता है और वे नमी बनाए नहीं रख पातीं. सूखे माहौल में उनके शरीर से बहुत ज़्यादा पानी उड़ जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन के कारण उनकी मौत हो जाती है. इसलिए, जिंदा रहने के लिए वे अंधेरी और सीलन वाली जगहों पर रहना पसंद करती हैं. यही वजह है कि बारिश के मौसम में वे ज्यादातर लोगों के लिए परेशानी और नुकसान का कारण बनती हैं.

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