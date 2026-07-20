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क्या आप भी बचा हुआ खाना दोबारा गर्म करके खा रहे हैं? तो FSSAI के इन टिप्स को जरूर अपनाएं

FSSAI का कहना है कि अगर खाने को ठीक से दोबारा गर्म न किया जाए, तो उसमें बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग जैसी सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. लोग अक्सर ताजा बने खाने को बची हुई सब्जी या दाल के साथ मिलाकर दोबारा गर्म करते हैं. FSSAI के अनुसार, ऐसा करना गलत है क्योंकि दोनों के तापमान और ताजगी में काफी अंतर होता है. ताजे खाने के साथ मिलाने से पहले हमेशा बचे हुए खाने को अच्छी तरह और अलग से गर्म करें.

बचे हुए खाने को दोबारा गर्म करना कई लोगों की रोज की आदत होती है. इससे न सिर्फ समय बचता है, बल्कि खाना बर्बाद होने से भी बचता है. हालांकि, 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (FSSAI) ने बचे हुए खाने को दोबारा गर्म करने के बारे में जरूरी नियम और गाइडलाइंस जारी की हैं, क्योंकि गलत तरीके से गर्म करने पर फूड पॉइजनिंग और पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

FSSAI का यह भी कहना है कि एक ही खाने को बार-बार गर्म करना और उसे फिर से फ्रिज में रखना ठीक नहीं है. फ्रिज से खाना निकालकर उसे गर्म करने और फिर ठंडा होने देने से बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, सबसे अच्छा तरीका यही है कि खाने को सिर्फ एक बार ही गर्म किया जाए या फ्रिज से केवल उतना ही हिस्सा बाहर निकालें जितना आप उस समय खाना चाहते हैं, और बाकी हिस्से को फ्रिज में ही सुरक्षित रहने दें.

बचे हुए खाने को फ्रिज में रखने से उसकी क्वालिटी बनी रहती है. उदाहरण के लिए, अगर आपके पास चार लोगों के लिए पुलाव बचा है लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति को खाना है, तो पूरी डिश को दोबारा गर्म करने के बजाय, सिर्फ जरूरत के हिसाब से पुलाव निकालकर गर्म करें. साथ ही, माइक्रोवेव में खाना दोबारा गर्म करते समय उसे बीच-बीच में अच्छी तरह चलाते रहें. अक्सर, सिर्फ ऊपर की परत गर्म होती है जबकि बीच का हिस्सा ठंडा रह जाता है, अगर खाना ठीक से गर्म नहीं होता है, तो कुछ जगहों पर बैक्टीरिया पनप सकते हैं. इसलिए, यह पक्का करने के लिए कि खाना हर तरफ़ से एक जैसा गर्म हो, उसे गर्म करते समय चलाते रहना जरूरी है.

अगर खाना फ्रीजर में रखा हो तब...

फ्रीजर में रखे खाने को सीधे स्टोव या माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना चाहिए, इसे पूरी तरह से पिघलने (thaw होने) के बाद ही गर्म करना चाहिए. वरना, खाने की बाहरी परत बहुत गर्म हो सकती है जबकि अंदर का हिस्सा ठंडा रह सकता है, जिससे खाना असुरक्षित हो जाता है. अगर ठीक से गर्म न किया गया खाना देखने या सूंघने में ठीक भी लगे, तब भी उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं. ऐसा खाना खाने से फूड पॉइजनिंग के लक्षण हो सकते हैं, जैसे पेट दर्द, जी मिचलाना, उल्टी, दस्त और बुखार. फूड सेफ्टी एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि बचे हुए खाने को सही तरीके से स्टोर करने और उसे सिर्फ एक बार दोबारा गर्म करने से खाने की बर्बादी कम हो सकती है और आपके परिवार की सेहत सुरक्षित रह सकती है.