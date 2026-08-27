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क्या आप भी समुद्र किनारे घूमने का बना रहे हैं प्लान? तो यह गलती भूलकर भी न करें, वरना...

दोस्तों और परिवार के साथ बीच पर जाकर छुट्टियां बिताना हमेशा मजेदार अनुभव होता है. लेकिन, किसी भी परेशानी से बचने के लिए इन टिप्स...

Are you also planning a trip to the seaside? Then make sure you don't make this mistake
क्या आप भी समुद्र किनारे घूमने का बना रहे हैं प्लान? तो यह गलती भूलकर भी न करें, वरना... (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 27, 2026 at 7:12 PM IST

5 Min Read
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हल्की हवा, लहरें, वॉटर स्पोर्ट्स का रोमांच और सनसेट देखने का सुकून, ये सभी चीजें मिलकर बीच ट्रिप को खास और यादगार बनाती हैं. इंडिया में कई खूबसूरत और रोमांचक बीच हैं जहां आप इस पूरे अनुभव का मजा ले सकते हैं. हाल ही में, अपने परिवार के साथ बीच पर जाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. हालांकि, समुद्र जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए एक्सपर्ट सावधानी बरतने की सलाह देते हैं. कपड़ों के चुनाव से लेकर सेहत से जुड़ी बातों तक, बीच पर जाने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है. आइए, इस रिपोर्ट में उन सावधानियों के बारे में विस्तार से जानें...

  • जानकारों का कहना है कि बीच पर जाते समय सही कपड़े चुनना बहुत जरूरी है. डेनिम जैसे भारी कपड़ों के बजाय, हल्के और हवादार कपड़े पहनने चाहिए. ढीली और पूरी बाजू वाली शर्ट पहनने से त्वचा को धूप और टैनिंग से बचाने में मदद मिलती है. अगर आप बीच पर ज्यादा समय बिताने की सोच रहे हैं, तो साथ में टोपी, छाता और UV-प्रोटेक्टिव सनग्लासेस रखना सबसे अच्छा रहता है.
  • जब आप पानी में जाना चाहें, तो पानी के लिए सही स्विमवियर या कपड़े चुनें. लंबे दुपट्टे, ढीले स्कार्फ, भारी ज्वेलरी और स्लिप-ऑन सैंडल जैसी चीजें पानी वाली एक्टिविटीज में रुकावट डाल सकती हैं. इसलिए, बीच फैशन के बजाय आराम और आसानी से घूमने-फिरने को प्राथमिकता देना बेहतर है.
  • बीच पर नहाते समय, नमकीन समुद्री पानी, तेज धूप और पसीने के असर से बचने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स द्वारा बताया गया सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए. बीच से लौटने के बाद, ताजे पानी से धोने की सलाह दी जाती है ताकि नमकीन समुद्री पानी और रेत शरीर और बालों पर ज्यादा देर तक न रहें. गीले कपड़े तुरंत बदल देने चाहिए. अगर धूप में रहने से स्किन लाल हो जाए, तो ठंडी जगह पर आराम करना चाहिए और दोबारा धूप में जाने से बचना चाहिए.
  • ज्यादा देर तक धूप में रहना, फिजिकल एक्टिविटी और डिहाइड्रेशन किसी के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकता है. इसलिए, जो लोग दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा या पुरानी बीमारियों से परेशान हैं, उन्हें बीच पर ज्यादा मेहनत वाली एक्टिविटी या वॉटर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.
  • अगर चक्कर आना, कमजोरी, सिरदर्द, जी मिचलाना, सांस लेने में तकलीफ या मांसपेशियों में ऐंठन जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत लहरों में खेलना बंद कर दें और किसी ठंडी जगह पर चले जाएं. खूब पानी पीना बहुत जरूरी है. प्यास लगने का इंतजार न करें. जो लोग दवाएं लेते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जरूरी मेडिकल किट साथ रखें, और तबीयत ठीक न होने पर वॉटर स्पोर्ट्स से बचना ही बेहतर है.
  • बीच पर जाने से पहले मौसम का हाल जानना जरूरी है. एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि वहीं तैरना सुरक्षित है जहां लाइफगार्ड मौजूद हों और उनके निर्देशों का पालन किया जाए. समुद्र की लहरें या धाराएं सबसे बड़े खतरों में से एक हैं. अगर आप उनमें फंस जाते हैं, तो आपको सीधे किनारे की ओर तैरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. इसके बजाय, सलाह दी जाती है कि तोज धारा से बचने के लिए किनारे के पैरलल तैरना सही तरीका माना जाता है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि नाव या वॉटर स्कूटर चलाते या उसपर सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहनना जरूरी है। बोर्डिंग से पहले, यह पक्का कर लें कि लाइफ जैकेट सही साइज की हो और अच्छी तरह से बंधी हो. एक्सपर्ट्स बच्चों के लिए भी सही साइज की लाइफ जैकेट रखने की सलाह देते हैं ताकि किनारे पर खड़े होने या बैठने, घूमने-फिरने या सेल्फी लेने जैसी एक्टिविटीज के दौरान सुरक्षा से कोई समझौता न हो.

बीच बैग में ये चीजें जरूर होनी चाहिए

  • सनस्क्रीन
  • धूप का चश्मा, टोपी
  • आप अभी व्यस्त हो
  • अतिरिक्त कपड़े, तौलिए
  • फोन और वॉलेट के लिए वाटरप्रूफ कवर
  • व्यक्तिगत दवाइयां, फर्स्ट एड बॉक्स

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