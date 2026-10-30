क्या इस बदलते मौसम में आपको भी हो रही है डैंड्रफ की समस्या? अगर हां, तो इन 6 आसान घरेलू नुस्खों को जरूर आजमाएं
डैंड्रफ को कंट्रोल करने में नीम बहुत असरदार है. ताजी नीम की पत्तियों को पानी में उबालें और पानी को ठंडा होने दें, फिर इसे...
Published : October 30, 2026 at 7:42 PM IST
चाहे आपके बाल कितने भी सुंदर क्यों न हों, डैंड्रफ उनकी खूबसूरती को कम कर सकता है. कपड़ों पर सफेद पपड़ी का गिरना, सिर में खुजली होना और बार-बार सिर खुजलाने का मन करना, ये सब काफी परेशान करने वाली बातें हो सकती है. आजकल, बदलते मौसम, प्रदूषण, तनाव और बालों को ठीक से न धोने जैसी वजहों से बहुत से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं. सिर की त्वचा का रूखापन या फंगल इन्फेक्शन भी डैंड्रफ का कारण बन सकता है.
क्या आप बाजार में मिलने वाले हर एंटी-डैंड्रफ शैम्पू को आजमाकर थक गए हैं? तो अच्छी खबर यह है कि आप अपनी रसोई में मौजूद नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके बिना किसी साइड इफेक्ट के आसानी से डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं. आइए, इस खबर में कुछ बेहतरीन घरेलू उपायों के बारे में जानते हैं, जो डैंड्रफ को कम करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं...
- टी ट्री ऑयल - टी ट्री ऑयल से मालिश करने से डैंड्रफ को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. टी ट्री ऑयल में बेहतरीन एंटीमाइक्रोबियल और एंटीफंगल गुण होते हैं. थोड़े से नारियल या जैतून के तेल में 4-5 बूंद टी ट्री ऑयल मिलाएं और इसे अपने स्कैल्प पर लगाएं। 10 मिनट तक हल्के हाथों से मालिश करें और फिर आधे घंटे बाद किसी माइल्ड शैम्पू से बाल धो लें। ऐसा नियमित रूप से करने से आपको डैंड्रफ से छुटकारा मिल जाएगा.
- नीम का उपाय- आयुर्वेद में, नीम के पेड़ को औषधीय गुणों का खजाना माना जाता है. डैंड्रफ को कंट्रोल करने में नीम बहुत असरदार है. ताजी नीम की पत्तियों को पानी में उबालें और पानी को ठंडा होने दें. नहाते समय, अपने स्कैल्प को धोने के लिए इस नीम वाले पानी का इस्तेमाल करें. इसके अलावा, आप नीम की पत्तियों को पीसकर पेस्ट बना सकते हैं और नहाने से पहले इसे अपने स्कैल्प पर लगा सकते हैं. नियमित रूप से ऐसा करने से डैंड्रफ से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी.
- मेथी का पेस्ट- अगर आप डैंड्रफ से परेशान हैं, तो दो बड़े चम्मच मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगोकर रखें. सुबह इन्हें पीसकर एक स्मूद पेस्ट बना लें और इस मिश्रण को अपने स्कैल्प पर लगाएं. आधे घंटे बाद गुनगुने पानी से बाल धो लें. मेथी के दानों में ठंडक देने वाले गुण होते हैं. MDPI द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, ये स्कैल्प की गर्मी को कम करने और डैंड्रफ के कारण होने वाली सूजन को रोकने में मदद करते हैं.
- एप्पल साइडर विनेगर- एक कप पानी में दो बड़े चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाएं. फिर इसे अपने बालों पर लगाएं, फिर दो मिनट बाद सादे पानी से दोबारा धो लें. एप्पल साइडर विनेगर स्कैल्प के pH लेवल को संतुलित करने में मदद करता है और डैंड्रफ पैदा करने वाले यीस्ट और बैक्टीरिया को खत्म करने में असरदार है.
- दही और नींबू के रस का मास्क- दही स्कैल्प के लिए एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र का काम करता है. एक कटोरे में तीन बड़े चम्मच ताजा दही और आधा छोटा चम्मच नींबू का रस मिलाएं. इस मिश्रण को स्कैल्प से लेकर बालों के सिरों तक अच्छी तरह लगाएं और आधे घंटे के लिए छोड़ दें. इसके बाद, किसी माइल्ड शैम्पू से अपने बाल धो लें. दही में मौजूद एंटीफंगल गुण डैंड्रफ पैदा करने वाले बैक्टीरिया को रोकने में मदद करते हैं, जबकि नींबू का रस अतिरिक्त तेल को हटाता है.
- प्याज का रस- प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फर होता है। एक मध्यम आकार के प्याज को पीसकर उसका रस निकाल लें. रुई की मदद से इस रस को अपने स्कैल्प पर लगाएं और 10 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद, अच्छी खुशबू वाले शैम्पू से अपने बाल धो लें. IJPRA के अनुसार, प्याज के रस में मौजूद सल्फर बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और डैंड्रफ कम करने में असरदार है. यह फंगल इन्फेक्शन से भी सुरक्षा प्रदान करता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सुझाव सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)