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क्या इस बदलते मौसम में आपको भी हो रही है डैंड्रफ की समस्या? अगर हां, तो इन 6 आसान घरेलू नुस्खों को जरूर आजमाएं

क्या इस बदलते मौसम में आपको भी हो रही है डैंड्रफ की समस्या? ( GETTY IMAGES )

चाहे आपके बाल कितने भी सुंदर क्यों न हों, डैंड्रफ उनकी खूबसूरती को कम कर सकता है. कपड़ों पर सफेद पपड़ी का गिरना, सिर में खुजली होना और बार-बार सिर खुजलाने का मन करना, ये सब काफी परेशान करने वाली बातें हो सकती है. आजकल, बदलते मौसम, प्रदूषण, तनाव और बालों को ठीक से न धोने जैसी वजहों से बहुत से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं. सिर की त्वचा का रूखापन या फंगल इन्फेक्शन भी डैंड्रफ का कारण बन सकता है.

क्या आप बाजार में मिलने वाले हर एंटी-डैंड्रफ शैम्पू को आजमाकर थक गए हैं? तो अच्छी खबर यह है कि आप अपनी रसोई में मौजूद नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके बिना किसी साइड इफेक्ट के आसानी से डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं. आइए, इस खबर में कुछ बेहतरीन घरेलू उपायों के बारे में जानते हैं, जो डैंड्रफ को कम करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं...