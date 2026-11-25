क्या आपकी बालकनी या छत पर रखे पौधे सूख रहे हैं? तो उन्हें फिर से हरा-भरा बनाने के लिए इन सुझावों को अपनाएं
एक्सपर्ट्स का मानना है कि पौधों के ठीक से न उगने या बढ़ने का मुख्य कारण मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है. उनका सुझाव है...
Published : November 25, 2026 at 7:49 PM IST
शहरों में अपार्टमेंट में रहना काफी आम हो गया है. जगह की कमी के कारण, बालकनी या छत पर पौधे उगाना, जिसे अक्सर टेरेस गार्डनिंग कहा जाता है, अपार्टमेंट में रहने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन गया है. सीमित जगह में भी शहरी माहौल में हरियाली बनाए रखने का यह एक असरदार तरीका है. ग्रो बैग, गमलों और वर्टिकल स्टैंड का इस्तेमाल करके, आप आसानी से फूल, सब्जियां और छोटे फल देने वाले पौधे उगा सकते हैं.
ये छोटे बगीचे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए वरदान साबित हो सकते हैं. हालांकि, अगर पौधे लगाने के कुछ समय बाद फूल, सब्जियां या फल नहीं आते हैं, तो लोग अक्सर निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं. ऐसे मामलों में, एक्सपर्ट्स का मानना है कि पौधों के ठीक से न उगने या बढ़ने का मुख्य कारण मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है. उनका सुझाव है कि कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप अपने पौधों को मजबूत बना सकते हैं. अपने छोटे बगीचे में पौधों को मजबूत बनाने और फूलों, फलों या सब्जियों के जल्दी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, आप मिट्टी के न्यूट्रिशन और देखभाल से जुड़े इन जरूरी टिप्स को अपना सकते हैं. ये रहे आपके लिए वे टिप्स...
इन सुझावों का जरूर करें पालन
- केले के छिलके: कई लोग अपनी बालकनी या छत पर कैमोमाइल, गुलाब और गेंदे जैसे फूल उगाते हैं. इन पौधों में खूब फूल आएं, इसके लिए मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम होना चाहिए. केले के छिलके (जिन्हें हम अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं) पोटेशियम से भरपूर होते हैं. आप इनका पेस्ट बनाकर पौधों के आस-पास की मिट्टी में मिला सकते हैं. इससे फूल वाले पौधों को अच्छी तरह पनपने में मदद मिलेगी.
- कॉफी बीन्स: इस्तेमाल की गई कॉफी बीन्स में फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन और तांबा (कॉपर) जैसे खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं. ये खनिज मिट्टी में पानी को रोके रखने की क्षमता बढ़ाते हैं और मिट्टी में हवा के संचार (एरेशन) को बेहतर बनाते हैं.
- अंडे के छिलके: इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो टमाटर और मिर्च जैसे पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है. आप उस पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें अंडे उबाले गए थे, इसे आप अपने पौधों में डाल सकते हैं.
- लकड़ी की राख: लकड़ी की राख में पोटेशियम और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं. यह मिट्टी की क्षारीयता (एल्कलाइनिटी) को बढ़ाती है.
- नारियल के छिलके: मौसम बदलने की वजह से मिट्टी कभी-कभी जल्दी सूख सकती है. ऐसा होने से रोकने और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनाए रखने के लिए, आप पौधे के चारों ओर नारियल के छिलकों की एक परत बिछा सकते हैं. इससे खरपतवार (अवांछित पौधे) को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है.
- पेंसिल की छीलन: पेंसिलें आमतौर पर देवदार (सीडर) की लकड़ी से बनी होती हैं. कहा जाता है कि पौधे के आसपास की मिट्टी में इन छीलन को बिखेरने से कीड़े-मकोड़ों को दूर रखने में मदद मिलती है.
- चावल धोने का पानी: कई लोग चावल धोने के बाद बचे पानी को, या चावल पकाते समय निकलने वाले स्टार्चयुक्त पानी (मांड) को फेंक देते हैं. लेकिन, इनमें कार्बोहाइड्रेट, फायदेमंद बैक्टीरिया और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो पौधों की अच्छी बढ़त के लिए जरूरी हैं. इसलिए, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इस पानी को अपने पौधों के आसपास की मिट्टी में डाल देना चाहिए.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)