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क्या आपकी बालकनी या छत पर रखे पौधे सूख रहे हैं? तो उन्हें फिर से हरा-भरा बनाने के लिए इन सुझावों को अपनाएं

क्या आपकी बालकनी या छत पर रखे पौधे सूख रहे हैं? ( ETV Bharat )

शहरों में अपार्टमेंट में रहना काफी आम हो गया है. जगह की कमी के कारण, बालकनी या छत पर पौधे उगाना, जिसे अक्सर टेरेस गार्डनिंग कहा जाता है, अपार्टमेंट में रहने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन गया है. सीमित जगह में भी शहरी माहौल में हरियाली बनाए रखने का यह एक असरदार तरीका है. ग्रो बैग, गमलों और वर्टिकल स्टैंड का इस्तेमाल करके, आप आसानी से फूल, सब्जियां और छोटे फल देने वाले पौधे उगा सकते हैं.