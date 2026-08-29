क्या घर में चूहों ने मचा रखा है आतंक? तो इन आसान तरीकों से पाएं छुटकारा
क्या चूहों ने आपके घर में डेरा डाल लिया है? क्या आपने उन्हें भगाने के लिए ट्रैप से लेकर पेस्टिसाइड्स तक सब कुछ आजमा लिया...
Published : August 29, 2026 at 7:28 PM IST
अगर आपके घर में एक भी चूहा घुस जाए, तो वह तेजी से अपनी संख्या बढ़ाकर एक बड़ी कॉलोनी बना सकता है और भारी नुकसान पहुंचा सकता है. इधर-उधर भागने से लेकर बिल खोदने, सामान खराब करने और कपड़े व बोरियां कुतरने तक, वे कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं. लोग उनसे छुटकारा पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं (जैसे जाल लगाना, चारा डालना, ग्लू बोर्ड और जहर का इस्तेमाल करना) लेकिन अक्सर उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिलती है.
चूहे आम तौर पर घरों में इसलिए घुसते हैं क्योंकि उन्हें वहां खाना, पानी, गर्मी और रहने की जगह मिल जाती है. वे बहुत छोटी-छोटी जगहों से भी आसानी से अंदर घुसने में माहिर होते हैं. इस खबर में, चूहों को घर से छुटकारा पाने के लिए इन छह आसान और असरदार तरीकों के बारे में जानें...
पुदीने का तेल: पिपरमिंट ऑयल या पुदीने के तेल की खुशबू इंसानों को तो ताजगी देती है, लेकिन चूहों को परेशान करती है. इसलिए, चूहों को घर से भगाने के लिए कपड़े के एक छोटे से टुकड़े पर थोड़ा पिपरमिंट ऑयल छिड़कें और उसे उन जगहों पर रखें जहां-जहां चूहे घूमते हैं. हर दो-तीन दिन में कपड़ा बदलने से उन्हें दूर रखने में मदद मिलती है. इसके अलावा, लौंग और काली मिर्च को पीसकर उस मिश्रण को चूहों के आने-जाने वाली जगहों पर छिड़कने से उनकी तेज गंध के कारण वे भाग जाते हैं.
इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पेस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में 2012 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि पुदीने का तेल घरों से चूहों को भगाने में प्रभावी है. इस शोध का नेतृत्व मिस्र के काहिरा स्थित ऐन शम्स विश्वविद्यालय में कीट नियंत्रण और कृषि जीव विज्ञान के प्रोफेसर डॉ. एमएस अब्देल-रहमान ने किया था.
- बेकिंग सोडा: विशेषज्ञों का कहना है कि खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला बेकिंग सोडा चूहों को भगा सकता है. इसके लिए, सबसे पहले एक कप मैदा लें, उसमें पुदीने का तेल और बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिला लें. फिर इस मैदे की छोटी-छोटी गोलियां बनाकर घर के उन हिस्सों में रख दें जहां से चूहे आते हैं, तो उपाय यह कारगर साबित होगा.
- नेफथलीन की गोलियां: कहा जाता है कि चूहों को इनकी गंध पसंद नहीं आती है. इसलिए, अगर आप इन्हें सीधे उस जगह पर रख दें जहां चूहे घूमते हैं, तो वे भाग जाएंगे.
- आक (मदार) के पत्ते: कहा जाता है कि आक के पत्ते चूहों को घर से दूर रखने में मदद करते हैं. इनका इस्तेमाल करने के लिए, बस उन जगहों पर पत्ते रख दें जहां चूहे घूमते हैं. कहते हैं कि चूहे इसकी गंध बर्दाश्त नहीं कर पाते और घर से भाग जाते हैं. हालांकि, पत्ते तोड़ते समय सावधानी बरतें ताकि उनसे निकलने वाला दूध आपकी त्वचा या आंखों के संपर्क में न आए.
- आलू का चूरा: चूहों को भगाने के लिए आलू के चूरे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इस चूरे को घर के उन कोनों और जगहों पर छिड़कें जहां चूहे अक्सर आते-जाते हैं. चूहों को आकर्षित करने के लिए आप चूरे में थोड़ी सी कृत्रिम मिठास भी मिला सकते हैं. जो चूहे इस चूहे को खाएंगे, वे पानी पीने के लिए बाहर निकलेंगे और प्यास से मर जाएंगे.
- लहसुन: चूहों को लहसुन की गंध से डर लगता है. इसलिए, कटे हुए लहसुन को पानी में मिला लें. इस लहसुन के पानी को एक बोतल में भरकर उन कोनों में छिड़कें जहां चूहे आते हैं. कहा जाता है कि ऐसा करने से चूहे दूर रहते हैं.