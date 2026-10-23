कोलेजन क्रीम बनाम सप्लीमेंट: दोनों में से कौन अधिक फायदेमंद? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर?
कोलेजन क्रीम और सप्लीमेंट बहुत लोकप्रिय हो गए हैं. क्या ये सच में काम करते हैं, या ये सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रेंड हैं? आइए जानते...
Published : October 23, 2026 at 4:57 PM IST
क्या कोलेजन क्रीम और सप्लीमेंट सच में काम करते हैं, या ये बस एक मार्केटिंग ट्रेंड हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर किसी के मन में आता है. जैसा कि हम जानते हैं, कोलेजन हमारी त्वचा में पाए जाने वाले सबसे प्रचुर प्रोटीनों में से एक है. कोलेजन एक स्पंज की तरह काम करता है. यह फ्लूइड या खून को सोखता है, जिससे घाव भरने, खून बहना रोकने और टिशू को फिर से बनाने में मदद मिलती है. यह स्किन में नमी या पानी की मात्रा बनाए रखता है, जिससे उसे मजबूती, कसाव और लचीलापन मिलता है. जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर में कोलेजन की मात्रा कम होने लगती है, जिससे स्किन पर फाइन लाइन्स और झुर्रियां दिखने लगती हैं.
बाजार में मिलने वाले कोलेजन सप्लीमेंट्स और क्रीम के फायदों को लेकर काफी चर्चा और काफी प्रचार किया जाता है, लेकिन इनके पीछे की वैज्ञानिक सच्चाई क्या है, इसे समझना जरूरी है...
- मुंबई के सैफी अस्पताल में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉ. प्रवीण बनोडकर बताते हैं कि जब आप दुकानों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर्षक पैकेजिंग वाली 'एंटी-एजिंग कोलेजन क्रीम' या सीरम देखते हैं, तो ऐसा लग सकता है कि इन्हें चेहरे पर लगाने से आपकी त्वचा तुरंत जवां दिखने लगेगी.लेकिन, मेडिकल साइंस और डॉक्टर स्पष्ट करते हैं कि यह पूरी तरह से एक मिथक है. असल में, कोलेजन एक बहुत बड़ा और जटिल प्रोटीन है, जो त्वचा की सतह पर एक सुरक्षात्मक परत की तरह काम करता है. इसके अणु (मॉलिक्यूल्स) इतने बड़े होते हैं कि वे त्वचा के रोमछिद्रों से अंदर जाकर गहरी परतों तक नहीं पहुंच सकते.
- संक्षेप में, कोलेजन क्रीम के साथ मुख्य समस्या यह है कि कोलेजन के अणु इतने बड़े होते हैं कि वे त्वचा के अंदर नहीं जा पाते। इसलिए, इन्हें त्वचा की सतह पर लगाने से इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि ये त्वचा की गहरी परतों तक पहुंचेंगे या इनसे कोई वास्तविक फायदा मिलेगा. हालांकि, कुछ कंपनियों ने ऐसी नई तकनीकें विकसित की हैं, जिनकी मदद से उत्पाद त्वचा में गहराई तक जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हर उत्पाद के मामले में नहीं होता है.
- इसलिए, बिना डॉक्टर की पर्ची के मिलने वाली (OTC) कोलेजन क्रीम जरूरी नहीं कि असरदार हों. इसके अलावा, अगर आपको इनसे कुछ फायदा नजर भी आता है, तो भी इन्हें त्वचा के अपने प्राकृतिक कोलेजन का सही विकल्प नहीं माना जाना चाहिए. हालांकि, कुछ अन्य तत्व (जैसे कि रेटिनॉइड्स और विटामिन C) ऐसे हैं, जिनके बारे में मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं कि ये त्वचा में प्राकृतिक कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.
कोलेजन ओरल सप्लीमेंट
दूसरी ओर, ओरल सप्लीमेंट्स अलग होते हैं क्योंकि इनमें मौजूद हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन या कोलेजन पेप्टाइड्स पाचन के दौरान छोटे पेप्टाइड्स में टूट जाते हैं. 8 सप्ताह से अधिक समय तक कोलेजन सप्लीमेंट्स लेने से त्वचा पर स्पष्ट रूप से अच्छे प्रभाव दिख सकते हैं. हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि कोलेजन सप्लीमेंट्स कोई 'जादुई गोली' नहीं हैं. ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोक या उलट नहीं सकते, और न ही कोशिकाओं की उम्र बढ़ा सकते हैं..
कोलेजन केवल एक मार्केटिंग हथकंडा नहीं है. इसमें ऐसे पेप्टाइड्स और प्रोटीन होते हैं जो त्वचा के लिए फायदेमंद हैं. ये त्वचा को चिकना बनाने में मदद करते हैं और आपकी त्वचा के लिए चल रहे अन्य उपचारों (स्किन ट्रीटमेंट्स) की प्रभावशीलता को भी बढ़ा सकते हैं. इसलिए, सिर्फ 'कोलेजन' शब्द से प्रभावित न हों, पूरी जानकारी के लिए अपने त्वचा विशेषज्ञ (डर्मेटोलॉजिस्ट) से सलाह लें और अपनी त्वचा की देखभाल के लिए एक सही स्किनकेयर रूटीन अपनाएं.