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कोलेजन क्रीम बनाम सप्लीमेंट: दोनों में से कौन अधिक फायदेमंद? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर?

कोलेजन क्रीम बनाम सप्लीमेंट: दोनों में से कौन अधिक फायदेमंद? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर? ( GETTY IMAGES )

क्या कोलेजन क्रीम और सप्लीमेंट सच में काम करते हैं, या ये बस एक मार्केटिंग ट्रेंड हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर किसी के मन में आता है. जैसा कि हम जानते हैं, कोलेजन हमारी त्वचा में पाए जाने वाले सबसे प्रचुर प्रोटीनों में से एक है. कोलेजन एक स्पंज की तरह काम करता है. यह फ्लूइड या खून को सोखता है, जिससे घाव भरने, खून बहना रोकने और टिशू को फिर से बनाने में मदद मिलती है. यह स्किन में नमी या पानी की मात्रा बनाए रखता है, जिससे उसे मजबूती, कसाव और लचीलापन मिलता है. जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर में कोलेजन की मात्रा कम होने लगती है, जिससे स्किन पर फाइन लाइन्स और झुर्रियां दिखने लगती हैं.

बाजार में मिलने वाले कोलेजन सप्लीमेंट्स और क्रीम के फायदों को लेकर काफी चर्चा और काफी प्रचार किया जाता है, लेकिन इनके पीछे की वैज्ञानिक सच्चाई क्या है, इसे समझना जरूरी है...