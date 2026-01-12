ETV Bharat / lifestyle

इस तरह रोजाना चेहरे पर नारियल का दूध लगाने से चेहरे की झाइयां, दाग-धब्बे जड़ से हो सकते हैं खत्म- रिसर्च

चाहे खाया जाए या ऊपर से लगाया जाए, नारियल दोनों तरह से शरीर के लिए फायदेमंद है. लोग अपनी सेहत बनाए रखने के लिए नारियल पानी से लेकर नारियल तेल तक, हर तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि नारियल पानी और नारियल तेल की तरह नारियल का दूध भी फायदेमंद होता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि रोजाना चेहरे पर नारियल के दूध की कुछ बूंदें लगाने से आपको बेदाग और चमकदार त्वचा मिल सकती है. नारियल का दूध त्वचा के लिए एक जादुई उपाय साबित हो सकता है. खाना पकाने में इस्तेमाल के अलावा, नारियल का दूध इनदिनों स्किनकेयर में भी अपनी जगह बना रहा है, इसके इस्तेमाल से स्किन के काले धब्बे कम होते हैं और त्वचा चमकदार और साफ दिखती है.

2020 में पब्लिश हुए एक कॉन्फ्रेंस रिसर्च पेपर, जिसका टाइटल था "चेहरे की स्किन के हाइपरपिग्मेंटेशन को कम करने के लिए कॉस्मेटिक इंग्रीडिएंट के तौर पर नारियल का दूध," ने बताया कि नारियल के दूध में चेहरे के हाइपरपिग्मेंटेशन को कम करने की क्षमता होती है. इसमें बताया गया कि नारियल के दूध में मौजूद नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और लॉरिक एसिड मेलेनिन प्रोडक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं, जो डार्क स्पॉट्स के लिए जिम्मेदार पिगमेंट है. नारियल का दूध कोमल पोषण, हाइड्रेशन और आराम देने वाले फायदे देता है, जिससे यह उन लोगों के लिए एक अच्छा नेचुरल ऑप्शन बन जाता है जो केमिकल ट्रीटमेंट के बिना सुरक्षित और असरदार तरीके से अपनी स्किन टोन को बेहतर बनाना चाहते हैं.

स्किन के लिए नारियल के दूध के फायदे

नारियल का दूध विटामिन C और E, फैटी एसिड और मिनरल्स जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो हेल्दी त्वचा के लिए जरूरी हैं. ये तत्व त्वचा को हाइड्रेट करते हैं, सूजन कम करते हैं, और फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, जिससे समय से पहले बुढ़ापा और त्वचा का रंग असमान हो सकता है. लॉरिक एसिड में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो मुंहासे रोकने में मदद करते हैं, जबकि एंटीऑक्सीडेंट समय के साथ काले धब्बे हल्के करने में मदद करते हैं. रेगुलर इस्तेमाल से स्किन का टेक्सचर बेहतर होता है और नेचुरल चमक आती है.