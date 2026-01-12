ETV Bharat / lifestyle

इस तरह रोजाना चेहरे पर नारियल का दूध लगाने से चेहरे की झाइयां, दाग-धब्बे जड़ से हो सकते हैं खत्म- रिसर्च

आपने नारियल तेल के फायदों के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नारियल का दूध आपके लिए कितना फायदेमंद है?

Applying coconut milk to your face daily makes your skin clean and radiant.
इस तरह रोजाना चेहरे पर नारियल का दूध लगाने से चेहरे की झाइयां, दाग-धब्बे जड़ से हो सकते हैं खत्म- रिसर्च (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 12, 2026 at 3:14 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

चाहे खाया जाए या ऊपर से लगाया जाए, नारियल दोनों तरह से शरीर के लिए फायदेमंद है. लोग अपनी सेहत बनाए रखने के लिए नारियल पानी से लेकर नारियल तेल तक, हर तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि नारियल पानी और नारियल तेल की तरह नारियल का दूध भी फायदेमंद होता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि रोजाना चेहरे पर नारियल के दूध की कुछ बूंदें लगाने से आपको बेदाग और चमकदार त्वचा मिल सकती है. नारियल का दूध त्वचा के लिए एक जादुई उपाय साबित हो सकता है. खाना पकाने में इस्तेमाल के अलावा, नारियल का दूध इनदिनों स्किनकेयर में भी अपनी जगह बना रहा है, इसके इस्तेमाल से स्किन के काले धब्बे कम होते हैं और त्वचा चमकदार और साफ दिखती है.

2020 में पब्लिश हुए एक कॉन्फ्रेंस रिसर्च पेपर, जिसका टाइटल था "चेहरे की स्किन के हाइपरपिग्मेंटेशन को कम करने के लिए कॉस्मेटिक इंग्रीडिएंट के तौर पर नारियल का दूध," ने बताया कि नारियल के दूध में चेहरे के हाइपरपिग्मेंटेशन को कम करने की क्षमता होती है. इसमें बताया गया कि नारियल के दूध में मौजूद नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और लॉरिक एसिड मेलेनिन प्रोडक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं, जो डार्क स्पॉट्स के लिए जिम्मेदार पिगमेंट है. नारियल का दूध कोमल पोषण, हाइड्रेशन और आराम देने वाले फायदे देता है, जिससे यह उन लोगों के लिए एक अच्छा नेचुरल ऑप्शन बन जाता है जो केमिकल ट्रीटमेंट के बिना सुरक्षित और असरदार तरीके से अपनी स्किन टोन को बेहतर बनाना चाहते हैं.

स्किन के लिए नारियल के दूध के फायदे
नारियल का दूध विटामिन C और E, फैटी एसिड और मिनरल्स जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो हेल्दी त्वचा के लिए जरूरी हैं. ये तत्व त्वचा को हाइड्रेट करते हैं, सूजन कम करते हैं, और फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, जिससे समय से पहले बुढ़ापा और त्वचा का रंग असमान हो सकता है. लॉरिक एसिड में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो मुंहासे रोकने में मदद करते हैं, जबकि एंटीऑक्सीडेंट समय के साथ काले धब्बे हल्के करने में मदद करते हैं. रेगुलर इस्तेमाल से स्किन का टेक्सचर बेहतर होता है और नेचुरल चमक आती है.

यह सनबर्न को भी कम कर सकता है, जलन को कम कर सकता है और लंबे समय तक नमी बनाए रखने के लिए त्वचा के प्राकृतिक अवरोधक कार्य को सहारा दे सकता है.

नारियल के दूध का इस्तेमाल करने के लिए यहां दिए गए कुछ टिप्स को फॉलो करें

  • ज्यादा से ज्यादा फायदों के लिए, नारियल के दूध का मास्क हफ्ते में 2-3 बार लगाएं और दिन में हमेशा सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें. UV किरणों के संपर्क में आने से काले धब्बे और खराब हो सकते हैं, इसलिए धूप से बचाव बहुत जरूरी है. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. सब्र रखना जरूरी है, क्योंकि नेचुरल तरीके धीरे-धीरे काम करते हैं लेकिन बिना किसी जलन के लंबे समय तक चलने वाले नतीजे देते हैं.
  • नारियल का दूध स्किनकेयर के लिए एक सुरक्षित ऑप्शन है. यह केमिकल वाली क्रीम का एक हल्का और नेचुरल विकल्प है. यह ज्यादातर स्किन टाइप के लिए सही है और नमी और इलास्टिसिटी को बेहतर बनाते हुए हल्का एक्सफोलिएशन करता है. जो लोग केमिकल-फ्री स्किनकेयर चाहते हैं, उनके लिए नारियल का दूध एक सस्ता, असरदार और मल्टीपर्पस चीज़ है जो स्किन की ओवरऑल हेल्थ को बनाए रखते हुए काले धब्बे कम करता है.
  • अपने स्किनकेयर रूटीन में नारियल के दूध को शामिल करना काले धब्बे कम करने और रंगत को निखारने का एक सुरक्षित और नेचुरल तरीका हो सकता है. साइंटिफिक सबूतों के आधार पर, यह स्किन को हाइड्रेशन, पोषण और एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा देता है, जिससे स्किन मुलायम और चमकदार बनती है. रेगुलर इस्तेमाल और धूप से बचाव के साथ, यह धीरे-धीरे लेकिन साफ तौर पर सुधार सुनिश्चित करता है. नारियल का दूध सिर्फ किचन में इस्तेमाल होने वाली आम चीज नहीं है, यह हेल्दी और चमकदार स्किन के लिए एक नेचुरल ब्यूटी एड भी है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

ये भी पढ़ें-

चावल को पकाने से पहले कितनी बार धोना चाहिए, और उसे कितने मिनट तक भिगोकर रखना चाहिए?

किसी को आ रहा है हार्ट अटैक तो जानिए सबसे पहले क्या करें? जानें कैसे बचाई जा सकती हैं जान

प्रीति जिंटा 50 साल की उम्र में भी हैं बेहद फिट, जानिए उनकी खूबसूरती का राज

स्टाइलिश और फैशनेबल दिखने के इन फैशन रूल्स को जरूर करें फॉलो, जो भी इसे देखेगा, करेगा तारीफ

भिगोए हुए अखरोट या बादाम: हार्ट हेल्थ के लिए कौन सा बेहतर है? जानें यहां

रेड मीट, मटन, या चिकन? डायबिटीज मरीजों के लिए किस तरह का मीट फायदेमंद होता है? डॉक्टर से जानें

TAGGED:

APPLYING COCONUT MILK TO YOUR FACE
THIS COCONUT MILK MASK
BENEFITS OF COCONUT MILK FOR SKIN
नारियल का दूध लगाने के फायदे
BENEFITS OF COCONUT MILK FOR SKIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.