ETV Bharat / lifestyle

सर्दियों में रूखे, बेजान बालों और त्वचा पर लगाएं बादाम का तेल, फायदे देखकर हैरान रह जाएंगे आप

सर्दियों की शुरुआत होते ही आपका चेहरा और बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं. इस मौसम में अधिकांश लोगों को यह समस्या होती है. लेकिन बादाम का तेल इन समस्याओं से राहत दिला सकता है. जी हां, बादाम का तेल सेहत और सुंदरता के लिए बेहद फायदेमंद है. विशेषज्ञों का कहना है कि बादाम के तेल में कई बेहतरीन गुण होते हैं जो सुंदरता के लिए फायदेमंद होते हैं. इसके पोषक तत्व और विटामिन त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करने में कारगर माने जाते हैं. बादाम का तेल विटामिन ए, डी और ई के साथ-साथ के, जिंक, ओमेगा-3 फैटी एसिड और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है. आइए बादाम के तेल के फायदों के बारे में जानें...

बालों के लिए बादाम तेल

एनवायरमेंट पॉल्यूशन इन दिनों बालों की कई समस्याओं का कारण बन रहा है. बहुत से लोग रूखेपन और दोमुंहे बालों से जूझते हैं. सर्दियों के मौसम में यह समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है. विशेषज्ञों का कहना है कि बादाम, अरंडी और जैतून के तेल को बराबर मात्रा में मिलाकर बालों की मालिश करने से यह समस्या काफी हद तक कम हो सकती है. हफ्ते में कम से कम दो बार ऐसा करने से बाल हेल्दी और घने बने रहेंगे. नहाने से पहले शरीर पर बादाम के तेल से अच्छी तरह मालिश करने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि इसके पोषक तत्व त्वचा को नमी प्रदान करते हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन के अनुसार, बादाम के तेल में मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अच्छी मात्रा होती है, जो बालों को यूवी रेडिएशन से बचाता है.

सर्दियों में रूखे, बेजान बालों और त्वचा पर लगाएं बादाम का तेल, फायदे देखकर हैरान रह जाएंगे आप (GETTY IMAGES)

यूरोप पीएमसी द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि बादाम के तेल में एमोलिएंट और स्क्लेरोसेंट गुण होते हैं, जो त्वचा को मुलायम बनाते हैं और त्वचा की रंगत निखारने में अहम भूमिका निभाते हैं. इसमें यह भी पाया गया कि बादाम के तेल का इस्तेमाल सोरायसिस और एक्जिमा जैसी ड्राई स्किन की समस्याओं के इलाज में भी किया जाता है. बादाम का तेल सर्जरी के बाद के निशानों को कम करने में भी फायदेमंद है.