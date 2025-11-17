ETV Bharat / lifestyle

सर्दियों में रूखे, बेजान बालों और त्वचा पर लगाएं बादाम का तेल, फायदे देखकर हैरान रह जाएंगे आप

बादाम का तेल न केवल चेहरे पर चमक लाता है बल्कि चेहरे पर मौजूद फाइन लाइन्स और झुर्रियों को भी कम करता है, जानिए कैसे...

Applying almond oil in the winter is very beneficial. Learn about the benefits of applying almond oil.
सर्दियों में रूखे, बेजान बालों और त्वचा पर लगाएं बादाम का तेल, फायदे देखकर हैरान रह जाएंगे आप (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 17, 2025 at 3:28 PM IST

सर्दियों की शुरुआत होते ही आपका चेहरा और बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं. इस मौसम में अधिकांश लोगों को यह समस्या होती है. लेकिन बादाम का तेल इन समस्याओं से राहत दिला सकता है. जी हां, बादाम का तेल सेहत और सुंदरता के लिए बेहद फायदेमंद है. विशेषज्ञों का कहना है कि बादाम के तेल में कई बेहतरीन गुण होते हैं जो सुंदरता के लिए फायदेमंद होते हैं. इसके पोषक तत्व और विटामिन त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करने में कारगर माने जाते हैं. बादाम का तेल विटामिन ए, डी और ई के साथ-साथ के, जिंक, ओमेगा-3 फैटी एसिड और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है. आइए बादाम के तेल के फायदों के बारे में जानें...

बालों के लिए बादाम तेल
एनवायरमेंट पॉल्यूशन इन दिनों बालों की कई समस्याओं का कारण बन रहा है. बहुत से लोग रूखेपन और दोमुंहे बालों से जूझते हैं. सर्दियों के मौसम में यह समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है. विशेषज्ञों का कहना है कि बादाम, अरंडी और जैतून के तेल को बराबर मात्रा में मिलाकर बालों की मालिश करने से यह समस्या काफी हद तक कम हो सकती है. हफ्ते में कम से कम दो बार ऐसा करने से बाल हेल्दी और घने बने रहेंगे. नहाने से पहले शरीर पर बादाम के तेल से अच्छी तरह मालिश करने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि इसके पोषक तत्व त्वचा को नमी प्रदान करते हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन के अनुसार, बादाम के तेल में मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अच्छी मात्रा होती है, जो बालों को यूवी रेडिएशन से बचाता है.

यूरोप पीएमसी द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि बादाम के तेल में एमोलिएंट और स्क्लेरोसेंट गुण होते हैं, जो त्वचा को मुलायम बनाते हैं और त्वचा की रंगत निखारने में अहम भूमिका निभाते हैं. इसमें यह भी पाया गया कि बादाम के तेल का इस्तेमाल सोरायसिस और एक्जिमा जैसी ड्राई स्किन की समस्याओं के इलाज में भी किया जाता है. बादाम का तेल सर्जरी के बाद के निशानों को कम करने में भी फायदेमंद है.

ड्राई स्किन के लिए फायदेमंद
हवा में मौजूद धूल और गंदगी स्किन के लिए हानिकारक होती है, जिससे वह बेजान हो जाती है. इसलिए कहा जाता है कि दो बादामों को अच्छी तरह पीसकर दो चम्मच बादाम के तेल में मिलाकर एक चिकना पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को त्वचा पर लगाएं. इससे डेड स्किन सेल्स हट जाएंगी और त्वचा में निखार आएगा. यह भी कहा जाता है कि अगर आप इस तेल को रूखी और खुरदरी त्वचा के साथ-साथ फटी एड़ियों पर भी लगाएं और अच्छी तरह मालिश करें, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे.

डार्क सर्कल्स
कम पानी पीने और पर्याप्त नींद न लेने से आंखों के नीचे काले घेरे हो सकते हैं. जो लोग इस समस्या से पीड़ित हैं, उन्हें रात को सोने से पहले आंखों के नीचे बादाम के तेल की कुछ बूंदें लगाकर कुछ देर तक हल्के हाथों से मालिश करनी चाहिए. ऐसा कहा जाता है कि इससे आंखों के नीचे के काले घेरे कम होते हैं.

एंटी-एजिंग
कुछ लोगों के चेहरे पर कम उम्र में ही झुर्रियां और रेखाएं पड़ जाती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि बादाम का तेल ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद हैं. इसमें मौजूद पोषक तत्व एंटी-एजिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं. यूरोप पीएमसी के एक अध्ययन में पाया गया कि बादाम के तेल के नियमित इस्तेमाल से बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं.. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से सलाह करना हमेशा बेहतर होता है.)

