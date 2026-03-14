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LPG गैस की बढ़ती मांग के बीच, देशभर में इंडक्शन चूल्हे की जबरदस्त बढ़ी डिमांड, लेकिन क्या सेहत के लिए अच्छा है?

LPG गैस की बढ़ती मांग के बीच, देशभर में इंडक्शन चूल्हे की जबरदस्त बढ़ी डिमांड, लेकिन क्या सेहत के लिए अच्छा है? ( GETTY IMAGES )

गैस सिलेंडर की सप्लाई में रुकावट के डर से लोग खरीद रहे हैं इंडक्शन कुकर वैसे तो, सरकार ने देश की जनता को यह भरोसा दिलाया है कि अभी कुकिंग गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन बाजार की चिंताओं ने ग्राहकों के व्यवहार को बदल दिया है. शहरों में रहने वाले लोग (जो आम तौर पर पूरी तरह से गैस सिलेंडरों पर निर्भर रहते थे) अब LPG सिलेंडरों के ऑप्शन के तौर पर तेजी से बिजली से चलने वाले कुकिंग इक्विपमेंट (जैसे इंडक्शन कुकर) खरीद रहे हैं. लोग इन उपकरणों को इसलिए जमा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर गैस की सप्लाई अचानक बंद हो गई, तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. आज के समय में आलम यह है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ग्राहकों से भरे हुए हैं, और कई बड़े ब्रांडों के प्रोडक्ट तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ' आउट ऑफ स्टॉक' भी हो गए हैं.

LPG गैस की बढ़ती मांग के बीच, देशभर में इंडक्शन चूल्हे की जबरदस्त बढ़ी डिमांड, लेकिन क्या सेहत के लिए अच्छा है? (GETTY IMAGES)

कई मॉडल रिटेल स्टोर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तेजी से बिक रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए (गैस की संभावित कमी की चिंताओं के बीच) आगे पढ़ें और जानें कि ये तेजी से बिकने वाले आधुनिक उपकरण (जैसे इंडक्शन कुकटॉप) पारंपरिक गैस स्टोव की तुलना में आपके स्वास्थ्य के लिए कितने फायदेमंद हैं. इसके अलावा, यह भी जानें कि खाना पकाने के ईंधन का इस्तेमाल किफायती तरीके से कैसे किया जाए...

पश्चिम एशिया में चल रही युद्ध जैसी स्थिति के कारण, भारत में कच्चे तेल और कुकिंग गैस की आपूर्ति बाधित हो गई है. इसके परिणामस्वरूप, पूरे भारत में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की भारी कमी हो गई है. नतीजतन, रेस्टोरेंट और खाने-पीने की जगहों को गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और कुछ जगहों को तो बंद भी करना पड़ा है. इस आशंका से कि यह कमी घरेलू गैस सिलेंडरों तक भी फैल सकती है, लोग वैकल्पिक समाधान ढूंढ रहे हैं और इलेक्ट्रिक स्टोव की ओर रुख कर रहे हैं. खास तौर पर, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में, इंडक्शन स्टोव, एयर फ्रायर और इलेक्ट्रिक कुकर की बिक्री में कई गुना बढ़ोतरी हुई है.

इंडक्शन और इलेक्ट्रिक स्टोव के हेल्थ बेनिफिट्स: विशेषज्ञों का कहना है कि इंडक्शन कुकटॉप, पारंपरिक गैस स्टोव की तुलना में नेचुरल रूप से ज्यादा सुरक्षित, साफ और सेहतमंद हो सकते हैं. ये बर्तनों को सीधे गर्म करते हैं, जिससे गर्मी का नुकसान कम होता है और घर के अंदर जहरीली गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है. जो श्वसन संबंधी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है. गैस स्टोव की तरह इनमें खुली आग नहीं निकलती, इसलिए आग लगने का खतरा काफी कम हो जाता है. इंडक्शन स्टोव के लिए लोहे या स्टील जैसे विशेष प्रकार के बर्तनों का उपयोग आवश्यक होता है. सही तरीके से उपयोग करने पर, ये गैस स्टोव की दक्षता के बराबर एक उत्कृष्ट विकल्प साबित होते हैं.

LPG गैस की बढ़ती मांग के बीच, देशभर में इंडक्शन चूल्हे की जबरदस्त बढ़ी डिमांड, लेकिन क्या सेहत के लिए अच्छा है? (GETTY IMAGES)

एयर फ्रायर और मॉडर्न किचन इक्विपमेंट का इस्तेमाल: इलेक्ट्रिक स्टोव से आगे बढ़कर, लोग आजकल एयर फ्रायर खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं. इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनमें बिना तेल के खाना पकाया जा सकता है. हालांकि यह स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद तो है, लेकिन इनसे सभी तरह के पारंपरिक भारतीय व्यंजन बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. खासकर, ये सांभर और रसम जैसे तरल पदार्थ वाले व्यंजनों के लिए उपयुक्त नहीं हैं. ये स्नैक्स और ऐपेटाइजर बनाने के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं. इसी तरह, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर न केवल खाना पकाने का समय कम करते हैं बल्कि सब्जियों में मौजूद पोषक तत्वों को भी बनाए रखने में मदद करते हैं.

इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते समय, कुछ व्यावहारिक बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. ये इक्विपमेंट बहुत ज्यादा बिजली खर्च करते हैं. इसलिए, यह पक्का करना बहुत जरूरी है कि आपके घर की बिजली की वायरिंग और कनेक्शन इस लोड को संभालने के लिए काफी हैं या नहीं. इसके अलावा, एक ही आउटलेट से कई इक्विपमेंट को जोड़ने से बचें. विशेषज्ञ बताते हैं कि जहां माइक्रोवेव ओवन खाना दोबारा गर्म करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वहीं यह याद रखना भी जरूरी है कि वे स्टोवटॉप पर बने खाने के स्वाद को पूरी तरह से वैसा ही नहीं बना सकते.

LPG गैस की बढ़ती मांग के बीच, देशभर में इंडक्शन चूल्हे की जबरदस्त बढ़ी डिमांड, लेकिन क्या सेहत के लिए अच्छा है? (GETTY IMAGES)

एनर्जी बचाने के कुछ आसान तरीके क्या हैं?

नए इलेक्ट्रिकल खरीदने के बजाय, आप मौजूदा एनर्जी रिसोर्सेज का किफायती उपयोग करने के लिए कुछ बुनियादी आदतें अपना सकते हैं. मशहूर पोषण विशेषज्ञ नंदिता अय्यर ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर बताया कि कुछ सरल तरीकों को अपनाकर आप ऊर्जा खपत में 30 प्रतिशत तक की बचत कर सकते हैं.

खाना पकाने के लिए जरूरी दाल और अन्य सामग्री को पहले से भिगो दें.

खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर का व्यापक उपयोग.

खाना पकाते समय हमेशा उसे ढ़क कर रखें.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से परामर्श लें.)