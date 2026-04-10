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गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के लिए जरूर पिएं गोंद कतीरे से बना ये 3 खास ड्रिंक, जानिए इसके फायदे

गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के लिए जरूर पिएं गोंद कतीरे से बना ये 3 खास ड्रिंक, जानिए इसके फायदे ( GETTY IMAGES )