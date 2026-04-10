गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के लिए जरूर पिएं गोंद कतीरे से बना ये 3 खास ड्रिंक, जानिए इसके फायदे
गोंद कतीरा आजकल एक बेहद लोकप्रिय खाद्य पदार्थ बन गया है, और सोशल मीडिया पर इसे बड़े पैमाने पर खोजा जा रहा है, खबर में...
Published : April 10, 2026 at 7:57 PM IST
हर भारतीय किचन कई स्वादिष्ट और अनोखी चीजों से भरा होता है जो इसे एक शानदार जगह बनाती हैं, उनमें से एक है गोंद कतीरा. इसे ट्रागाकैंथ गम के नाम से भी जाना जाता है, यह एक तरह का खाने वाला गोंद है जो हमें कई हेल्थ बेनिफिट्स देता है. भले ही आज की पीढ़ी इसके बारे में न जानती हो, लेकिन पुराने जमाने में यह काफी पॉपुलर था. अपनी दादी या दादा से पूछें, और वे आपको बताएंगे कि यह कितना बढ़िया है और आपको इसे अपनी डाइट में क्यों शामिल करना चाहिए, खासकर गर्मियों में.
क्या होता है गोंद कतीरा?
गोंद एक चिपचिपा पदार्थ है जो कई पेड़ों से आता है. यह भारत के उत्तरी इलाके में आसानी से मिल जाता है. गोंद कतीरा को लोकल भाषा में गोंद भी कहा जाता है. आयुर्वेद में इसके कई फायदे हैं. यह गोंद एक तरह का खाने वाला गोंद है. गोंद कतीरा एक ट्रांसपेरेंट ठोस क्रिस्टल जैसा दिखता है जो पानी में घुलने पर जेली जैसा हो जाता है. गोंद कतीरा में कोई खास गंध या स्वाद नहीं होता है. इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें दो गुण होते हैं: यह गर्मियों में शरीर को ठंडा रखता है और सर्दियों में गर्मी देता है
गर्मियों में शरीर को ठंडा रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है. ज्यादा गर्मी और पसीने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है. इससे कमजोरी और थकान होती है. ऐसे में, गोंद कतीरा एक बेहतरीन नेचुरल इलाज है जो शरीर को ठंडा रखता है और कई दूसरे फायदे भी देता है. यह कुछ पेड़ों से मिलने वाला एक नेचुरल गोंद है. इसे खाने से शरीर ठंडा रहता है और गर्मी से जुड़ी दिक्कतों से बचाव होता है. गोंद कतीरा का इस्तेमाल लंबे समय से एक दवा वाले पौधे के तौर पर किया जाता रहा है. शरीर को ठंडा रखने के गुण के कारण, गर्मी के मौसम में इसकी मांग काफी बढ़ जाती है. आज आइए कुछ ऐसी रेसिपी देखते हैं जिन्हें गोंद कतीरा का इस्तेमाल करके घर पर आसानी से बनाया जा सकता है...
गर्म मौसम में आप इन तरीकों से अपनी डाइट में गोंद कतीरा शामिल कर सकते हैं...
- गोंद कतीरा का शरबत
एक कटोरी पानी में एक चम्मच गोंद को 7 से 8 घंटे के लिए भिगो दें. गोंद और पानी का यह मिक्सचर जेली जैसा दिखेगा. इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिलाएं. इस मिक्सचर को दो गिलास ठंडे पानी में मिलाएं. इसमें नींबू का रस, काला नमक और स्वादानुसार शहद या गुड़ डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब पुदीने की पत्तियां डालकर पी लें.
- गोंद कतीरा दही
गोंद का एक टुकड़ा या 1 चम्मच गोंद को 8-10 घंटे पानी में तब तक भिगोएं जब तक वह जेली जैसा न हो जाए. अब दूध गर्म करें और चीनी घोल लें, गुनगुना होने पर छान लें और फ्रिज में जमने के लिए रख दें. ठंडे मीठे दूध में एक चम्मच भीगा हुआ गोंद मिलाएं और सर्व करें. गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए यह सबसे अच्छा ड्रिंक है.
- गोंद कतीरा मिल्कशेक
गोंद कतीरा मिल्कशेक बनाने के लिए, सबसे पहले गोंद कतीरा को 7 से 8 घंटे के लिए भिगो दें. इसके बाद, ठंडे दूध में अपनी पसंद के फल (जैसे केला, चना या पपीता) मिलाएं. इस मिश्रण में तैयार, जेल जैसा गोंद कतीरा डालें, फिर अपनी पसंद के अनुसार शहद और बर्फ के टुकड़े डालें, और इसे मिक्सर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें. आपका पौष्टिक मिल्कशेक अब तैयार है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी गई है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है)