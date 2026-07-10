एल्युमीनियम बनाम स्टेनलेस स्टील: खाना पकाने के लिए कौन सा प्रेशर है कुकर सबसे अच्छा?
एल्युमीनियम और स्टेनलेस स्टील के प्रेशर कुकर भारतीय रसोई में बहुत पसंद किए जाते हैं क्योंकि ये खाना जल्दी पकाते हैं, लेकिन दोनों में कौन...
Published : July 10, 2026 at 7:53 PM IST
प्रेशर कुकर उन कुछ किचन अप्लायंसेज में से एक है जिसका इस्तेमाल कई भारतीय घरों में लगभग हर दिन होता है. चाहे आप काम पर जाने से पहले दाल बना रहे हों, रात के खाने के लिए चावल पका रहे हों या जल्दी बनने वाला वन-पॉट मील तैयार कर रहे हों, अक्सर सबसे पहले यही चीज स्टोव पर चढ़ाई जाती है. भारतीय रसोई में एल्युमीनियम और स्टेनलेस स्टील, दोनों तरह के प्रेशर कुकर लोकप्रिय हैं, लेकिन टिकाऊपन, रखरखाव और सुरक्षा के मामले में इनमें काफी अंतर होता है
हालांकि, नया खरीदते समय, लोग अक्सर यह तय करने में मुश्किल महसूस करते हैं कि एल्युमीनियम या स्टेनलेस स्टील का कुकर बेहतर है. बहुत से लोग एल्युमीनियम पसंद करते हैं क्योंकि यह सस्ता होता है और खाना जल्दी पकता है, वहीं, जब हेल्थ और सेफ्टी की बात आती है, तो एक्सपर्ट एल्युमीनियम के बजाय स्टेनलेस स्टील का कुकर चुनने की सलाह देते हैं. ऐसे में आज जानिए कि दोनों में कौन सा कुकर बेहतर होता है...
एल्युमीनियम बनाम स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर
एल्युमीनियम कुकर आमतौर पर वजन में हल्के और कीमत में सस्ते होते हैं. स्टेनलेस स्टील कुकर महंगे और वजन में भारी होते हैं. भारत में अधिकतर घरों में एल्युमिनियम के कुकर पाए जाते हैं. इसके मुख्य कारण ये हैं...
- कीमत- स्टेनलेस स्टील के कुकरों की तुलना में ये बहुत सस्ते हैं. सीमित बजट वालों के लिए ये पहली पसंद हैं
- तेज खाना पकाना-एल्युमिनियम गर्मी का बहुत अच्छा कंडक्टर है. इससे कुकर जल्दी गर्म होता है और अंदर तेजी से स्टीम प्रेशर बनता है. इसलिए, सुबह जल्दी में खाना बनाने वालों का समय बचता है.
- रिएक्टिविटी- एल्युमीनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है. एसिडिक खाने (जैसे टमाटर, इमली, या नींबू) को रेगुलर पकाने से खाने में मेटल मिल सकता है और उसका स्वाद खराब हो सकता है.
क्या समस्याएं हैं?
एल्युमीनियम के बर्तनों के नियमित उपयोग से कुछ ही दिनों में उनकी आंतरिक और बाहरी चमक फीकी पड़ जाती है. उन पर आसानी से खरोंच लग जाती है. काले, जिद्दी दाग जम जाते हैं. साथ ही, हल्का जंग लगने की भी संभावना रहती है.
स्टेनलेस स्टील कुकर
जब लंबे समय की जरूरतों की बात आती है, तो स्टेनलेस स्टील कुकर सबसे अच्छा ऑप्शन होते हैं. इसके मुख्य कारण ये हैं...
- ड्यूरेबिलिटी – ये बहुत मजबूत होते हैं और सालों इस्तेमाल करने के बाद भी इन पर दाग या खरोंच नहीं लगते. इनमें जंग नहीं लगता, कितना भी समय बीत जाए, इनकी चमक बनी रहती है और ये एकदम नए जैसे दिखते हैं.
- आसान सफाई – मेंटेनेंस और सफाई आसान है. आप इन्हें बिना सतह को नुकसान पहुंचाए अच्छी तरह रगड़ सकते हैं. एल्युमीनियम के उलट, ये काले नहीं पड़ते या इनका रंग नहीं बदलता.
- मॉडर्न सुधार – स्टील के बर्तनों को गर्म होने में आमतौर पर ज्यादा समय लगता है. हालांकि, मॉडर्न स्टेनलेस स्टील कुकर में खास सैंडविच बेस या भारी तले होते हैं जो गर्मी को एक जैसा फैलाते हैं, जिससे खाना जल्दी पकता है.
- रिएक्टिविटी – स्टेनलेस स्टील पूरी तरह से इनर्ट होता है, यह कभी भी आपके खाने का स्वाद नहीं बदलता या नुकसानदायक केमिकल नहीं छोड़ता है.
सेफ्टी के नजरिए से कौन सा बेहतर है?
जानें एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर सबसे सेफ होते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टेनलेस स्टील एक बहुत स्टेबल मेटल है, खाना बनाते समय यह खाने के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता है. इसलिए, जब लंबे समय तक हेल्थ और सेफ्टी की बात आती है तो स्टील कुकर कहीं बेहतर होते हैं.
आपके किचन के लिए कौन सा सही है?
अगर बजट आपकी पहली चिंता है, तो आप एल्युमीनियम कुकर चुन सकते हैं. हालांकि, अगर आप एक ड्यूरेबल कुकर चाहते हैं जो बिना किसी नुकसान के हेल्दी कुकिंग पक्का करे, तो स्टेनलेस स्टील कुकर आपके किचन के लिए सही चॉइस है.