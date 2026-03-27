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एलोवेरा जेल मुहांसे, डैंड्रफ और सनबर्न जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार, जानें कैसे करें इसका इस्तेमाल

एलोवेरा एक औषधीय पौधा है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं. एलोवेरा, जिसे 'एलो बारबाडेंसिस' भी कहा जाता है, एक मोटा और छोटे तने वाला पौधा है जो अपनी पत्तियों में पानी जमा करके रखता है. यह अपने कई सारे गुणों के लिए फेमस है. एलोवेरा जेल सदियों से एक प्रमुख आयुर्वेदिक और प्राकृतिक औषधीय पौधा माना जाता है. इससे जुड़े कई घरेलू उपाय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले आ रहे हैं. एलोवेरा जेल विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, और यह एक असरदार हीलिंग एजेंट के तौर पर काम करता है. इसके अलावा, एलोवेरा जेल में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे यह एक बढ़िया हाइड्रेटर बन जाता है. NCCIH (NIH) की वेबसाइट के अनुसार, इस खबर में कुछ ऐसी स्थितियां बताई गई हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल किया जा सकता है...

एलोवेरा त्वचा और बालों की समस्याओं के लिए वरदान है- एलोवेरा विटामिन A, C, E और आवश्यक खनिजों से भरपूर है, जो त्वचा को चमकदार और बालों को घना, मॉइस्चराइज्ड और उलझन फ्री बनाने में मदद करता है. विशेषज्ञों के अनुसार, इसके एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिएंट्स रूखेपन को कम करते हैं और स्किन को हेल्दी रखते हैं, जिससे सप्ताह में एक बार उपयोग करना काफी फायदेमंद है.

ऐसे करें इस्तेमाल

एलोवेरा का एक पत्ता लें, उस पर मौजूद हरी स्किन को छील लें और उसके पेस्ट को अपने चेहरे पर धीरे से लगाएं. इसे 30 मिनट तक लगा रहने दें. फिर ठंडे पानी से धो लें. कहा जाता है कि इससे न केवल मुंहासों के निशान कम होते हैं, बल्कि स्किन में निखार आता है और झुर्रियां भी कम होती हैं. एलोवेरा जेल धूप से खराब स्किन को आराम पहुंचाने में भी बहुत उपयोगी बताया जाता है. राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय के अनुसार , एलोवेरा में मुंहासों को दूर करने वाले गुण होते हैं.

फेज मास्क के तौर पर करें इस्तेमाल

विशेषज्ञों के अनुसार, एलोवेरा जेल में कुछ बूंदें शहद या थोड़ी सी हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाएं. 15-20 मिनट बाद धो लें. इससे मुंहासे और त्वचा की सूजन कम होती है. विशेषज्ञों के अनुसार, सोने से पहले रूखी त्वचा, काले धब्बों या मुंहासों पर थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाने से बहुत फायदा हो सकता है. कहा जाता है कि इसके रोगाणुरोधी गुण रात भर में त्वचा को ठीक कर देते हैं. इससे लालिमा कम होती है और सुबह तक त्वचा मुलायम हो जाती है.

एक हाइड्रेटर का काम करता है एलोवेरा

एलोवेरा जेल नेचुरल रूप से बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होता है. यह स्किन में नमी को बनाए रखने में मदद करता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है. यह पोर्स को बंद कर देता है ताकि कोई भी लिक्विड पदार्थ या मेकअप स्किन के अंदर गहराई तक न जा सके. यह आपके मेकअप के नीचे pores के दिखने को कम करने में भी मदद करता है.