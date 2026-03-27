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एलोवेरा जेल मुहांसे, डैंड्रफ और सनबर्न जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार, जानें कैसे करें इसका इस्तेमाल

एलोवेरा जेल लगाने के कई फायदे हैं. यह गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है. एलोवेरा जेल धूप से होने वाली जलन को कम करने का...

Aloe Vera gel helps provide relief from problems such as acne, dandruff, and sunburn
एलोवेरा जेल मुहांसे, डैंड्रफ और सनबर्न जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार, जानें कैसे करें इसका इस्तेमाल (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 27, 2026 at 9:01 PM IST

6 Min Read
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एलोवेरा एक औषधीय पौधा है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं. एलोवेरा, जिसे 'एलो बारबाडेंसिस' भी कहा जाता है, एक मोटा और छोटे तने वाला पौधा है जो अपनी पत्तियों में पानी जमा करके रखता है. यह अपने कई सारे गुणों के लिए फेमस है. एलोवेरा जेल सदियों से एक प्रमुख आयुर्वेदिक और प्राकृतिक औषधीय पौधा माना जाता है. इससे जुड़े कई घरेलू उपाय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले आ रहे हैं. एलोवेरा जेल विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, और यह एक असरदार हीलिंग एजेंट के तौर पर काम करता है. इसके अलावा, एलोवेरा जेल में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे यह एक बढ़िया हाइड्रेटर बन जाता है. NCCIH (NIH) की वेबसाइट के अनुसार, इस खबर में कुछ ऐसी स्थितियां बताई गई हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल किया जा सकता है...

एलोवेरा त्वचा और बालों की समस्याओं के लिए वरदान है- एलोवेरा विटामिन A, C, E और आवश्यक खनिजों से भरपूर है, जो त्वचा को चमकदार और बालों को घना, मॉइस्चराइज्ड और उलझन फ्री बनाने में मदद करता है. विशेषज्ञों के अनुसार, इसके एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिएंट्स रूखेपन को कम करते हैं और स्किन को हेल्दी रखते हैं, जिससे सप्ताह में एक बार उपयोग करना काफी फायदेमंद है.

ऐसे करें इस्तेमाल
एलोवेरा का एक पत्ता लें, उस पर मौजूद हरी स्किन को छील लें और उसके पेस्ट को अपने चेहरे पर धीरे से लगाएं. इसे 30 मिनट तक लगा रहने दें. फिर ठंडे पानी से धो लें. कहा जाता है कि इससे न केवल मुंहासों के निशान कम होते हैं, बल्कि स्किन में निखार आता है और झुर्रियां भी कम होती हैं. एलोवेरा जेल धूप से खराब स्किन को आराम पहुंचाने में भी बहुत उपयोगी बताया जाता है. राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय के अनुसार , एलोवेरा में मुंहासों को दूर करने वाले गुण होते हैं.

फेज मास्क के तौर पर करें इस्तेमाल
विशेषज्ञों के अनुसार, एलोवेरा जेल में कुछ बूंदें शहद या थोड़ी सी हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाएं. 15-20 मिनट बाद धो लें. इससे मुंहासे और त्वचा की सूजन कम होती है. विशेषज्ञों के अनुसार, सोने से पहले रूखी त्वचा, काले धब्बों या मुंहासों पर थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाने से बहुत फायदा हो सकता है. कहा जाता है कि इसके रोगाणुरोधी गुण रात भर में त्वचा को ठीक कर देते हैं. इससे लालिमा कम होती है और सुबह तक त्वचा मुलायम हो जाती है.

एक हाइड्रेटर का काम करता है एलोवेरा
एलोवेरा जेल नेचुरल रूप से बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होता है. यह स्किन में नमी को बनाए रखने में मदद करता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है. यह पोर्स को बंद कर देता है ताकि कोई भी लिक्विड पदार्थ या मेकअप स्किन के अंदर गहराई तक न जा सके. यह आपके मेकअप के नीचे pores के दिखने को कम करने में भी मदद करता है.

वैक्सिंग और शेविंग के बाद इस्तेमाल करें
शेविंग और वैक्सिंग से स्किन की ऊपरी परत को नुकसान हो सकता है, जिससे रेजर बर्न, जलन, खुजली, और लाल चकत्ते हो सकते हैं. यह आमतौर पर सुस्त ब्लेड, सूखी त्वचा पर शेविंग, बालों के विकास की विपरीत दिशा में शेविंग, या गर्म वैक्स के कारण होता है, जो त्वचा में सूजन और सूक्ष्म दरारें पैदा करते हैं. जिससे अक्सर त्वचा की सबसे ऊपरी परत पर छोटी-मोटी खरोंचें आ जाती हैं. एलोवेरा जेल में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण इन छोटी-मोटी चोटों को शांत करने और उन्हें ठीक करने में मदद करते हैं. इसके अलावा, इसमें पानी की मात्रा अधिक होने के कारण, इसमें ठंडक देने वाले गुण भी होते हैं जो त्वचा के ठीक होने की प्रोसेस में सहायता करते हैं.

आंखों के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल
रात को एलोवेरा जेल लगाना आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स से छुटकारा पाने के लिए बहुत असरदार होता है. एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर यह जेल संवेदनशील त्वचा को हाइड्रेट करता है और पूरे दिन जमा हुए तनाव को कम करके, आंखों की सूजन और रंगत में आए बदलाव को घटाने में मदद करता है.

हेयर स्टाइलिंग जेल
नम बालों पर एलोवेरा जेल लगाना एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय है, जिसका pH लेवल 4.5 होता है, यह बालों के क्यूटिकल्स को सील कर देता है और बालों के रूखेपन (frizz) को कम करता है, यह बालों को कंडीशन और हाइड्रेट करता है, जिससे बाल मुलायम, चमकदार और संभालने में आसान हो जाते हैं.

मॉइस्चराइजर के तौर पर करता है काम
एलोवेरा जेल में लगभग 98-99 फीसदी पानी होता है, जो इसे एक प्राकृतिक और प्रभावी हाइड्रेटर बनाता है. यह हल्का, गैर-चिकना (non-greasy) मॉइस्चराइजर सभी त्वचा प्रकारों के लिए आदर्श है, जो त्वचा को ठंडक और गहराई से पोषण प्रदान करता है. यह 24 घंटे नमी बनाए रखने और सुस्त त्वचा को स्वस्थ बनाने में मदद करता है.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया विशेषज्ञ से सलाह लें.)

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