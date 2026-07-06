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बादाम तेल आपको बना सकता है खूबसूरत, डार्क सर्कल्स से लेकर त्वचा की चमक बढ़ाने में मददगार

बादाम का तेल सुंदरता के लिए किसी कुदरती तोहफ़े से कम नहीं है, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह बालों से जुड़ी...

Almond oil can enhance your beauty; it helps with everything from reducing dark circles to boosting your skin's glow.
बादाम तेल आपको बना सकता है खूबसूरत, डार्क सर्कल्स से लेकर त्वचा की चमक बढ़ाने में मददगार (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 6, 2026 at 7:59 PM IST

4 Min Read
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साबुत बादाम के सेहत से जुड़े फ़ायदों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स बादाम के तेल को त्वचा और बालों की सुंदरता बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन कुदरती तोहफा मानते हैं. इसमें मौजूद पोषक तत्व और विटामिन त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में असरदार होते हैं. आइए, बादाम के तेल के फायदों के बारे में विस्तार से जानते हैं...

  • बालों की मालिश के लिए फायदेमंद: आजकल प्रदूषण, धूल और गंदगी की वजह से बाल अक्सर खराब हो जाते हैं. बहुत से लोग रूखेपन और दोमुंहे बालों जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं. ऐसे में, बादाम का तेल, कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल को बराबर मात्रा में मिलाकर बालों की मालिश करने की सलाह दी जाती है. हफ्ते में कम से कम दो बार ऐसा करने से बाल स्वस्थ और घने बनते हैं. इसके अलावा, नहाने से पहले बादाम के तेल से शरीर की मालिश करने से त्वचा को नमी मिलती है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी के अनुसार, बादाम के तेल में मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं, जो बालों को UV किरणों से बचाते हैं. यह क्यूटिकल सेल्स के बीच की खाली जगह को भरकर बालों की इलास्टिसिटी (लचीलेपन) को भी बेहतर बनाता है.
  • डार्क सर्कल्स कम करने में मददगार: कम पानी पीने और पर्याप्त नींद न लेने से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो सकते हैं. इस समस्या से पीड़ित लोगों को रात को सोने से पहले आंखों के नीचे बादाम के तेल की कुछ बूंदें लगाने और कुछ देर तक हल्के हाथों से मालिश करने की सलाह दी जाती है. ऐसा कहा जाता है कि इससे डार्क सर्कल्स कम होते हैं.
  • एंटी-एजिंग: कुछ लोगों के चेहरे पर कम उम्र में ही झुर्रियां और रेखाएं दिखने लगती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि बादाम का तेल ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद है. इसमें मौजूद पोषक तत्व एंटी-एजिंग का काम करते हैं. नियमित रूप से त्वचा पर बादाम का तेल लगाने से उम्र बढ़ने के लक्षण कम होते हैं. यूरोप पीएमसी के एक अध्ययन में पाया गया कि बादाम के तेल में त्वचा को मुलायम बनाने और रंगत निखारने के गुण होते हैं. इसका इस्तेमाल सोरायसिस और एक्जिमा जैसी सूखी त्वचा की समस्याओं के इलाज में भी किया जाता है. साथ ही, कहा जाता है कि बादाम का तेल सर्जरी के बाद के निशानों को कम करता है.
  • रूखी त्वचा के लिए: हवा में मौजूद धूल और गंदगी त्वचा को बेजान और फीका बना सकती है. बादाम के तेल से बना पेस्ट लगाने से मृत त्वचा कोशिकाएं (डेड स्किन सेल्स) हटती हैं और त्वचा में नई जान आती है. रूखी, खुरदरी त्वचा और फटी एड़ियों पर इस तेल से अच्छी तरह मालिश करना भी फायदेमंद माना जाता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडी और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह के आधार पर दी जा रही है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

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