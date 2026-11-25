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स्मॉग Eyes के लिए है बेहद खतरनाक, जानें प्रदूषण के कारण होने वाली आंखों की समस्याओं से खुद को कैसे बचाएं

स्मॉग Eyes के लिए है बेहद खतरनाक, ( GETTY IMAGES )

बढ़ता प्रदूषण लेवल न सिर्फ फेफड़ों के लिए चिंता की बात है, बल्कि आंखों के लिए भी खतरा है. हवा में मौजूद स्मॉग, धूल के कण और दूसरे प्रदूषक आंखों की नाजुक और सेंसिटिव सतह को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इस नुकसान से आंखों में लाली, सूखापन, खुजली और दर्दनाक जलन हो सकती है. इस खबर में जानिए कि आंखें हवा में मौजूद इन चीजों के प्रति इतनी सेंसिटिव क्यों होती हैं? आप इन समस्याओं से खुद को कैसे बचा सकते हैं...

हवा में मौजूद प्रदूषण के प्रति आंखें इतनी संवेदनशील क्यों होती हैं?

पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में ER कंसल्टेंट डॉ. सोनीत यादव का कहना है कि आंखों की सतह पर आंसू की एक परत होती है जो उन्हें लुब्रिकेट रखती है और धूल और दूसरे नुकसानदायक कणों को साफ करती है. हालांकि, जब PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषक आंखों के संपर्क में आते हैं, तो वे इस परत को खराब कर सकते हैं. ये बारीक कण 'कंजंक्टिवा' में सूजन पैदा कर सकते हैं. (यह वह झिल्ली है जो आंख के सफेद हिस्से और पलकों की अंदरूनी सतह को ढकती है) इस सूजन से आंखों में लाली, सूजन और जलन होती है.

डॉ. सोनीत यादव के मुताबिक, प्रदूषण आंसुओं की क्वालिटी और स्थिरता को खराब कर सकता है, जिससे वे ज्यादा तेजी से सूख जाते हैं. जब आंख में आंसू नहीं होते, तो उसे पर्याप्त नमी (लुब्रिकेशन) नहीं मिलती, जिससे आंखों में सूखापन और बेचैनी महसूस होती है. यह समस्या उन लोगों में अधिक देखी जाती है जिन्हें पहले से ही 'ड्राई आई' (dry eye) की बीमारी है, या जो लंबे समय तक स्क्रीन की ओर देखते रहते हैं. कुछ प्रदूषक तत्व आंखों की सतह की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और सूजन को काफी बढ़ा देते हैं.