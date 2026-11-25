स्मॉग Eyes के लिए है बेहद खतरनाक, जानें प्रदूषण के कारण होने वाली आंखों की समस्याओं से खुद को कैसे बचाएं
स्मॉग आपकी आंखों में लालिमा, सूखापन और जलन क्यों पैदा कर सकता है. जब PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषक आंखों के संपर्क में आते हैं...
Published : November 25, 2026 at 1:49 PM IST
बढ़ता प्रदूषण लेवल न सिर्फ फेफड़ों के लिए चिंता की बात है, बल्कि आंखों के लिए भी खतरा है. हवा में मौजूद स्मॉग, धूल के कण और दूसरे प्रदूषक आंखों की नाजुक और सेंसिटिव सतह को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इस नुकसान से आंखों में लाली, सूखापन, खुजली और दर्दनाक जलन हो सकती है. इस खबर में जानिए कि आंखें हवा में मौजूद इन चीजों के प्रति इतनी सेंसिटिव क्यों होती हैं? आप इन समस्याओं से खुद को कैसे बचा सकते हैं...
हवा में मौजूद प्रदूषण के प्रति आंखें इतनी संवेदनशील क्यों होती हैं?
पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में ER कंसल्टेंट डॉ. सोनीत यादव का कहना है कि आंखों की सतह पर आंसू की एक परत होती है जो उन्हें लुब्रिकेट रखती है और धूल और दूसरे नुकसानदायक कणों को साफ करती है. हालांकि, जब PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषक आंखों के संपर्क में आते हैं, तो वे इस परत को खराब कर सकते हैं. ये बारीक कण 'कंजंक्टिवा' में सूजन पैदा कर सकते हैं. (यह वह झिल्ली है जो आंख के सफेद हिस्से और पलकों की अंदरूनी सतह को ढकती है) इस सूजन से आंखों में लाली, सूजन और जलन होती है.
डॉ. सोनीत यादव के मुताबिक, प्रदूषण आंसुओं की क्वालिटी और स्थिरता को खराब कर सकता है, जिससे वे ज्यादा तेजी से सूख जाते हैं. जब आंख में आंसू नहीं होते, तो उसे पर्याप्त नमी (लुब्रिकेशन) नहीं मिलती, जिससे आंखों में सूखापन और बेचैनी महसूस होती है. यह समस्या उन लोगों में अधिक देखी जाती है जिन्हें पहले से ही 'ड्राई आई' (dry eye) की बीमारी है, या जो लंबे समय तक स्क्रीन की ओर देखते रहते हैं. कुछ प्रदूषक तत्व आंखों की सतह की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और सूजन को काफी बढ़ा देते हैं.
वहीं, जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, जिन्हें आंखों से जुड़ी एलर्जी है, या जो काफी समय बाहर बिताते हैं, उन्हें ये लक्षण अधिक तीव्रता से महसूस हो सकते हैं. हवा चलने पर समस्या और बढ़ सकती है, क्योंकि हवा के साथ प्रदूषक तत्व आंखों में पहुंच जाते हैं.
प्रदूषण के कारण होने वाली आंखों की समस्याओं से खुद को कैसे बचाएं
- आंखों की जलन कम करने के लिए, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि जब हवा की गुणवत्ता खराब हो, तो घर के अंदर ही रहें
- बाहर जाते समय चश्मा पहनें और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें
- अपनी आंखों को न रगड़ें, ऐसा करने से सूजन और बढ़ सकती है.
- अगर आपकी आंखों में लाली, दर्द, रोशनी के प्रति संवेदनशीलता (लाइट से परेशानी), या धुंधला दिखाई देने जैसी समस्या हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.
- अपने डॉक्टर की सलाह से प्रिजर्वेटिव-फ्री आर्टिफिशियल आंसू इस्तेमाल करें, जो धूल के कणों को बाहर निकालने और आंखों में नमी बनाए रखने में मदद करते हैं.
- बाहर से लौटने के बाद जलन या सूजन कम करने के लिए, एक साफ सूती कपड़े को ठंडे पानी में भिगोएं और इसे कुछ मिनट के लिए अपनी बंद आंखों पर रखें.
- जब प्रदूषण का लेवल ज्यादा हो, तो खिड़कियां बंद रखें और हो सके तो एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें.
- नॉर्मल आंसू बनने के लिए दिन भर में काफी पानी पिएं.