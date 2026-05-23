गर्मियों में 'BOMB' न बन जाये एसी! संभल करें इस्तेमाल, इन बातों का रखें खास ख्याल
गर्मियों में एसी फटने के मामले सामने आते रहते हैं. इसके साथ ही इससे जुड़ने खबरें भी सुनने को मिलती रहती हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 23, 2026 at 2:34 PM IST|
Updated : May 23, 2026 at 2:43 PM IST
देहरादून: देशभर में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है. आग बरसते इस मौसम में लोग राहत पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं. प्रचंड गर्मी मे कूलिंग के लिए मैक्सिमम लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं. एसी ही इस मौसम में राहत का एक बड़ा जरिया है, मगर एसी के इस्तेमाल में बरती गई जरा सी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है.
इन दिनों सुबह से लेकर देर रात तक पड़ रही तेज गर्मी ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है. हालात ऐसे हैं कि घर, ऑफिस दुकान और अस्पतालों तक में एयर कंडीशनर यानी एसी का उपयोग तेजी से बढ़ गया है. गर्मी से राहत देने वाली यही मशीन अब लोगों के लिए खतरे का कारण भी बनती जा रही है. हाल ही में देहरादून मे एसी में ब्लास्ट, शॉर्ट सर्किट और आग लगने जैसी घटनाओं के बाद अग्निशमन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है.
जानकार मानते हैं कि गलत तरीके से एसी चलाना, समय पर सर्विसिंग न कराना, खराब वायरिंग का उपयोग करना गंभीर हादसों को जन्म दे सकता है. अगर आप लगातार की घंटे तक इसका प्रयोग कर रहे हैं तो यह सही नहीं है. घंटों तक एसी चलाने से उसके कंप्रेसर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है. मशीन पुरानी हो, गैस लीक हो रही हो या वायरिंग कमजोर हो तो आग लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. गर्मी के इस सीजन में लोग दिन-रात एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं. अधिकांश लोग उसकी तकनीकी देखभाल पर ध्यान नहीं देते. ऐसे में यही लापरवाही बड़ी दुर्घटनाओं की वजह बन रही है.
गलत टेम्परेचर, लगातार उपयोग से बढ़ा खतरा: देहरादून में सालों से इस फील्ड मे काम करने वाले धनंजय एसी वर्क शॉप चलाने वाले धनंजय कहते हैं कई लोग एसी को 16 या 18 डिग्री तापमान पर लगातार चलाते रहते हैं. जिससे मशीन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. इससे कंप्रेसर तेजी से गर्म होता है. शॉर्ट सर्किट की संभावना बढ़ जाती है. वे मानते हैं कि एसी को हमेशा 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान पर चलाना सबसे सुरक्षित रहता है. ऐसे में ऊर्जा भी बचती है. इससे बिजली की खपत कम होती है. मशीन भी लंबे समय तक सुरक्षित रहती है. इसके अलावा एसी को लगातार कई घंटों तक बिना बंद किए चलाना भी खतरनाक माना गया है. मशीन को बीच-बीच में आराम देना जरूरी होता है. लगातार चलने से अंदर के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स गर्म हो जाते हैं. जिससे स्पार्किंग और आग लगने जैसी घटनाएं हो सकती हैं. खासतौर पर रातभर लगातार एसी चलाने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है.
कमरे के हिसाब से लगाना चाहिए सही क्षमता वाला एसी: धनंजय बताते हैं कमरे के आकार के अनुसार सही क्षमता वाला एसी लगाना बेहद जरूरी है. अक्सर लोग बिना जानकारी के छोटा या ज्यादा क्षमता वाला एसी लगवा लेते हैं. इससे मशीन जरूरत से ज्यादा दबाव में काम करती है. जल्दी खराब होने लगती है या फिर इन वजह से आग लगने की घटना भी हो सकती है.
कौन से से साइज के लिए कौन सा एसी
24 डिग्री से नीचे नहीं चलेगा एसी: देहरादून मे हुए एसी ब्लास्ट के बाद फायर सर्विस विभाग ने कुछ कार्यवाही भी की है. जिसमें तीन अवैध अस्पतालों को इसलिए सीज किया गया है. सरकारी अस्पतालों में एसी चलाने के मानक बना दिये गए हैं. फायर ड्रिल के अधिकारी आरएस बिष्ट ने सभी वार्ड का निरीक्षण किया. उसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन ने निर्णय लिया कि अब अस्पताल में एसी 24 डिग्री से नीचे नहीं चलेगा. ये व्यवस्था फायर विभाग सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में लागू करवाने की कोशिश कर रही है.
सर्विसिंग में लापरवाही हादसों की वजह: बढ़ती गर्मी के बीच एसी की सर्विसिंग की मांग भी बढ़ गई है. इसके बाद भी लोग सालों तक एसी की सफाई और मेंटेनेंस नहीं कराते हैं. एसी के फिल्टर, कंडेंसर और कंप्रेसर में धूल जमा होने से मशीन की कूलिंग क्षमता घट जाती है. इसके बाद एसी अधिक बिजली खींचता है और अत्यधिक गर्म होने लगता है. समय पर सर्विसिंग न होने से गैस लीक वायरिंग जलना और कंप्रेसर फेल होने जैसी समस्याएं सामने आती हैं. यही कारण है कि जानकार हर साल गर्मी शुरू होने से पहले एसी की पूरी जांच कराने की सलाह दे रहे हैं.
लोकल वायरिंग और सस्ते उपकरण भी बड़ा खतरा: बिजली उपकरण का काम करने वाले संदीप चौहान कहते हैं एसी हमेशा अच्छी गुणवत्ता की वायरिंग और अलग एमसीबी के साथ ही लगाया जाना चाहिए. कई घरों में लोकल वायर और सस्ते प्लग का उपयोग किया जा रहा है. यह अधिक लोड सहन नहीं कर पाते. इससे वायर गर्म होकर जलने लगते हैं. आग लगने की संभावना बढ़ जाती है. एसी इंस्टॉलेशन हमेशा प्रशिक्षित तकनीशियन से ही कराना चाहिए. गलत इंस्टॉलेशन के कारण गैस पाइप लाइन लीक हो सकती है. बिजली का करंट फैल सकता है. कई बार छोटी सी तकनीकी गलती पूरे घर को खतरे में डाल सकती है.
बिजली कटने के तुरंत बाद एसी चलाना नुकसानदायक: संदीप चौहान कहते हैं बिजली जाने और वापस आने के तुरंत बाद एसी ऑन नहीं करना चाहिए. कई बार बिजली आने पर वोल्टेज अचानक बढ़ जाता है. जिससे कंप्रेसर पर सीधा असर पड़ता है. यदि यह प्रक्रिया बार-बार हो तो मशीन के ब्लास्ट होने का खतरा भी बढ़ सकता है. बिजली आने के कम से कम 3 से 5 मिनट बाद ही एसी चालू करना सुरक्षित माना जाता है. इसके साथ ही एसी से आने वाली आवाज और जलने की गंध को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
प्रशासन और फायर विभाग ने जारी की एडवाइजरी: देहरादून में लगातार बढ़ते तापमान और एसी से जुड़े हादसों की आशंका को देखते हुए प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. विभाग ने कहा गर्मी में एसी का इस्तेमाल जरूरत बन चुका है. इसके साथ सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी समय बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. सही क्षमता वाला एसी नियमित सर्विसिंग सुरक्षित वायरिंग संतुलित तापमान और सावधानीपूर्वक उपयोग करें. ऐसा करने से ही हादसों को रोक लगेगी.
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