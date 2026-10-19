कितने दिनों बाद फेंक देना चाहिए पुराने अंडरगारमेंट्स? जानिए क्यों और क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
गंदे या बिना धुले अंडरगारमेंट्स पहनने से शरीर के संवेदनशील हिस्सों में गंभीर इन्फेक्शन और बीमारियां हो सकती हैं. इसलिए अंडरवियर को एक दिन से...
Published : October 19, 2026 at 1:48 PM IST
आपके कपड़े चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हों, अगर आपके अंडरगारमेंट्स आरामदायक नहीं हैं, तो उनका कोई फायदा नहीं है. बहुत से लोग अपने बाहरी कपड़ों की तुलना में अंडरगारमेंट्स की साफ-सफाई पर उतना ध्यान नहीं देते, अक्सर वे इनकी सही तरीके से देखभाल नहीं कर पाते हैं. स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिहाज से यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है. गंदे अंडरगारमेंट्स को दोबारा पहनने या उन्हें ठीक से न धोने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि स्किन इन्फेक्शन, UTI (यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन) और फंगल इन्फेक्शन आदि.
गंदे या बिना धुले अंडरगारमेंट्स पहनने से शरीर के संवेदनशील हिस्सों में गंभीर इन्फेक्शन और बीमारियां हो सकती हैं. चूंकि अंडरगारमेंट्स आपकी त्वचा और निजी अंगों के सीधे संपर्क में रहते हैं, इसलिए इनकी साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है...
बरती जाने वाली सावधानियां
- अंडरवियर को एक दिन से ज्यादा नहीं पहनना चाहिए. हमेशा साफ और धुले हुए अंडरवियर पहनें. इससे वे साफ-सुथरे रहते हैं और ज्यादा समय तक चलते हैं.
- इन्हें गर्म पानी में न धोएं, क्योंकि इससे इलास्टिक के रेशे खराब हो जाते हैं, कपड़े का आकार बिगड़ जाता है और उनमें जल्दी छेद हो सकते हैं.
- धोने के लिए हल्के डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें. तेज या कठोर डिटर्जेंट त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
- कपड़े का चुनाव भी मायने रखता है. सूती (कॉटन) कपड़ा पसीना सोखता है और इससे कोई परेशानी या जलन नहीं होती. अगर कपड़ा सिंथेटिक है, तो ध्यान रखें कि वह अच्छी क्वालिटी का हो.
- बहुत ज्यादा टाइट अंडरवियर पहनने से बचें. इससे न सिर्फ पूरे दिन असहजता होती है, बल्कि जननांगों के आसपास सूजन या जलन (इंटरट्रिगो) भी हो सकती है.
- कुछ लोग सालों तक एक ही अंडरवियर पहनते रहते हैं. कम से कम हर छह महीने से एक साल के भीतर अपने अंडरवियर बदल लेना चाहिए.
- बच्चों के लिए मुलायम कपड़े से बने अंडरवियर चुनें. इलास्टिक बैंड वाले अंडरवियर से बचें, क्योंकि इलास्टिक से कमर के आसपास रैशेज हो सकते हैं.
- अंडरवियर को बाकी कपड़ों से अलग भिगोकर और धोना चाहिए. अगर आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन्हें एक जालीदार लॉन्ड्री बैग में रखकर धोना सबसे अच्छा रहता है.
- अंडरवियर को किसी सूखी और हवादार जगह पर रखें.
- रात को सोते समय ढीले-ढाले कपड़े पहनें. जहां तक हो सके, बिना अंडरवियर के सोने से हवा का संचार बेहतर होता है.
ध्यान देने वाली बात
अंडरवियर का सही तरीके से इस्तेमाल, धुलाई और सुखाना बहुत जरूरी है. इन बातों का ध्यान रखने से फंगल इन्फेक्शन, इंटरट्रिगो, फॉलिकुलिटिस, कैंडिडिआसिस, बैक्टीरिया का पनपना, बदबू और त्वचा में जलन जैसी समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है. ज्यादा पसीना आने, कसरत करने या बारिश में पूरी तरह भीग जाने के बाद, आपको तुरंत अपना अंडरवियर बदल लेना चाहिए. गर्म और उमस भरा मौसम फंगल इन्फेक्शन के लिए अनुकूल होता है. डर्मेटोफाइट्स (जो इन इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार फंगस हैं) अंडरवियर, तौलिये और बेडशीट के जरिए फैल सकते हैं. इसलिए, इन चीजों को दूसरों के साथ साझा न करें. अगर आप साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, फिर भी आपकी त्वचा पर लालिमा, पपड़ी, खुजली या बदबू जैसी समस्या होती है, तो आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सुझाव सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)