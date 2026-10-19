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कितने दिनों बाद फेंक देना चाहिए पुराने अंडरगारमेंट्स? जानिए क्यों और क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

कितने दिनों बाद फेंक देना चाहिए पुराने अंडरगारमेंट्स? जानिए क्यों और क्या कहते हैं एक्सपर्ट? ( GETTY IMAGES )

आपके कपड़े चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हों, अगर आपके अंडरगारमेंट्स आरामदायक नहीं हैं, तो उनका कोई फायदा नहीं है. बहुत से लोग अपने बाहरी कपड़ों की तुलना में अंडरगारमेंट्स की साफ-सफाई पर उतना ध्यान नहीं देते, अक्सर वे इनकी सही तरीके से देखभाल नहीं कर पाते हैं. स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिहाज से यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है. गंदे अंडरगारमेंट्स को दोबारा पहनने या उन्हें ठीक से न धोने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि स्किन इन्फेक्शन, UTI (यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन) और फंगल इन्फेक्शन आदि.

गंदे या बिना धुले अंडरगारमेंट्स पहनने से शरीर के संवेदनशील हिस्सों में गंभीर इन्फेक्शन और बीमारियां हो सकती हैं. चूंकि अंडरगारमेंट्स आपकी त्वचा और निजी अंगों के सीधे संपर्क में रहते हैं, इसलिए इनकी साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है...